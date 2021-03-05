Угроза для домашнего интернета, США против Коломойского. Главное за день

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Грозят ли россиянам проблемы с домашним интернетом

В ближайшие дни у некоторых пользователей домашнего интернета в России может исчезнуть связь. Причина в том, что 11 марта в России закончится действие десятилетних разрешений на некоторые частоты для оказания услуг беспроводного фиксированного доступа в интернет (3,4–3,6 ГГц) и в срок комиссия собраться и рассмотреть вопрос так и не успела.