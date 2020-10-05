Новый глава Дагестана, школам пока не ввели удаленку. Главные новости РБК

Путин сменил главу Дагестана
Владимир Васильев досрочно покинул пост главы Дагестана и стал советником президента. Вместо него врио главы стал бывший заместитель командующего Росгвардией.
- Васильев ушел в отставку по собственному желанию. О его намерении уйти с должности источники РБК рассказали в конце сентября. По их словам, причиной ухода мог стать возраст Васильева, которому в августе исполнился 71 год, а также проблемы со здоровьем, у администрации президента не было претензий к Васильеву.
- ВРИО главы региона президент Владимир Путин назначил бывшего заместителя командующего Росгвардией генерала Сергея Меликова. Он участвовал в контртеррористической операции на Северном Кавказе и был постпредом президента в Северо-Кавказском федеральном округе.
- Смена главы происходит на фоне обострения конфликта между Арменией и Азербайджаном. Дагестан — единственный российский регион, который граничит с Азербайджаном.
Одну из возможных причин загрязнения на Камчатке исключили
Минприроды провело расширенное совещание с участием Росприроднадзора, Росгидромета, РАН и профильных специалистов после загрязнения на Камчатке. Загрязнение не связано с аварией «техногенного характера», пришли к выводу в ведомстве.
- Глава Минприроды Михаил Кобылкин заявил, что изменение цвета воды и массовая гибель животных с большой вероятностью не связаны с причинами «техногенного характера», поскольку анализы не выявили наличие в воде промышленных токсинов или следов загрязнения нефтепродуктами.
- Вице-президент РАН Андрей Адрианов на совещании заявил, что в районе катастрофы самый высокий показатель уровня токсинов, которые производят водоросли. «Эти вещества имеют нейропаралитическое действие на теплокровных животных. Также во время массового развития микроводорослей резко снижается количество кислорода в слоях воды, и это могло вызывать массовую гибель гидробионтов», — отметил академик.
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«Норникель» по-новому оценил ущерб от аварии в Норильске
Компания направила в суд собственную оценку ущерба от аварии на норильской ТЭЦ-3, в результате которой произошел разлив более 20 тыс. тонн дизтоплива.
- «Норникель оценил общий ущерб от этой аварии в 21,4 млрд руб., что в семь раз ниже оценки, которую подготовил Росприроднадзор — 148 млрд руб. В компании отметили, что приступили к ликвидации последствий сразу же после аварии и сумму затрат на эти мероприятия нужно вычесть из расчета ущерба.
- «Мы рады, что «Норникель» наконец объявил хоть какую то сумму, которую готов заплатить за нанесенный ущерб. На примере компании мы теперь понимаем, на что может рассчитывать государство по мнению нарушителя», — передала глава Росприроднадзора Светлана Радионова. Она обратила внимание на то, что компания до сих пор ничего не заплатила за ущерб.