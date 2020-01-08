Что произошло за праздники. Главное

Что произошло за праздники. Главное

Удар США, жертвой которого стал иранский генерал, и ответный удар Ирана, приостановка Минском экспорта бензина, запуск «Турецкого потока» и крушение украинского самолета; главные новости за праздники — в обзоре РБК

Касем Сулеймани был убит в результате ракетного удара США

Командир элитного подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Касем Сулеймани был убит в ночь на 3 января в Багдаде в результате авиаудара, нанесенного по приказу президента США Дональда Трампа.

Трамп объяснил необходимость убийства Сулеймани тем, что тот «организовывал зловещие атаки на американских дипломатов и военных персон». По словам президента США, ликвидация генерала нужна, чтобы предотвратить войну.

Президент Ирана Хасан Роухани назвал убийство Сулеймани «огромной ошибкой» США, которую те будут ощущать «еще многие годы», а российский МИД осудил атаку, назвав ее грубым нарушением основ международного права.

После гибели Сулеймани в Иране был объявлен трехдневный траур, а на похоронах генерала в его родном Кермане собралось столько народа, что в давке погибло более 50 человек.

Парламент Ирана признал всех военных США террористами и предписал выделить спецподразделению «Аль-Кудс» дополнительные €200 млн. Одновременно командующий КСИР Хосейн Салами пообещал отомстить за Сулеймани.

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