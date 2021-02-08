Санкции для России от ЕС; туберкулез после COVID-19. Главные новости РБК

ЕС обсудит санкции для России за нарушение прав человека; риск туберкулеза для переболевших COVID-19; главные угрозы миру по версии Билла Гейтса; сколько денег нужно россиянам для счастливой старости — в обзоре РБК

После возвращения из Москвы глава дипломатии ЕС заговорил о санкциях

Европейские страны могут расширить санкции против России за нарушение прав человека, заявил верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель. По его словам, «Россия все больше отдаляется от Европы».