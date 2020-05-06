Что случилось за ночь. Главные новости РБК
Еще в одном российском регионе ограничили карантинные меры
Вслед за Калининградской областью об ослаблении карантинных мер объявили власти Псковской. С 6 мая ряд организаций выведен из-под действия президентского указа о нерабочих днях, а граждане могут посещать кладбища.
- В частности, в регионе возобновляют работу непродовольственные магазины с отдельным входом с улицы, стоматологии, бюро по трудоустройству, охранные организации, похоронные бюро.
- Одновременно власти Псковской области обязали сотрудников этих организаций работать не только в масках, но и в перчатках. Внутри помещений должны быть установлены дезинфицирующие средства. В магазинах одежды примерка временно запрещена, а возвращенные товары должны проходить дезинфекцию.
- Ранее в Калининградской области разрешили открыть непродовольственные магазины, имеющие отдельный вход или расположенные в обособленном здании.
В ОАЭ загорелся 48-этажный небоскреб
В Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), в городе Шарджа, загорелся 48-этажный жилой небоскреб Abbco. Причины возгорания уточняются.