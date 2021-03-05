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Угроза для домашнего интернета, США против Коломойского. Главное за день

Пропадет ли интернет у россиян, Росстат опубликовал новые данные о смертности от COVID-19, против Игоря Коломойского ввели санкции США — главные новости в обзоре РБК

Грозят ли россиянам проблемы с домашним интернетом

В ближайшие дни у некоторых пользователей домашнего интернета в России может исчезнуть связь. Причина в том, что 11 марта в России закончится действие десятилетних разрешений на некоторые частоты для оказания услуг беспроводного фиксированного доступа в интернет (3,4–3,6 ГГц) и в срок комиссия собраться и рассмотреть вопрос так и не успела.

  • Услугами фиксированного беспроводного доступа в интернет в России пользуются более 100 тыс. абонентов. Такие услуги обычно подключали там, куда проводить кабель было экономически нецелесообразно. В случае отключения им придется переходить на мобильный интернет.
  • В Минцифре обещают массового отключения не допустить. В ведомстве пообещали как можно скорее провести заседание комиссии по продлению разрешения. Операторы, заявили в ведомстве, уже сейчас могут использовать и другие частоты. Правда, чтобы не было сбоев, операторам может потребоваться заменить оборудование для абонентов.

Что вызвало проблемы и как с ними связано внедрение 5G в России, читайте подробнее в материале РБК.

У части клиентов домашнего интернета в ближайшие дни отключат связь
Технологии и медиа
Фото:Михаил Воскресенский / РИА Новости

Новые данные по смертности от COVID

Росстат опубликовал новые данные по статистике смертности от коронавируса в России. Общее число умерших россиян с коронавирусом с начала пандемии достигло 200,4 тыс., следует из обновленных данных, но не для всех из них COVID-19 стал основной причиной смерти.

  • Данные Росстата отличаются от данных оперштаба, который насчитал за все время пандемии 88,2 тыс. смертей от коронавируса. Правительственный оперштаб учитывает в статистике только те случаи, когда вирус был точно идентифицирован и стал основной причиной смерти.
  • Новые данные Росстата учитывают только статистику за январь. За этот месяц умерли 37 107 человек с коронавирусом. Основной причиной смерти COVID-19 стал для 21 511 из них. У 4781 умершего вирус идентифицирован не был, но по течению заболевания велика вероятность, что смерть наступила именно от коронавируса. У остальных заражение COVID-19 не было основной причиной смерти.
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    Умерли
    Источник: JHU,
    федеральный и региональные
    оперштабы по борьбе с вирусом
    Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
    Читать подробнее
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Коломойскому с семьей запретили въезд в США

Против украинского предпринимателя Игоря Коломойского, его жены, дочери и сына введены санкции. Вашингтон запретил им посещать Соединенные Штаты. Основателя группы «Приват» обвиняют в коррупции и «подрыве веры в демократию» на Украине.

  • Власти США утверждают, что бизнесмен пользовался служебным положением в личных интересах во время работы главой Днепропетровской области (с 2014 по 2015 год). У Вашингтона много претензий к Коломойскому: судиться с ним Минюст США начал еще в августе прошлого года, обвинив в отмывании средств. По версии ведомства, бизнесмен вывел несколько миллиардов долларов из основанной им же группы «Приват» и отмывал их с помощью покупки недвижимости в США. Коломойский подал ответный иск, потребовав от Минюста компенсации.

Для пожилых в Москве отменят оставшиеся ограничения

С 8 марта в Москве для людей из групп риска (старше 65 и с хроническими заболеваниями) отменят обязательную самоизоляцию. Им разблокируют социальные карты.

  • Самоизоляция для пожилых была одним из главных остававшихся в силе ограничений в Москве. В столице еще продолжают действовать масочный режим в общественных местах и транспорте, социальное дистанцирование в учебных заведениях и ограничение заполняемости залов театров, кинотеатров и других заведений культуры на 50%.

Что еще случилось сегодня:

  • В Москве запустили первую в России пилотную сеть 5G. Сеть от МТС будет работать в 14 популярных точках столицы.

  • Совет директоров не продлил контракт с президентом МТС Алексеем Корней. Вместо него на этот пост назначен Вячеслав Николаев, вице-президент МТС по клиентскому опыту, маркетингу и экосистемному развитию. Корня уходит в АФК «Система», он станет вице-президентом компании.

  • В Кремле допускают риск введения США новых санкций против России и прорабатывают различные варианты защиты интересов страны и бизнеса.

Автор
Георгий Тадтаев
главные новости интернет 5G коронавирус COVID-19 Игорь Коломойский санкции
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