Бюджетное бремя протестов, убийство в Махачкале. Главные новости РБК

Дуров убрал данные силовиков из Telegram и встретился с принцем

Павел Дуров заявил, что заблокировал каналы в Telegram, в которых публиковались номера телефонов и адреса сотрудников российских силовых структур, судей, прокуроров, журналистов. Основатель мессенджера заявил, что в них также появлялись призывы к насилию.

По его словам, их существование не позволяло получить одобрение компании Apple для экстренного обновления мессенджера для iOS.

Основатель Telegram обратился к пользователям с просьбой не распространять в публичных каналах призывы к насилию, поскольку это нарушает правила компании и может негативно отразиться на обновлениях в App Store и Google Play.

Вместе с тем 6 февраля 36-летний основатель Telegram встретился с наследным принцем Дубая шейхом Хамданом бин Мохаммедом бин Рашидом аль-Мактумом. Детали встречи не раскрывались. Офис Telegram расположен на 23-м этаже одной из башен комплекса Dubai Media City.

Когда привьют россиян

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ, один из создателей первой российской вакцины от коронавируса «Спутник V») Кирилл Дмитриев заявил, что все россияне, которые желают привиться от коронавирусной инфекции, смогут это сделать еще до начала лета.

По словам Дмитриева, Россия является единственной страной, которая может вакцинировать всех желающих до начала июня. По его мнению, прививочная кампания в США и Европе завершится не раньше сентября-октября.

Глава фонда подчеркнул, что поставки «Спутника V» в первую очередь направлены на Россию. «На иностранные рынки поставляются очень небольшие количества пока», — сказал Дмитриев.

6 февраля еще одна страна зарегистрировала российскую вакцину. Ей стала Мьянма. На сегодняшний день «Спутник V» прошел регистрацию в 21 государстве.

В Махачкале в полиции убили бывшего главу села

Следственный комитет по Дагестану возбудил уголовное дело по факту убийства в одном из кабинетов отдела полиции по Советскому району Махачкалы 34-летнего экс-главы села Новокули Абакара Капланова. После убийства у этого отдела собрались несколько десятков местных жителей.