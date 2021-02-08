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Санкции для России от ЕС; туберкулез после COVID-19. Главные новости РБК

ЕС обсудит санкции для России за нарушение прав человека; риск туберкулеза для переболевших COVID-19; главные угрозы миру по версии Билла Гейтса; сколько денег нужно россиянам для счастливой старости — в обзоре РБК

После возвращения из Москвы глава дипломатии ЕС заговорил о санкциях

Европейские страны могут расширить санкции против России за нарушение прав человека, заявил верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель. По его словам, «Россия все больше отдаляется от Европы».

  • Боррель напомнил, что в декабре прошлого года ЕС утвердил новый режим персональных санкций, который предполагает введение ограничений за нарушение прав человека. Обсуждать санкции против России главы внешнеполитических ведомств ЕС будут на встрече, которая пройдет 22 февраля.
  • Заявление о санкциях Боррель сделал сразу после возвращения из Москвы, где глава европейской дипломатии был с визитом впервые за три года. В столице он провел переговоры с главой МИДа Сергеем Лавровым, в том числе затронул тему ареста оппозиционера Алексея Навального. Во время визита Борреля также разгорелся дипломатический скандал, по итогам которого Москва вышлет трех дипломатов — представителей Швеции, Польши и Германии.
  • В российском МИДе считают, что высказывания Борреля о России резко отличаются от тех заявлений, которые глава дипломатии ЕС сделал в Москве после переговоров. Тогда Боррель говорил, что пока ни одна из стран союза не внесла предложений по санкциям в отношении России в ответ на приговор Навальному и разогнанные несанкционированные акции протеста.

Как прошел первый за три года визит главного дипломата Евросоюза в Москву
Политика
Жозеп Боррель

Минздрав указал на риск туберкулеза после COVID-19

Переболевшие COVID-19 имеют повышенный риск развития туберкулеза, говорится в обновленных методических рекомендациях Минздрава по профилактике и лечению коронавируса.

  • По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), туберкулез в скрытой форме — без симптомов и риска заразить окружающих — протекает у трети населения мира. COVID-19 повышает риск перехода скрытой туберкулезной инфекции в активную фазу, так как у пациентов с коронавирусной пневмонией снижается число циркулирующих лейкоцитов и общее число лимфоцитов.
  • Кроме того, у переболевших COVID-19 появляется предрасположенность к этому заболеванию из-за фиброза легких, который появляется после перенесенной пневмонии. «Можно предположить, что эта категория пациентов имеет повышенный риск развития туберкулеза в последующем», — говорится в документе.
  • Ношение масок, удаленка, социальная дистанция и другие меры помогли в борьбе не только с COVID-19, но и с сезонным гриппом, считают опрошенные РБК инфекционисты. Однако говорить о том, что грипп удалось целиком победить, — некорректно, так как заболевание еще может вернуться весной или в следующем сезоне, а влияние возбудителей ОРВИ и коронавируса друг на друга не изучено.
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Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<1000
0
<20 000
0
<40 000
0
<60 000
0
от 60 000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Гейтс назвал угрозы человечеству после пандемии

После пандемии новой коронавирусной инфекции мир столкнется с двумя угрозами, к которым он не готов, считает основатель и экс-глава Microsoft Билл Гейтс.

  • По его словам, первая из таких угроз — изменение климата, из-за чего, по словам бизнесмена, ежегодно будет расти смертность.
  • Второй угрозой человечеству бизнесмен считает биотерроризм. Злоумышленники могут создать искусственный вирус для достижения своих целей, и это означает более высокий риск появления эпидемий по сравнению с «естественными» эпидемиями, считает он.
  • В конце января предприниматель уже говорил, что следующая пандемия может быть в десятки раз хуже, чем та, которую принес вирус SARS-CoV-2. По его мнению, к этой угрозе нужно относиться так же серьезно, как к угрозе мировой войны, и тратить на ее предотвращение триллионы долларов.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
Количество подтвержденных случаев заражения
<1000
0
<100 000
0
<500 000
0
<1 000 000
0
от 1 000 000
0
Источник: JHU
Данные по миру i

Россияне назвали размер комфортной пенсии

Почти каждый пятый россиянин (19%) хотел бы накопить «солидное состояние» к моменту завершения карьеры, следует из опроса Негосударственного пенсионного фонда (НПФ) Сбербанка и «Рамблера».

  • Однако представления о том, сколько денег необходимо к моменту завершения карьеры, у респондентов различаются. Чуть мене трети (27%) опрошенных считают, что для комфортной пенсии им нужно 20–50 млн руб. Эта сумма даст возможность путешествовать, содержать собственное жилье, получать качественное медицинское обслуживание и разнообразно питаться, считают респонденты.
  • По мнению 22% россиян, накопления должны составить минимум 5–10 млн руб. Эта сумма позволит не экономить на основных потребностях.
  • Часть респондентов перевела свои ожидания в доллары. Так, 18% опрошенных заявили, что хотели бы иметь накопления в размере $10 млн (около 750 млн руб. по текущему курсу), чтобы денег хватило не только им, но и нескольким последующим поколениям. А 14% россиян считают, что к выходу на пенсию им понадобится минимум $1 млн на исполнение всех желаний, не реализованных за время работы (около 75 млн руб.).

Автор
Наталья Демченко
коронавирус пандемия Билл Гейтс туберкулез санкции Россия права человека главные новости пенсия накопления
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