Калви признали виновным, военные России в Армении. Главное за день

Рост рождаемости на фоне пандемии

По данным Росстата, за первые пять месяцев 2021 года рождаемость в Москве значительно выросла по сравнению с прошлым годом. Суммарно за январь—май текущего года родилось на 15% детей больше, чем в 2020-м. При этом самый значительный прирост дали май и январь, когда число новорожденных выросло на 48 и 14,5% соответственно.

Эксперты объяснили такой рост рождаемости пандемией, во время которой «мужья больше времени проводили с женами», и низкой базой 2020 года, вызванной падением числа приезжавших в столицу рожать россиянок.

Помимо рождаемости в Москве за пять месяцев 2021 года также выросло количество браков и разводов: первых — на 31,8%, вторых — на 220%. Аналогичная динамика и по всей стране: количество разводов за январь—май выросло на 44% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

На границе Армении и Азербайджана заметили российских пограничников

В Тавушской области на севере Армении, на границе с Азербайджаном, появился пункт размещения российских пограничников. Разместить российских военных на границе двух стран ранее предлагал премьер Никол Пашинян, однако Москва не давала официального согласия на это. Губернатор Тавушской области Айк Галумян заявил журналистам, что в этом районе российские военные занимаются мониторингом.

Просьба Еревана о размещении российских пограничников на границе была выдвинута на фоне очередного обострения между Арменией и Азербайджаном, стороны обвиняют друг друга в регулярных обстрелах и атаках на пограничные области. Замдиректора департамента информации и печати МИД Александр Бикантов, комментируя предложение Пашиняна, отмечал, что появление российских пограничников в этих районах затруднено из-за «отсутствия международно-правового оформления, на которое накладывается дефицит взаимного доверия сторон».

Россия вернулась на пятую строчку в медальном зачете Олимпиады

Команда России завоевала пять наград, в том числе две золотые медали. Всего у россиян 58 наград. Первое золото дня завоевал боксер Альберт Батыргазиев в категории до 57 кг. В вольной борьбе медаль высшей пробы россиянам принес Заур Угуев.

Бронза в боксе досталась Глебу Бакши, который выступал в категории до 75 кг. Также в борьбе бронзовую медаль завоевал Артур Найфонов. Первую за девять лет медаль в легкой атлетике сборной принесла Анжелика Сидорова в прыжках с шестом — серебро.

Что еще случилось сегодня

Жители Донбасса, которые считают себя русскими, должны переехать в Россию, поскольку рано или поздно регион вернется в состав Украины, а без нее там не будет цивилизации, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

В России может образоваться дефицит препарата иммуноглобулин, который необходим больным с первичным иммунодефицитом. Причина — низкая предельная отпускная цена, а также нехватка сырья для его производства, сообщили в Минпромторге.

Российская атомная подлодка временно потеряла ход близ датского острова Сейерё, утверждают датские ВМС. Российская сторона официально инцидент не комментировала.

В России в июле 2021 года продали 132,6 тыс. новых автомобилей, на 6,5% меньше показателей за аналогичный период прошлого года. До этого продажи новых машин на российском рынке в последний раз падали в марте 2021 года (-5,7%).

Глава Минтранса Виталий Савельев попросил президента поддержать усилия ведомства по цифровизации документооборота. В ответ Путин пригласил министра, не откладывая, приехать для личной встречи в Кремль.

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