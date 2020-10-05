Новое дело против Ананьева, архитекторы пишут Путину. Главные новости РБК

Азербайджан обвинил Армению в обстреле города у ГЭС
По версии Баку, Армения нанесла ракетный удар по городу Мингечевир, у которого расположена крупнейшая ГЭС в Закавказье. В Ереване опровергают эти обвинения.
- Мингечевирская ГЭС стоит на реке Кура. Высота ее плотины — 81 м, она образует водохранилище с емкостью более 16 куб. км. Она не только вырабатывает энергию для Азербайджана, но и позволяет экспортировать электричество в Россию, Грузию, Иран и Турцию. Фотографии неразорвавшейся ракеты у энергоблока ГЭС показал помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.
- Во время предыдущего обострения конфликта, в июле, в СМИ уже появлялись предположения, что Армения может нанести удар по ГЭС, в результате чего могут быть затоплены большие площади в Азербайджане. Тогда в Баку не исключили возможности ответного удара по армянской АЭС.
- В Минобороны Армении обвинения в ракетной атаке по Мингечевиру назвали «результатом отчаянных конвульсий азербайджанской стороны».
Банкира Ананьева заподозрили в подкупе Пенсионного фонда
Следователи СКР возбудили дело в отношении руководителей нескольких департаментов Пенсионного фонда. Помимо них фигурантами уголовного дела стал экс-совладелец Промсвязьбанка Алексей Ананьев и сотрудники крупных ИТ-компаний «РедСис» и «Техносерв», также принадлежавших банкиру. По версии следствия, сотрудники Пенсионного фонда предлагали им за взятки покровительство в заключении госконтрактов.
- По версии следствия, сотрудничество чиновников ПФР с ИТ-компаниями началось еще тогда, когда бенефициаром «РедСис» был предприниматель Сергей Гордеев. В 2015 году к «РедСис» обратились некие представители высшего руководства ПФР. Они предложили на постоянной основе предоставлять за денежное вознаграждение служебную информацию о предстоящих госзакупках и помогать организациям, которые входят в группу компаний «РедСис», выигрывать торги и реализовывать госконтракты.
- В сентябре 2016 года бенефициар и руководитель группы компаний «Техносерв» Алексей Ананьев выкупил группу компаний «РедСис». Налаженное сотрудничество с чиновниками он продолжил и даже сумел провести в руководство ПФР своего человека — подчиненного по «Техносерву» Алексея Иванова. В июле прошлого года его задержали.
- Алексей Ананьев является фигурантом уголовного дела о присвоении или растрате денежных средств в особо крупном размере. Он был объявлен в международный розыск.
Архитекторы просят Путина остановить планы Минстроя по реформе реставрации
Архитекторы и реставраторы направили президенту Владимиру Путину письмо с просьбой остановить Минстрой, намеревающийся передать работы по сохранению объектов культурного наследия единому заказчику в сфере строительства.
- Предложение передать реставрационные работы в ведение единого заказчика в сфере строительства зафиксировано в законопроекте, разработанном Минстроем.
- Те, кто предлагает такую инициативу, не понимают принципиальной разницы между строителями и реставраторами, считают авторы письма. В обращении подчеркивается, что реставрация нацелена на «сохранение материала и формы памятника как подлинных исторических свидетельств», а не на освоение капиталовложений, «в отличие от капитального строительства».
- Обращение к Путину подписали более 300 специалистов. В числе подписантов — руководитель «Секции реставрации памятников архитектуры» научно-методического совета при Министерстве культуры Андрей Баталов, заведующий сектором древнерусского искусства Государственного института искусствознания Минкультуры Лев Лифшиц, член СПЧ и главный редактор сайта «Хранители наследия» Константин Михайлов, археолог, член-корреспондент РАН Леонид Андреев и другие.