Прослушку объединят с наружкой, мата стало больше. Главные новости РБК

Контроль за прослушкой и наружкой полиции будет у ФСБ; сторонники Навального отложат акции протеста; Трамп не будет давать показания по импичменту; после запрета мата в соцсетях стало больше — в обзоре РБК

МВД объединит наружку с прослушкой

В МВД планируют объединить два ключевых подразделения: оперативно-поисковое бюро и бюро по специальным техническим мероприятиям, которое отвечает в том числе за прослушку, выяснил РБК. Объявить об объединении планируют в марте, на ежегодной коллегии МВД.

После реорганизации оперативно-поисковое бюро войдет в состав бюро специальных технических мероприятий и станет частью его структуры, говорит источник РБК в МВД. Сейчас ФСБ полностью контролирует деятельность этого бюро через аппарат прикомандированных сотрудников, а руководит им генерал-майор ФСБ Михаил Литвинов. Курировать работу нового подразделения будет один из его замов.

Контроль над двумя ключевыми подразделениями полиции позволит ФСБ полностью курировать оперативно-разыскную деятельность в стране и сосредоточить в руках службы возможность контроля над любым гражданином не только техническими, но и оперативными методами.

Объединение двух подразделений даст доступ ФСБ к базе данных, в которой содержится информация обо всех оперативных разработках полиции с 1990-х годов, говорит собеседник РБК. Доступ к базе для ФСБ сейчас затруднен из-за правил обмена оперативной информацией между ведомствами: чтобы сотрудник спецслужбы мог получить сведения из нее, ему необходимо делать запрос на уровне руководства. РБК направил запрос в пресс-центр МВД и центр общественных связей ФСБ.

Сторонники Навального отложат митинги до весны

Руководитель сети региональных штабов Алексея Навального Леонид Волков сообщил, что соратники оппозиционера не планируют проводить новые акции в ближайшее время, так как они выступают против радикализации акций, и считают, что насилие приведет к уменьшению числа участников протеста.