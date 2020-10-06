Протесты в Киргизии, «русское чудо» с наличными. Главные новости РБК
В Киргизии протестующие освободили экс-президента
Нестабильность охватила еще одну постсоветскую страну — на этот раз Киргизию. Там на улицы вышли недовольные результатами выборов в парламент республики.
- Против результатов выборов начали протестовать сторонники не прошедших семипроцентный барьер на выборах в Законодательное собрание страны. Из 16 участвовавших в голосовании партий его смогли преодолеть только четыре.
- Силовики начали разгон манифестантов с помощью водометов и светошумовых гранат, однако остановить толпу не удалось. Они прорвались к Белому дому в Бишкеке — комплексу правительственных зданий, захватив здание парламента и администрации президента. Там начался пожар.
- Дошли протестующие и до СИЗО Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ), где содержался экс-президент страны Алмазбек Атамбаев. Люди сломали ворота в СИЗО, прорвались на территорию и начали переговоры, по итогам которых вынудили администрацию выдать им Атамбаева. В это же время из исправительной колонии был освобожден бывший премьер-министр страны Сапар Исаков.
- Всего в ходе столкновений, по предварительным данным, погиб один человек, примерно 600 пострадали.