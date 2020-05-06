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Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Второй российский регион смягчил карантин, Антон Силуанов об экономии в условиях пандемии, возгорание небоскреба в ОАЭ, досрочное освобождение фигуранта дела Шакро; главные новости — в обзоре РБК

Еще в одном российском регионе ограничили карантинные меры

Вслед за Калининградской областью об ослаблении карантинных мер объявили власти Псковской. С 6 мая ряд организаций выведен из-под действия президентского указа о нерабочих днях, а граждане могут посещать кладбища.

  • В частности, в регионе возобновляют работу непродовольственные магазины с отдельным входом с улицы, стоматологии, бюро по трудоустройству, охранные организации, похоронные бюро.
  • Одновременно власти Псковской области обязали сотрудников этих организаций работать не только в масках, но и в перчатках. Внутри помещений должны быть установлены дезинфицирующие средства. В магазинах одежды примерка временно запрещена, а возвращенные товары должны проходить дезинфекцию.
  • Ранее в Калининградской области разрешили открыть непродовольственные магазины, имеющие отдельный вход или расположенные в обособленном здании.


В ОАЭ загорелся 48-этажный небоскреб

В Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), в городе Шарджа, загорелся 48-этажный жилой небоскреб Abbco. Причины возгорания уточняются.

  • Жителей здания и близлежащих домов удалось эвакуировать до начала тушения.
  • Всего, по официальным данным, пострадали девять человек. Семь из них госпитализированы. При этом власти затрудняются сказать, сколько всего людей было в квартирах.

Силуанов назвал замороженные из-за вируса проекты и стройки

Министр финансов Антон Силуанов в интервью «Ведомостям» рассказал, на чем власти собираются экономить в связи с пандемией. По его словам, это будут в основном еще не начатые проекты.

  • Среди них — строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург, реформа государственно-гражданской службы, возведение здания Верховного суда в Санкт-Петербурге и целый ряд других строек.
  • «Мы от них не отказываемся, они будут реализованы, но чуть позже», — сказал министр.
  • Говоря об автодороге Москва — Казань, Силуанов сообщил, что пока решено строить участок Москва — Владимир и обход главного города Татарстана. «Первые деньги должны быть выделены в этом году», — добавил он.


Осужденный по делу Шакро заразился коронавирусом

В 2018 году бывшего полковника СКР Александра Ламонова признали виновным в попытке освобождения криминальных авторитетов, связанных с Захарием Калашовым (известен как Шакро Молодой). Мосгорсуд приговорил его к пяти годам тюрьмы.

  • Однако позже рязанский суд заменил это наказание на принудительные работы. А в 2020 году Белевский суд Тульской области удовлетворил его прошение об УДО и освободил уже от принудительных работ. Прокуратура это решение не опротестовала.
  • По возвращении в Москву Ламонов заразился коронавирусом и оказался в режиме самоизоляции. В беседе с «Открытыми медиа» он признался, что на принудительных работах ему было легче, чем на карантине.
  • Ламонов был задержан в 2016 году вместе со своим начальником Михаилом Максименко, а также с первым замруководителя ГСУ СКР по Москве Денисом Никандровым. По данным следствия, Ламонов получил взятку в размере $500 тыс. за участие в освобождении из СИЗО Андрея Кочуйкова (Итальянец, был участником перестрелки у ресторана на Родчельской улице) и Эдуарда Романова — приближенных Шакро Молодого.
Автор: Сергей Витько
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