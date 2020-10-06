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Протесты в Киргизии, «русское чудо» с наличными. Главные новости РБК

Экс-президента Атамбаева освободили из СИЗО, Россия в числе мировых лидеров по отказу от наличного расчета, Дональд Трамп покинул больницу, правительство в кризис сэкономит на науке — главные новости в обзоре РБК

В Киргизии протестующие освободили экс-президента

Нестабильность охватила еще одну постсоветскую страну — на этот раз Киргизию. Там на улицы вышли недовольные результатами выборов в парламент республики.

Разгон демонстрации протеста в Бишкеке. Фоторепортаж
Фотогалерея 

  • Против результатов выборов начали протестовать сторонники не прошедших семипроцентный барьер на выборах в Законодательное собрание страны. Из 16 участвовавших в голосовании партий его смогли преодолеть только четыре.
  • Силовики начали разгон манифестантов с помощью водометов и светошумовых гранат, однако остановить толпу не удалось. Они прорвались к Белому дому в Бишкеке — комплексу правительственных зданий, захватив здание парламента и администрации президента. Там начался пожар.
  • Дошли протестующие и до СИЗО Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ), где содержался экс-президент страны Алмазбек Атамбаев. Люди сломали ворота в СИЗО, прорвались на территорию и начали переговоры, по итогам которых вынудили администрацию выдать им Атамбаева. В это же время из исправительной колонии был освобожден бывший премьер-министр страны Сапар Исаков.
  • Всего в ходе столкновений, по предварительным данным, погиб один человек, примерно 600 пострадали.

Россияне прощаются с наличкой

Россия вошла в топ-5 мировых лидеров по темпам отказа населения от наличных в пользу безналичных платежей в период пандемии по версии Boston Consulting Group (BCG).

  • Массовый переход к использованию безналичных платежей уже получил у аналитиков в 2019 году название «русское чудо». По темпам роста использования безнала россияне обогнали все страны Европы. Рост по итогам 2010–2019 годов оказался 30-кратным — с 5,8 до 172 транзакций в год на человека.
  • По данным Банка России, за второй квартал 2020 года доля безналичных платежей выросла почти до 70% — такой уровень безналичных расчетов ЦБ ожидал только по итогам 2020 года. Одной из причин стали повсеместные рекомендации использовать безналичный расчет из-за угрозы вируса.
  • По расчетам Visa, за время пандемии использование наличных среди российских потребителей сократилось на 41% при расчетах и оплате заказа при доставке, использование бесконтактных карт выросло на 41%, а мобильных платежей — на 31%.
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Дональда Трампа выписали из больницы

Из военного госпиталя в Бетесде заразившегося коронавирусом президента забрал вертолет. О намерении покинуть больницу Трамп заявил вечером 5 октября, спустя три дня после отправки в госпиталь.

Трамп в новом видеообращении попросил американцев не бояться коронавируса
Политика
Дональд Трамп

  • Выписку президента одобрил лечащий врач. Сразу после выхода из госпиталя Трамп сел на вертолет и отправился в Белый дом. На входе в резиденцию он снял маску, позируя для репортеров.
  • Медицинскую помощь Трампу продолжат оказывать, но уже в домашних условиях.
  • Вскоре после выписки Трамп в Twitter пообещал вернуться к президентской кампании в ближайшее время.

Российские власти сэкономят в кризис на науке

В 2021 году на научные исследования и разработки гражданского назначения будет направлено 486,1 млрд руб., что на 6,3% (или 32,8 млрд руб.) меньше, чем планировалось в конце 2019 года. Это следует из проекта нового бюджета.

  • В 2022 году на научных исследованиях и разработках также сэкономят — их финансирование урежут на 4,8% относительно докризисного показателя.
  • Не так сильно, как на гражданские разработки, урежут бюджет на военные исследования — только на 2,4%. А в 2022 году финансирование оборонных разработок даже увеличится на 1,6% к докоронавирусным проектировкам и составит 388,7 млрд руб.
Автор
Георгий Тадтаев
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