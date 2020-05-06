Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Жителей здания и близлежащих домов удалось эвакуировать до начала тушения.

Всего, по официальным данным, пострадали девять человек. Семь из них госпитализированы. При этом власти затрудняются сказать, сколько всего людей было в квартирах.

Силуанов назвал замороженные из-за вируса проекты и стройки

Министр финансов Антон Силуанов в интервью «Ведомостям» рассказал, на чем власти собираются экономить в связи с пандемией. По его словам, это будут в основном еще не начатые проекты.

Среди них — строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург, реформа государственно-гражданской службы, возведение здания Верховного суда в Санкт-Петербурге и целый ряд других строек.

«Мы от них не отказываемся, они будут реализованы, но чуть позже», — сказал министр.

Говоря об автодороге Москва — Казань, Силуанов сообщил, что пока решено строить участок Москва — Владимир и обход главного города Татарстана. «Первые деньги должны быть выделены в этом году», — добавил он.



Осужденный по делу Шакро заразился коронавирусом

В 2018 году бывшего полковника СКР Александра Ламонова признали виновным в попытке освобождения криминальных авторитетов, связанных с Захарием Калашовым (известен как Шакро Молодой). Мосгорсуд приговорил его к пяти годам тюрьмы.