Протесты в Киргизии, «русское чудо» с наличными. Главные новости РБК

Экс-президента Атамбаева освободили из СИЗО, Россия в числе мировых лидеров по отказу от наличного расчета, Дональд Трамп покинул больницу, правительство в кризис сэкономит на науке — главные новости в обзоре РБК

В Киргизии протестующие освободили экс-президента

Нестабильность охватила еще одну постсоветскую страну — на этот раз Киргизию. Там на улицы вышли недовольные результатами выборов в парламент республики.