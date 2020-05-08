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Что случилось за ночь. Главные новости РБК

В Подмосковье продлили режим самоизоляции, Дуров раскритиковал условия жизни в США, банки не решились открывать счета дистанционно, США отправят в Россию партию ИВЛ; главные новости — в обзоре РБК

Режим самоизоляции в Подмосковье продлили до конца мая

Власти Подмосковья на фоне распространения коронавируса COVID-19 вслед за Москвой продлили режим самоизоляции до 31 мая.

  • Согласно постановлению губернатора Андрея Воробьева, в регионе продлевается запрет на проведение спортивных, зрелищных, выставочных и других массовых мероприятий, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках и ТЦ.
  • Цифровые пропуска, позволяющие жителям в исключительных случаях передвигаться по области, продлевать не придется: они продолжат действовать до конца месяца.
  • Будет ли продлен режим самоизоляции по всей России, пока неизвестно. В Кремле заявили, что до конца нерабочего периода, объявленного президентом, еще остается несколько дней.


Павел Дуров назвал семь причин не переезжать в США

Фильм Юрия Дудя о Кремниевой долине «Как устроена ИТ-столица мира» не оставил равнодушным основателя Telegram Павла Дурова, который в своем блоге раскритиковал условия жизни и работы в США. Это произошло на фоне неуспеха с запуском блокчейн-платформы TON и криптовалюты Gram из-за претензий американского регулятора. Накануне платформу, созданную на базе технологических решений TON, запустили без участия Дурова и Telegram.

  • По его словам, предприниматели, появляющиеся в фильме, рассказали Дудю не всю правду. «Будучи знакомым со многими героями фильма Юрия лично, я заметил контраст между тем, что они декларируют на камеру, и тем, о чем говорят в личных беседах. От всех знакомых предпринимателей из сюжета я не раз слышал о минусах жизни в США», — написал Дуров.
  • Основатель Telegram указал на следующие минусы: жесткое полицейское государство; недоступное здравоохранение; ограниченная культурная жизнь; посредственное среднее образование; высокие налоги; высокие траты на ведение технологического бизнеса; слабые перспективы.
  • По мнению Дурова, сейчас самые крупные истории успеха в социальных медиа возникают за пределами Кремниевой долины. Сам предприниматель в 2017 году переехал в Объединенные Арабские Эмираты. Главной причиной он называл отсутствие налогов.

Банки не воспользовались разрешением ЦБ удаленно открывать счета

Крупнейшие банки так и не начали дистанционно открывать счета новым клиентам. Такую возможность кредитным организациям месяц назад предоставил ЦБ.

  • Речь идет о счетах, которые открываются для «социально значимых платежей», в том числе алиментов, пенсий, стипендий, других социальных или страховых выплат, а также платежей по ипотеке. ЦБ обещал не наказывать банки за открытие счетов без личного присутствия клиента.
  • Однако спустя месяц ни один из крупнейших банков не предоставил новым клиентам такую возможность. Некоторые из них предлагают гражданам удаленно открыть счет, но только с помощью заказа банковской карты на дом. При этом идентификацию проводит курьер.
  • Среди причин эксперты указывают на то, что у банков нет четкого понимания процедуры удаленной идентификации, потому они не хотят рисковать нарушением антиотмывочного законодательства, которое грозит им серьезными санкциями.


Трамп заявил о согласии Путина на поставку в Россию аппаратов ИВЛ из США

США направят в Россию партию аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщил американский президент Дональд Трамп.

  • Впервые он предложил помочь России аппаратами ИВЛ еще в середине апреля. 7 мая уже в личном разговоре со своим российским коллегой Владимиром Путиным президент США вновь озвучил эту идею. Российский лидер согласился с этим предложением, сообщил Трамп.
  • За несколько недель до заявления Трампа Россия отправила в США самолет с гуманитарной помощью в качестве поддержки в борьбе с коронавирусом. В нее были включены средства индивидуальной защиты и медицинская техника, в том числе аппараты ИВЛ. При этом за часть груза американцам пришлось заплатить.
Автор: Сергей Витько
Теги: последние новости, главные новости
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