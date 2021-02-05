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Общество ,  
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Прослушку объединят с наружкой, мата стало больше. Главные новости РБК

Контроль за прослушкой и наружкой полиции будет у ФСБ; сторонники Навального отложат акции протеста; Трамп не будет давать показания по импичменту; после запрета мата в соцсетях стало больше — в обзоре РБК

МВД объединит наружку с прослушкой

В МВД планируют объединить два ключевых подразделения: оперативно-поисковое бюро и бюро по специальным техническим мероприятиям, которое отвечает в том числе за прослушку, выяснил РБК. Объявить об объединении планируют в марте, на ежегодной коллегии МВД.

  • После реорганизации оперативно-поисковое бюро войдет в состав бюро специальных технических мероприятий и станет частью его структуры, говорит источник РБК в МВД. Сейчас ФСБ полностью контролирует деятельность этого бюро через аппарат прикомандированных сотрудников, а руководит им генерал-майор ФСБ Михаил Литвинов. Курировать работу нового подразделения будет один из его замов.
  • Контроль над двумя ключевыми подразделениями полиции позволит ФСБ полностью курировать оперативно-разыскную деятельность в стране и сосредоточить в руках службы возможность контроля над любым гражданином не только техническими, но и оперативными методами.
  • Объединение двух подразделений даст доступ ФСБ к базе данных, в которой содержится информация обо всех оперативных разработках полиции с 1990-х годов, говорит собеседник РБК. Доступ к базе для ФСБ сейчас затруднен из-за правил обмена оперативной информацией между ведомствами: чтобы сотрудник спецслужбы мог получить сведения из нее, ему необходимо делать запрос на уровне руководства. РБК направил запрос в пресс-центр МВД и центр общественных связей ФСБ.

Сторонники Навального отложат митинги до весны

Руководитель сети региональных штабов Алексея Навального Леонид Волков сообщил, что соратники оппозиционера не планируют проводить новые акции в ближайшее время, так как они выступают против радикализации акций, и считают, что насилие приведет к уменьшению числа участников протеста.

  • По его словам, Навальный попросил сторонников «сконцентрироваться на осени» и выборах в Госдуму, хотя «что-то большое» может состояться весной и летом. Добиваться освобождения Навального его сторонники намерены «внешнеполитическими методами».
  • В то же время президент США Джо Байден призвал российские власти немедленно освободить Алексея Навального. «Навальный стал мишенью за то, что выявлял коррупцию. Он должен быть освобожден немедленно и без условий», — сказал Байден, выступая в Госдепартаменте.
  • Участников прошедшей 2 февраля несанкционированной акции в поддержку Навального привезли в центр временного содержания иностранных граждан в Егорьевске. По словам уполномоченного по правам человека в Московской области Екатерины Семеновой, изоляторы в Москве переполнены.
  • Накануне РБК писал, что из-за нехватки мест в изоляторах в Москве арестованных пришлось доставлять в спецприемник для мигрантов в деревне Сахарово. Сами задержанные рассказывали РБК, что провели несколько часов в автозаках, ожидая оформления. 4 февраля МВД сообщило, что всех арестованных разместили с соблюдением норм.

Задержания в Москве после решения суда по делу Навального. Фоторепортаж
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Трамп отказался давать показания на процессе по импичменту

Бывший президент США Дональд Трамп не будет давать показания в конгрессе США в рамках процедуры импичмента, сообщил его советник Джейсон Миллер.

  • Сенат США приступит к рассмотрению вопроса об импичменте Трампа 8 февраля, обвинители от палаты представителей ранее направили бывшему президенту письмо, в котором потребовали, чтобы он дал показания под присягой с 8 по 11 февраля. Обвинители указывали, что имеют право расценить возможный отказ экс-президента давать показания как свидетельство в пользу его виновности.
  • Адвокаты Трампа назвали запрос обвинителей выступить в рамках процесса «пиар-трюком». Защита бывшего президента считает, что конгрессмены не могут доказать свои обвинения против Трампа.
  • Нижняя палата конгресса — палата представителей, где у демократов большинство, — объявила импичмент Трампу 13 января. Поводом для этого стали беспорядки в Вашингтоне, во время которых сторонники экс-президента штурмом взяли здание Капитолия. Они пытались воспрепятствовать утверждению итогов выборов, победу на которых одержал демократ Джо Байден. Демократы посчитали, что Трамп подстрекал граждан к беспорядкам.

«Ночной кошмар»: события конца срока Трампа на обложках мировых СМИ
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В соцсетях стало больше мата после его запрета

После вступления в силу поправок, направленных против нецензурной брани в социальных сетях, подобных публикаций в интернете не стало меньше, свидетельствуют подсчеты «Медиалогии».
  • В первые дни после вступления запрета в силу, 1–2 февраля, в сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook, Twitter, Instagram россияне сделали 646,1 тыс. публикаций с использованием обсценной лексики. За неделю до вступления поправок в силу «Медиалогия» насчитала 631,3 тыс. сообщений с нецензурной лексикой. Год назад таких публикаций было 426,5 тыс.
  • Поправки о запрете мата в соцсетях вступили в силу с 1 февраля. Они обязали социальные сети удалять в течение суток публикации с незаконным контентом, под определение которого попадает и нецензурная брань. Выявлять такой контент должны сами соцсети с помощью мониторинга, а вести мониторинг должны лишь платформы, утвержденные Роскомнадзором. Ведомству предстоит принять соответствующие документы и создать реестр соцсетей.

Что именно обсуждали пользователи соцсетей с использованием нецензурной лексики в первые дни февраля и год назад и как это связано с запретом, подробнее читайте в материале РБК.

Автор
Наталья Демченко
главные новости Дональд Трамп Алексей Навальный Джо Байден МВД ФСБ прослушка импичмент акции протеста мат социальные сети ...
Материалы по теме
Соратник Навального заявил об отказе от новых протестов до весны
Политика
В МВД запланировали объединение наружки с прослушкой
Общество
В соцсетях стало больше мата после его запрета
Технологии и медиа
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