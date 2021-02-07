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Бюджетное бремя протестов, убийство в Махачкале. Главные новости РБК

Как протесты могут сказаться на российском бюджете, Дуров убрал данные силовиков из Telegram из-за Apple, всех привьют до лета, главные новости за выходные — в подборке РБК

Fitch, протесты и бюджетные расходы

Протесты в поддержку отправленного в колонию по делу «Ив Роше» оппозиционера Алексея Навального, которые прошли в стране 23, 31 января, а также 2 февраля, могут привести к росту расходов российского бюджета, пришли к выводу эксперты рейтингового агентства Fitch.

  • В Fitch считают, что протестные настроения могут «осложнить обеспечение конституционного большинства» на предстоящих выборах в Госдуму. Это приведет «к некоторой меньшей бюджетной консолидации, чем прогнозировалось».
  • В краткосрочной перспективе митинги за Навального не несут угрозы российскому правительству, считают аналитики. Однако в долгосрочной они могут подорвать авторитет властей.
  • Fitch подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на уровне ВВВ со стабильным прогнозом. Агентство объяснило это осторожной налогово-бюджетной политикой России, гибкостью обменного курса, которые помогли уменьшить влияние волатильности цен на нефть и последствий пандемии.

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Дуров убрал данные силовиков из Telegram и встретился с принцем

Павел Дуров заявил, что заблокировал каналы в Telegram, в которых публиковались номера телефонов и адреса сотрудников российских силовых структур, судей, прокуроров, журналистов. Основатель мессенджера заявил, что в них также появлялись призывы к насилию.

  • По его словам, их существование не позволяло получить одобрение компании Apple для экстренного обновления мессенджера для iOS.
  • Основатель Telegram обратился к пользователям с просьбой не распространять в публичных каналах призывы к насилию, поскольку это нарушает правила компании и может негативно отразиться на обновлениях в App Store и Google Play.
  • Вместе с тем 6 февраля 36-летний основатель Telegram встретился с наследным принцем Дубая шейхом Хамданом бин Мохаммедом бин Рашидом аль-Мактумом. Детали встречи не раскрывались. Офис Telegram расположен на 23-м этаже одной из башен комплекса Dubai Media City.
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Когда привьют россиян

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ, один из создателей первой российской вакцины от коронавируса «Спутник V») Кирилл Дмитриев заявил, что все россияне, которые желают привиться от коронавирусной инфекции, смогут это сделать еще до начала лета.

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  • По словам Дмитриева, Россия является единственной страной, которая может вакцинировать всех желающих до начала июня. По его мнению, прививочная кампания в США и Европе завершится не раньше сентября-октября.
  • Глава фонда подчеркнул, что поставки «Спутника V» в первую очередь направлены на Россию. «На иностранные рынки поставляются очень небольшие количества пока», — сказал Дмитриев.
  • 6 февраля еще одна страна зарегистрировала российскую вакцину. Ей стала Мьянма. На сегодняшний день «Спутник V» прошел регистрацию в 21 государстве.

В Махачкале в полиции убили бывшего главу села

Следственный комитет по Дагестану возбудил уголовное дело по факту убийства в одном из кабинетов отдела полиции по Советскому району Махачкалы 34-летнего экс-главы села Новокули Абакара Капланова. После убийства у этого отдела собрались несколько десятков местных жителей.

  • В совершении преступления, которое произошло 6 февраля, подозревают двух сотрудников Росгвардии. По версии СК, они «произвели многочисленные выстрелы». В их отношении возбуждено дело по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Подозреваемые задержаны, мера пресечения пока не избрана.
  • Следствие утверждает, что конфликт между силовиками и экс-главой села произошел «из-за ранее возникших неприязненных отношений». Источники информагентств сообщили, что у убитого была давняя вражда с двумя сотрудниками Росгвардии из-за земельных споров.
  • Врио главы Дагестана Сергей Меликов взял на контроль расследование уголовного дела.
Авторы
Михаил Котляр, Михаил Юшков
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