ВОЗ против ревакцинации, Чубайс предостерег о смене элит. Главное за день

Чубайс — о смене мировых элит
Новая технологическая революция в течение ближайшего десятилетия приведет к глобальной страновой перегруппировке, не позже конца 2020-х годов сформируется группа лидеров, которые уйдут в отрыв и сформируют новую мировую элиту XXI и, вероятно, XXII веков, предупредил спецпредставитель президента по связям с международными организациями Анатолий Чубайс. Все это он изложил в письме с предложением провести конфиденциальный семинар для обсуждения этой проблемы, с которым ознакомился РБК. Его содержание подтвердил источник, знакомый с повесткой этой встречи, которая прошла в конце июня в закрытом формате.
- Как сообщали источники РБК, в июне премьер-министр Михаил Мишустин принял решение о создании рабочих групп «по адаптации российской экономики к глобальному энергопереходу» — снижению спроса на традиционное топливо на фоне развития альтернативной энергетики.
Россия опустилась на шестое место в медальном зачете Токио-2020
В 12-й день Олимпиады российские спортсмены завоевали только одну медаль — золото в синхронном плавании в дуэтах. Это антирекорд, ранее россияне не завоевывали меньше двух медалей за день. В итоге на пятой строчке медального зачета укрепилась Великобритания.
- Артем Сурков уступил в поединке за бронзовую медаль в турнире по греко-римской борьбе. Для сборной России соревнования в этом виде в целом сложились не очень удачно. Одно золото и две бронзы — худший результат с 1996 года. Неудачу сборная потерпела и в скалолазании — на первую в истории медаль в этом виде спорта рассчитывала Юлия Каплина. Во второй попытке она практически добралась до мирового рекорда, но в последний момент сорвалась.
Что еще случилось сегодня
- Суд отказал в апелляции на решение о признании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен в реестр иностранных агентов) Алексея Навального, его юрлица Фонда защиты прав граждан (ФЗПГ; включен в реестр иностранных агентов) и движения «Штабы Навального» экстремистскими организациями, их деятельность запрещена на территории России. Решение вступило в законную силу.
- В РФПИ назвали политизированными заявления представителей Европейской комиссии о нехватке данных для одобрения российской вакцины «Спутник V».
- Компания «Газпром» сменила место регистрации головного офиса — из Москвы газовая монополия официально «переехала» в Петербург, в Лахта-центр.
- Нештатная ситуация при стыковке российского модуля «Наука» к Международной космической станции (МКС) возникла из-за срабатывания системы безопасности — «модуль, видимо, сам не мог «поверить», что он уже состыковался», заявил исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев.
- Журнал Forbes признал певицу Рианну долларовым миллиардером — ее состояние составляет $1,7 млрд. Она стала самой богатой женщиной в мире музыки и второй после телеведущей Опры Уинфри в рейтинге звезд шоу-бизнеса с самыми высокими доходами.
- Дмитрий Тарасов, возглавляющий группу компаний «Калашников» с сентября 2019 года, досрочно покинет этот пост 10 августа. По информации источников РБК в оружейной отрасли, пост гендиректора группы компаний теперь займет Владимир Лепин, возглавлявший до этого боеприпасный концерн «Техмаш».