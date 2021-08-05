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Конец ажиотажа в Сочи, падение эффективности вакцин. Главное за ночь

Лизинг отечественной техники ждет реформа, новый скандал по делу ЮКОСа, курорты Кубани повысили выручку на треть, как сказался на эффективности вакцин штамм «дельта». Основные события — в обзоре РБК

Власти сменят схему управления крупнейшим покупателем самолетов из России

К управлению принадлежащей Минтрансу лизинговой компанией ГТЛК с портфелем почти на 1,3 трлн руб. подключатся Минпромторг и «Ростех». Они получат половину мест в ее совете директоров, а ГТЛК обязуется закупать российскую технику.

  • Соглашение о совместном развитии ГТЛК Минтранс и Минпромторг должны заключить к 1 сентября, следует из плана-графика («дорожной карты») по реализации основных подходов по повышению эффективности взаимодействия ГТЛК и предприятий промышленности. Минтранс останется единственным владельцем ГТЛК, но ее новый совет директоров будет сформирован на паритетных началах из представителей Минтранса и Минпромторга совместно с «Ростехом». К 15 октября ГТЛК также заключит с госкорпорацией соглашение, предусматривающее ее долгосрочные обязательства по закупке продукции российских предприятий.

Россия обвинила экс-структуру ЮКОСа в рассекречивании решения на $5 млрд

Разглашение голландским фондом Yukos Foundation решения международного арбитража по спору с Российской Федерации является «грубым нарушением» обязательства Yukos Capital сохранять этот вердикт частным и конфиденциальным, считает Международный центр правовой защиты (МЦПЗ). По поручению Генеральной прокуратуры он представляет интересы России в зарубежных судебных спорах по делу ЮКОСа.

  • Российская сторона «в настоящее время рассматривает все возможные способы защиты своих прав и интересов в связи с грубым нарушением со стороны истца и Yukos Foundation», сообщили в МЦПЗ. Ранее Yukos Foundation объявил, что международный арбитраж присудил бывшей дочерней структуре НК «ЮКОС» Yukos Capital компенсацию в размере около $5 млрд с учетом процентов и арбитражных издержек.

Экс-структура ЮКОСа заявила о победе над Россией в арбитраже на $5 млрд
Экономика
Фото:Сергей Портер / Ведомости / ТАСС

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Ажиотаж на курортах Кубани в начале сезона превысил уровень до пандемии

На фоне закрытия для россиян большинства зарубежных курортов бизнес Краснодарского края, связанный с туризмом, смог в начале летнего сезона нарастить выручку. В мае—июне гостиницы, санатории, кафе и рестораны региона заработали почти 36 млрд руб., что на 34% больше доковидного 2019 года, подсчитал РБК.

  • Однако перспективы на вторую половину лета не столь радужные. С 1 августа заселиться в отели Краснодарского края можно только вакцинированным туристам или при условии вакцинации в течение трех дней после заселения. В результате туристы массово отменяют бронирования на август, а также ищут жилье в частном секторе или переориентируются на Крым, Абхазию и Турцию. По предварительным оценкам, в августе в Сочи, Анапу, Геленджик и на другие курорты Краснодарского края не приедет около 3 млн отдыхающих.

Как меняется число новых случаев заражения Covid-19 в России
Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
Данные по России i

Сегодня на Олимпиаде в Токио российские спортсмены борются за медали в следующих видах:

  • прыжки с шестом;
  • спортивная ходьба;
  • бокс;
  • вольная борьба;
  • велоспорт.

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Автор
Владислав Гордеев Владислав Гордеев
главные новости пандемия Минпромторг коронавирус Олимпиада
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