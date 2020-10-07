Пашинян о Карабахе, штраф «Газпрому» на $7,6 млрд. Главные новости РБК

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Пашинян заявил о «ключевом моменте» в войне в Карабахе По словам премьера Армении Никола Пашиняна, в войне в Нагорном Карабахе наступил ключевой момент. Об этом он рассказал в интервью РБК. По его словам, карабахские военные «на юге предприняли тактические шаги, оставили коридор и заманили туда военный корпус Азербайджана», — сообщил армянский премьер. План военных непризнанной республики Нагорный Карабах, по его словам, состоял в том, чтобы отойти на линии Джебраила (город южнее столицы Карабаха — Степанакерта) и заманить туда большие силы азербайджанской армии. Азербайджанская сторона эти заявления опровергала.

В телефонных разговорах с президентом Владимиром Путиным «обсуждается все», отметил премьер Армении. «Но главная тема, которая обсуждается, — это ситуация в нашем регионе и особенно присутствие террористов на Южном Кавказе», — сказал он. Отдельно обсуждается и вопрос общей противовоздушной обороны, добавил он.

«Присутствие Турции в регионе меняет контекст. Почему Турция через 100 лет вернулась на Южный Кавказ?» — задался вопросом Пашинян. По его словам, армяне Южного Кавказа — «последнее препятствие для Турции для экспансии на север и на восток». В этом контексте, считает он, становится понятна политика Турции в Средиземном море, в Ираке и в Сирии. Бои в Карабахе: Степанакерт под огнем и удар по Гяндже. Фоторепортаж Фотогалерея Польша оштрафовала «Газпром» на $7,6 млрд

Польский антимонопольный регулятор — управление по охране конкуренции и потребителей (UOKiK) — оштрафовал «Газпром» за строительство газопровода без согласия польского антимонопольного ведомства.