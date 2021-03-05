Угроза для домашнего интернета, США против Коломойского. Главное за день
Пропадет ли интернет у россиян, Росстат опубликовал новые данные о смертности от COVID-19, против Игоря Коломойского ввели санкции США — главные новости в обзоре РБК
Грозят ли россиянам проблемы с домашним интернетом
В ближайшие дни у некоторых пользователей домашнего интернета в России может исчезнуть связь. Причина в том, что 11 марта в России закончится действие десятилетних разрешений на некоторые частоты для оказания услуг беспроводного фиксированного доступа в интернет (3,4–3,6 ГГц) и в срок комиссия собраться и рассмотреть вопрос так и не успела.
Услугами фиксированного беспроводного доступа в интернет в России пользуются более 100 тыс. абонентов. Такие услуги обычно подключали там, куда проводить кабель было экономически нецелесообразно. В случае отключения им придется переходить на мобильный интернет.
В Минцифре обещают массового отключения не допустить. В ведомстве пообещали как можно скорее провести заседание комиссии по продлению разрешения. Операторы, заявили в ведомстве, уже сейчас могут использовать и другие частоты. Правда, чтобы не было сбоев, операторам может потребоваться заменить оборудование для абонентов.
Что вызвало проблемы и как с ними связано внедрение 5G в России, читайте подробнее в материале РБК.
Росстат опубликовал новые данные по статистике смертности от коронавируса в России. Общее число умерших россиян с коронавирусом с начала пандемии достигло 200,4 тыс., следует из обновленных данных, но не для всех из них COVID-19 стал основной причиной смерти.
Данные Росстата отличаются от данных оперштаба, который насчитал за все время пандемии 88,2 тыс. смертей от коронавируса. Правительственный оперштаб учитывает в статистике только те случаи, когда вирус был точно идентифицирован и стал основной причиной смерти.
Новые данные Росстата учитывают только статистику за январь. За этот месяц умерли 37 107 человек с коронавирусом. Основной причиной смерти COVID-19 стал для 21 511 из них. У 4781 умершего вирус идентифицирован не был, но по течению заболевания велика вероятность, что смерть наступила именно от коронавируса. У остальных заражение COVID-19 не было основной причиной смерти.
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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Против украинского предпринимателя Игоря Коломойского, его жены, дочери и сына введены санкции. Вашингтон запретил им посещать Соединенные Штаты. Основателя группы «Приват» обвиняют в коррупции и «подрыве веры в демократию» на Украине.
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Что еще случилось сегодня:
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Совет директоров не продлил контракт с президентом МТС Алексеем Корней. Вместо него на этот пост назначен Вячеслав Николаев, вице-президент МТС по клиентскому опыту, маркетингу и экосистемному развитию. Корня уходит в АФК «Система», он станет вице-президентом компании.
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