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Общество ,  
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Пашинян о Карабахе, штраф «Газпрому» на $7,6 млрд. Главные новости РБК

Премьер Армении назвал ключевой момент войны в Карабахе, Польша оштрафовала «Газпром», в Рязанской области пожар на складе снарядов, Тихановскую объявили в розыск в России, Чубайс заболел COVID; главные новости — в обзоре РБК

Пашинян заявил о «ключевом моменте» в войне в Карабахе

По словам премьера Армении Никола Пашиняна, в войне в Нагорном Карабахе наступил ключевой момент. Об этом он рассказал в интервью РБК. По его словам, карабахские военные «на юге предприняли тактические шаги, оставили коридор и заманили туда военный корпус Азербайджана», — сообщил армянский премьер.

  • План военных непризнанной республики Нагорный Карабах, по его словам, состоял в том, чтобы отойти на линии Джебраила (город южнее столицы Карабаха — Степанакерта) и заманить туда большие силы азербайджанской армии. Азербайджанская сторона эти заявления опровергала.
  • В телефонных разговорах с президентом Владимиром Путиным «обсуждается все», отметил премьер Армении. «Но главная тема, которая обсуждается, — это ситуация в нашем регионе и особенно присутствие террористов на Южном Кавказе», — сказал он. Отдельно обсуждается и вопрос общей противовоздушной обороны, добавил он.
  • «Присутствие Турции в регионе меняет контекст. Почему Турция через 100 лет вернулась на Южный Кавказ?» — задался вопросом Пашинян. По его словам, армяне Южного Кавказа — «последнее препятствие для Турции для экспансии на север и на восток». В этом контексте, считает он, становится понятна политика Турции в Средиземном море, в Ираке и в Сирии.

Бои в Карабахе: Степанакерт под огнем и удар по Гяндже. Фоторепортаж
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Польша оштрафовала «Газпром» на $7,6 млрд

Польский антимонопольный регулятор — управление по охране конкуренции и потребителей (UOKiK) — оштрафовал «Газпром» за строительство газопровода без согласия польского антимонопольного ведомства.

  • Кроме «Газпрома» на 234 млн злотых ($61 млн) оштрафованы еще пять компаний, участвующих в строительстве проекта. Речь идет о французской Engie, немецких Uniper и Wintershall, австрийской OMV, а также голландско-британской Shell. Регулятор отметил, что наложил максимальные штрафы.
  • Помимо этого глава UOKiK Томаш Хрустный обязал компании в течение 30 дней расторгнуть контракты, заключенные для финансирования газопровода.
  • «Газпром» заявил о намерении обжаловать это решение. «Беспрецедентная величина штрафа свидетельствует о желании любыми средствами противодействовать реализации проекта «Северный поток-2», — заявили в компании. Голландско-британская Shell, участвующая в финансировании газопровода «Северный поток-2», также не согласилась в этими мерам и обдумывает варианты ответа.

Как выглядят остановившие укладку «Северного потока-2» суда. Фотогалерея
Фотогалерея 

В Рязанской области загорелся склад боеприпасов

На горящем арсенале начались взрывы, власти решили эвакуировать жителей поселков, расположенных в 5-километровой зоне вокруг пожара.

  • Пожар возник на территории воинской части в селе Шелемишевские Хутора Скопинского района Рязанской области. Огонь на склады с артиллерийскими боеприпасами перекинулся с загоревшейся травы.
  • В целях безопасности перекрыто движение по федеральной трассе «Каспий», которая проходит вблизи складов.
  • По предварительной информации, из 14 населенных пунктов эвакуировали 1600 человек. В больницу доставлены двое пострадавших. На место пожара вылетел министр чрезвычайных ситуаций Евгений Зиничев.
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Видео: podslushano_ryazan/instagram
Видео: podslushano_ryazan/instagram
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В базе МВД России появились данные о розыске Тихановской

В разделе о розыске преступников на сайте МВД России опубликована в открытом доступе информация о белоруске Светлане Тихановской 1982 года рождения.

  • Записи в базе совпадают с данными лидера белорусской оппозиции, также совпадает и указанное место рождения: Брестская область, Лунинецкий район, Микашевичи. «Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — говорится в выписке из базы.
  • В середине августа Тихановская объявила о создании в Белоруссии Координационного совета (КС) оппозиции, который должен вести переговоры о мирной передаче власти. Конституционный суд Белоруссии признал совет незаконным, а Генпрокуратура республики завела уголовное дело по ст. 361 УК о призывах к действиям, направленным на причинение вреда нацбезопасности страны. Максимальное наказание по ней составляет пять лет лишения свободы.
  • С тех пор почти все члены президиума КС покинули страну или были задержаны. Тихановская проживает сейчас в Литве.

Месяц протестов в Белоруссии. Фоторепортаж
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Анатолий Чубайс заразился коронавирусом

Глава «Роснано» сообщил в своем Facebook, что положительный тест на SARS-CoV-2 он сдал «после командировки».

  • Чубайс написал, что у него невысокая температура и кашель, он перешел на работу в режиме самоизоляции. При этом он отметил, что свое заражение COVID-19 считает подтверждением правильности решения о переводе сотрудников компании на удаленный режим работы. Чубайс призвал всех беречь себя, носить маски и перчатки.
  • Эпидемиологическая ситуация в России в начале октября заметно осложнилась, показатели вернулись к тем, что были в самый разгар самоизоляции. 7 октября оперативный штаб заявил, что за сутки умерли 202 пациента с коронавирусом — это стало рекордом с 1 июля, когда были зафиксированы 216 смертей. Количество новых заражений за сутки превысило 11 тыс. человек и лишь немногим уступает пиковым показателям мая.
  • С начала октября о положительном тесте на COVID сообщили президент США Дональд Трамп, экс-президент Украины Петр Порошенко, уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова (она сообщила, что переболела вся семья, муж и семеро детей), губернатор Омской области Александр Бурков, мэр Магнитогорска Сергей Бердников и мэр Благовещенска Олег Имамеев.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор
Владислав Гордеев
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