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Общество ,  
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Что произошло за праздники. Главное
Удар США, жертвой которого стал иранский генерал, и ответный удар Ирана, приостановка Минском экспорта бензина, запуск «Турецкого потока» и крушение украинского самолета; главные новости за праздники — в обзоре РБК

Касем Сулеймани был убит в результате ракетного удара США

Командир элитного подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Касем Сулеймани был убит в ночь на 3 января в Багдаде в результате авиаудара, нанесенного по приказу президента США Дональда Трампа.

  • Трамп объяснил необходимость убийства Сулеймани тем, что тот «организовывал зловещие атаки на американских дипломатов и военных персон». По словам президента США, ликвидация генерала нужна, чтобы предотвратить войну.
  • Президент Ирана Хасан Роухани назвал убийство Сулеймани «огромной ошибкой» США, которую те будут ощущать «еще многие годы», а российский МИД осудил атаку, назвав ее грубым нарушением основ международного права.
  • После гибели Сулеймани в Иране был объявлен трехдневный траур, а на похоронах генерала в его родном Кермане собралось столько народа, что в давке погибло более 50 человек.
  • Парламент Ирана признал всех военных США террористами и предписал выделить спецподразделению «Аль-Кудс» дополнительные €200 млн. Одновременно командующий КСИР Хосейн Салами пообещал отомстить за Сулеймани.

Белоруссия приостановила экспорт нефтепродуктов

Вывоз произведенного на НПЗ Белоруссии бензина и других нефтепродуктов за пределы страны был приостановлен после прекращения поставок российского сырья.

  • С началом 2020 года Россия прекратила поставлять нефть в Белоруссию, в связи с отсутствием новых контрактов. В «Белнефтехиме» заверили, что, благодаря накопленным ранее запасам нефти, НПЗ страны работают в штатном режиме, обеспечивая все потребности внутреннего топливного рынка.
  • Вечером 4 января в Минске заявили, что прокачка нефти из России на НПЗ «Нафтан» возобновилась, а 6 января стало известно, что завод начал переработку российской нефти, однако лишь в режиме минимальной загрузки.
  • Возобновить экспортные поставки произведенного в Белоруссии бензина пока не удалось, заместитель председателя концерна Владимир Сизов полагает, что это может произойти в лучшем случае к концу января.

Иран подверг ракетному обстрелы базы США в Ираке

Военные базы США в иракских провинциях Анбар и Эрбиль в ночь на 8 января подверглись ракетной атаке, ответственность за которую взял на себя Корпус стражей исламской революции (КСИР).

  • Обстрелу предшествовало заявление секретаря Высшего совета национальной безопасности (SNSC) Ирана и бывшего министра обороны страны Али Шамхани о том, что Тегеран рассматривает 13 вариантов возмездия за убийство Сулеймани. При этом Шамхани утверждал, что даже самый мягкий из этих сценариев станет для США худшим кошмаром в истории.
  • В преддверии атаки стало известно, что американские военные привели в полную боевую готовность все размещенные на Ближнем Востоке комплексы ПВО. Тем не менее авиабаза Айн аль-Асад все же подверглась обстрелу, хотя нанесенный ей ущерб пока неизвестен. В Иране заявили, что в результате удара погибли около 80 человек, однако власти США утверждают, что среди американцев погибших нет.
  • Глава МИД Ирана назвал удар по американским базам законной мерой самообороны, отметив, что Тегеран не стремится к эскалации конфликта. В то же время командование КСИР пригрозило нанести новый удар по любой стране, которая решится помочь США в этом конфликте.
  • Премьер-министр Ирака Адиль Абдул-Махди предупредил, что конфликт может стать началом «опустошительной тотальной войны» не только в Ираке, но и во всем Ближневосточном регионе и даже во всем мире.

Атака Ирана на базу США в Ираке. Главное
Политика

176 человек погибли при крушении в Иране украинского лайнера

8 января после вылета из аэропорта Тегерана потерпел крушение Boeing 737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ), все находившиеся на его борту пассажиры и члены экипажа погибли.

  • Жертвами катастрофы стали 176 человек — 167 пассажиров и девять членов экипажа, около половины всех пассажиров — граждане Ирана, остальные находившиеся на борту — граждане Великобритании, Германии, Афганистана, Швеции, Канады и Украины.
  • Причины гибели лайнера пока неизвестны. Власти Ирана отрицают возможность того, что самолет мог быть сбит случайно выпущенной по нему ракетой (незадолго до крушения самолета Иран нанес удары по базам США в Ираке), и объясняют катастрофу «пожаром в двигателе, а также неудачной попыткой пилота взять лайнер под контроль». Однако руководство МАУ настаивает, что лайнер был полностью исправен, а ошибка опытного экипажа маловероятна.
  • После катастрофы Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям не использовать для полетов воздушное пространство Ирака и Ирана, а также избегать полетов над Персидским и Оманским заливами. Одновременно несколько крупнейших мировых авиаперевозчиков объявили о приостановке полетов в Иран и Ирак и отказе от пролета через воздушное пространство этих стран.
  • Глава правительства России Дмитрий Медведев поручил оценить безопасность полетов и туризма в Ближневосточном регионе.

Крушение украинского пассажирского самолета в Иране. Главное
Общество

Путин и Эрдоган открыли «Турецкий поток»

Президенты России и Турции провели в Стамбуле официальную церемонию ввода в эксплуатацию газопровода, по которому планируется ежегодно поставлять в Турцию и Европу (в обход Украины) по 31,5 млрд куб. м природного газа.

  • В ходе состоявшейся в Стамбуле церемонии Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в присутствии президента Сербии Александра Вучича и премьер-министра Болгарии Бойко Борисова «открыли» дорогу газу, отвернув символический вентиль.
  • Фактически поставки газа по «Турецкому потоку» в Европу начались еще до торжественной церемонии — Болгария начала получать газ еще 1 января 2020 года, а Греция и Северная Македония — 5 января.
  • Выступая в Стамбуле, Путин выразил уверенность в том, что поставки российского газа по «Турецкому потоку» окажут позитивное влияние на развитие многих южно-европейских стран и будут способствовать повышению энергетической безопасности Европы в целом.
  • «Турецкий поток» проложен по дну Черного моря и соединяет газотранспортные системы России и Турции. Газопровод состоит из двух ниток общей мощностью 31,5 млрд куб. м. Укладка морского газопровода была проведена за 15 месяцев и закончена в ноябре 2018 года.
Автор: Евгений Калюков
Теги: главные новости, Иран, «Турецкий поток», Белоруссия, крушение самолета
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