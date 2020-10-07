Пашинян о Карабахе, штраф «Газпрому» на $7,6 млрд. Главные новости РБК
Пашинян заявил о «ключевом моменте» в войне в Карабахе
По словам премьера Армении Никола Пашиняна, в войне в Нагорном Карабахе наступил ключевой момент. Об этом он рассказал в интервью РБК. По его словам, карабахские военные «на юге предприняли тактические шаги, оставили коридор и заманили туда военный корпус Азербайджана», — сообщил армянский премьер.
- План военных непризнанной республики Нагорный Карабах, по его словам, состоял в том, чтобы отойти на линии Джебраила (город южнее столицы Карабаха — Степанакерта) и заманить туда большие силы азербайджанской армии. Азербайджанская сторона эти заявления опровергала.
- В телефонных разговорах с президентом Владимиром Путиным «обсуждается все», отметил премьер Армении. «Но главная тема, которая обсуждается, — это ситуация в нашем регионе и особенно присутствие террористов на Южном Кавказе», — сказал он. Отдельно обсуждается и вопрос общей противовоздушной обороны, добавил он.
- «Присутствие Турции в регионе меняет контекст. Почему Турция через 100 лет вернулась на Южный Кавказ?» — задался вопросом Пашинян. По его словам, армяне Южного Кавказа — «последнее препятствие для Турции для экспансии на север и на восток». В этом контексте, считает он, становится понятна политика Турции в Средиземном море, в Ираке и в Сирии.
Польша оштрафовала «Газпром» на $7,6 млрд
Польский антимонопольный регулятор — управление по охране конкуренции и потребителей (UOKiK) — оштрафовал «Газпром» за строительство газопровода без согласия польского антимонопольного ведомства.
- Кроме «Газпрома» на 234 млн злотых ($61 млн) оштрафованы еще пять компаний, участвующих в строительстве проекта. Речь идет о французской Engie, немецких Uniper и Wintershall, австрийской OMV, а также голландско-британской Shell. Регулятор отметил, что наложил максимальные штрафы.
- Помимо этого глава UOKiK Томаш Хрустный обязал компании в течение 30 дней расторгнуть контракты, заключенные для финансирования газопровода.
- «Газпром» заявил о намерении обжаловать это решение. «Беспрецедентная величина штрафа свидетельствует о желании любыми средствами противодействовать реализации проекта «Северный поток-2», — заявили в компании. Голландско-британская Shell, участвующая в финансировании газопровода «Северный поток-2», также не согласилась в этими мерам и обдумывает варианты ответа.