Новый глава Дагестана, школам пока не ввели удаленку. Главные новости РБК

В Минпросвещения опровергли дистанционку для школьников, глава Дагестана ушел в отставку, в гибели животных на Камчатке не нашли вину человека, «Норникель» подсчитал «справедливые» штрафы — главные новости в обзоре РБК

Введение дистанционки в школах опровергли

О переходе школ Москвы на дистанционный режим обучения из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в понедельник утром заявил замминистра просвещения Виктор Басюк. Позже ведомство опровергло его слова.

Чиновник отметил, что решение по переводу школ на дистанционный режим принимают власти региона и, по данным министерства, помимо Москвы решения о переводе школьников на дистанционное обучение также приняли власти Ульяновской области и Сахалина.

Однако в пресс-службе Минпросвещения РБК ответили, что школы в российских регионах пока не собираются переходить на дистанционку. «Информация, распространяемая в СМИ о якобы каких-то принятых решениях о переходе на дистанционное обучение в масштабах целого региона, не соответствует действительности», — заявили в министерстве.

Президент Владимир Путин назвал разговоры о переходе в будущем школьников на полностью дистанционный режим обучения «несерьезными».