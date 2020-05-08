Что случилось за ночь. Главные новости РБК

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В Подмосковье продлили режим самоизоляции, Дуров раскритиковал условия жизни в США, банки не решились открывать счета дистанционно, США отправят в Россию партию ИВЛ; главные новости — в обзоре РБК

Режим самоизоляции в Подмосковье продлили до конца мая

Власти Подмосковья на фоне распространения коронавируса COVID-19 вслед за Москвой продлили режим самоизоляции до 31 мая.

Согласно постановлению губернатора Андрея Воробьева, в регионе продлевается запрет на проведение спортивных, зрелищных, выставочных и других массовых мероприятий, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках и ТЦ.

Цифровые пропуска, позволяющие жителям в исключительных случаях передвигаться по области, продлевать не придется: они продолжат действовать до конца месяца.

Будет ли продлен режим самоизоляции по всей России, пока неизвестно. В Кремле заявили, что до конца нерабочего периода, объявленного президентом, еще остается несколько дней.



Павел Дуров назвал семь причин не переезжать в США

Фильм Юрия Дудя о Кремниевой долине «Как устроена ИТ-столица мира» не оставил равнодушным основателя Telegram Павла Дурова, который в своем блоге раскритиковал условия жизни и работы в США. Это произошло на фоне неуспеха с запуском блокчейн-платформы TON и криптовалюты Gram из-за претензий американского регулятора. Накануне платформу, созданную на базе технологических решений TON, запустили без участия Дурова и Telegram.