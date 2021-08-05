Конец ажиотажа в Сочи, падение эффективности вакцин. Главное за ночь

Лизинг отечественной техники ждет реформа, новый скандал по делу ЮКОСа, курорты Кубани повысили выручку на треть, как сказался на эффективности вакцин штамм «дельта». Основные события — в обзоре РБК

Власти сменят схему управления крупнейшим покупателем самолетов из России

К управлению принадлежащей Минтрансу лизинговой компанией ГТЛК с портфелем почти на 1,3 трлн руб. подключатся Минпромторг и «Ростех». Они получат половину мест в ее совете директоров, а ГТЛК обязуется закупать российскую технику.

Соглашение о совместном развитии ГТЛК Минтранс и Минпромторг должны заключить к 1 сентября, следует из плана-графика («дорожной карты») по реализации основных подходов по повышению эффективности взаимодействия ГТЛК и предприятий промышленности. Минтранс останется единственным владельцем ГТЛК, но ее новый совет директоров будет сформирован на паритетных началах из представителей Минтранса и Минпромторга совместно с «Ростехом». К 15 октября ГТЛК также заключит с госкорпорацией соглашение, предусматривающее ее долгосрочные обязательства по закупке продукции российских предприятий.

Россия обвинила экс-структуру ЮКОСа в рассекречивании решения на $5 млрд

Разглашение голландским фондом Yukos Foundation решения международного арбитража по спору с Российской Федерации является «грубым нарушением» обязательства Yukos Capital сохранять этот вердикт частным и конфиденциальным, считает Международный центр правовой защиты (МЦПЗ). По поручению Генеральной прокуратуры он представляет интересы России в зарубежных судебных спорах по делу ЮКОСа.