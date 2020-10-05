Новое дело против Ананьева, архитекторы пишут Путину. Главные новости РБК

У властей Камчатки появилось три версии экологической катастрофы, в Азербайджане обстреляли город у крупнейшей ГЭС в Закавказье, Ананьева подозревают в подкупе чиновников Пенсионного фонда — главные новости в обзоре РБК

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Губернатор Камчатки назвал версии экологической катастрофы

По словам главы региона Владимира Солодова, рассматриваются три основные версии — техногенное загрязнение, связанное с деятельностью человека, природные воздействия или сейсмическая активность, связанная с вулканическими проявлениями.