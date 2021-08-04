ВОЗ против ревакцинации, Чубайс предостерег о смене элит. Главное за день

Чубайс — о смене мировых элит

Новая технологическая революция в течение ближайшего десятилетия приведет к глобальной страновой перегруппировке, не позже конца 2020-х годов сформируется группа лидеров, которые уйдут в отрыв и сформируют новую мировую элиту XXI и, вероятно, XXII веков, предупредил спецпредставитель президента по связям с международными организациями Анатолий Чубайс. Все это он изложил в письме с предложением провести конфиденциальный семинар для обсуждения этой проблемы, с которым ознакомился РБК. Его содержание подтвердил источник, знакомый с повесткой этой встречи, которая прошла в конце июня в закрытом формате.

Как сообщали источники РБК, в июне премьер-министр Михаил Мишустин принял решение о создании рабочих групп «по адаптации российской экономики к глобальному энергопереходу» — снижению спроса на традиционное топливо на фоне развития альтернативной энергетики.

Россия опустилась на шестое место в медальном зачете Токио-2020

В 12-й день Олимпиады российские спортсмены завоевали только одну медаль — золото в синхронном плавании в дуэтах. Это антирекорд, ранее россияне не завоевывали меньше двух медалей за день. В итоге на пятой строчке медального зачета укрепилась Великобритания.

Артем Сурков уступил в поединке за бронзовую медаль в турнире по греко-римской борьбе. Для сборной России соревнования в этом виде в целом сложились не очень удачно. Одно золото и две бронзы — худший результат с 1996 года. Неудачу сборная потерпела и в скалолазании — на первую в истории медаль в этом виде спорта рассчитывала Юлия Каплина. Во второй попытке она практически добралась до мирового рекорда, но в последний момент сорвалась.

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