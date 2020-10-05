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Новый глава Дагестана, школам пока не ввели удаленку. Главные новости РБК

В Минпросвещения опровергли дистанционку для школьников, глава Дагестана ушел в отставку, в гибели животных на Камчатке не нашли вину человека, «Норникель» подсчитал «справедливые» штрафы — главные новости в обзоре РБК

Введение дистанционки в школах опровергли

О переходе школ Москвы на дистанционный режим обучения из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в понедельник утром заявил замминистра просвещения Виктор Басюк. Позже ведомство опровергло его слова.

  • Чиновник отметил, что решение по переводу школ на дистанционный режим принимают власти региона и, по данным министерства, помимо Москвы решения о переводе школьников на дистанционное обучение также приняли власти Ульяновской области и Сахалина.
  • Однако в пресс-службе Минпросвещения РБК ответили, что школы в российских регионах пока не собираются переходить на дистанционку. «Информация, распространяемая в СМИ о якобы каких-то принятых решениях о переходе на дистанционное обучение в масштабах целого региона, не соответствует действительности», — заявили в министерстве.
  • Президент Владимир Путин назвал разговоры о переходе в будущем школьников на полностью дистанционный режим обучения «несерьезными».

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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Путин сменил главу Дагестана

Владимир Васильев досрочно покинул пост главы Дагестана и стал советником президента. Вместо него врио главы стал бывший заместитель командующего Росгвардией.

  • Васильев ушел в отставку по собственному желанию. О его намерении уйти с должности источники РБК рассказали в конце сентября. По их словам, причиной ухода мог стать возраст Васильева, которому в августе исполнился 71 год, а также проблемы со здоровьем, у администрации президента не было претензий к Васильеву.
  • ВРИО главы региона президент Владимир Путин назначил бывшего заместителя командующего Росгвардией генерала Сергея Меликова. Он участвовал в контртеррористической операции на Северном Кавказе и был постпредом президента в Северо-Кавказском федеральном округе.
  • Смена главы происходит на фоне обострения конфликта между Арменией и Азербайджаном. Дагестан — единственный российский регион, который граничит с Азербайджаном.
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Одну из возможных причин загрязнения на Камчатке исключили

Минприроды провело расширенное совещание с участием Росприроднадзора, Росгидромета, РАН и профильных специалистов после загрязнения на Камчатке. Загрязнение не связано с аварией «техногенного характера», пришли к выводу в ведомстве.

  • Глава Минприроды Михаил Кобылкин заявил, что изменение цвета воды и массовая гибель животных с большой вероятностью не связаны с причинами «техногенного характера», поскольку анализы не выявили наличие в воде промышленных токсинов или следов загрязнения нефтепродуктами.
  • Вице-президент РАН Андрей Адрианов на совещании заявил, что в районе катастрофы самый высокий показатель уровня токсинов, которые производят водоросли. «Эти вещества имеют нейропаралитическое действие на теплокровных животных. Также во время массового развития микроводорослей резко снижается количество кислорода в слоях воды, и это могло вызывать массовую гибель гидробионтов», — отметил академик.

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«Норникель» по-новому оценил ущерб от аварии в Норильске

Компания направила в суд собственную оценку ущерба от аварии на норильской ТЭЦ-3, в результате которой произошел разлив более 20 тыс. тонн дизтоплива.

  • «Норникель оценил общий ущерб от этой аварии в 21,4 млрд руб., что в семь раз ниже оценки, которую подготовил Росприроднадзор — 148 млрд руб. В компании отметили, что приступили к ликвидации последствий сразу же после аварии и сумму затрат на эти мероприятия нужно вычесть из расчета ущерба.
  • «Мы рады, что «Норникель» наконец объявил хоть какую то сумму, которую готов заплатить за нанесенный ущерб. На примере компании мы теперь понимаем, на что может рассчитывать государство по мнению нарушителя», — передала глава Росприроднадзора Светлана Радионова. Она обратила внимание на то, что компания до сих пор ничего не заплатила за ущерб.

Последствия разлива топлива в Норильске. Фоторепортаж
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Автор
Владислав Гордеев
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