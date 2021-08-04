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ВОЗ против ревакцинации, Чубайс предостерег о смене элит. Главное за день

ВОЗ рекомендовала мораторий на ревакцинацию, тайное письмо Чубайса, антирекорд России в 12-й день Олимпиады, суд утвердил признание ФБК запрещенной экстремистской организацией — главные новости в обзоре РБК

ВОЗ предложила глобальный мораторий на ревакцинацию

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала всем странам временно прекратить ревакцинацию от COVID-19. Причина — в глобальной нехватке препаратов. В то время как в богатых странах прививочная кампания уже пошла по второму кругу, в беднейших странах не могут справиться даже с первичной вакцинацией.

  • Еще весной ВОЗ сообщала, что богатейшим странам достается свыше 80% доз вакцин, а на долю стран с низкими доходами приходится лишь 0,3% от всех прививок против коронавируса, сделанных в мире. Решить проблему дефицита препаратов организация и предлагает с помощью более справедливого перераспределения вакцин и поставок в беднейшие страны избытков препаратов из более обеспеченных государств.

ВОЗ рекомендовала ввести мораторий на ревакцинацию от COVID
Общество
Фото:Dar Yasin / AP

Чубайс — о смене мировых элит

Новая технологическая революция в течение ближайшего десятилетия приведет к глобальной страновой перегруппировке, не позже конца 2020-х годов сформируется группа лидеров, которые уйдут в отрыв и сформируют новую мировую элиту XXI и, вероятно, XXII веков, предупредил спецпредставитель президента по связям с международными организациями Анатолий Чубайс. Все это он изложил в письме с предложением провести конфиденциальный семинар для обсуждения этой проблемы, с которым ознакомился РБК. Его содержание подтвердил источник, знакомый с повесткой этой встречи, которая прошла в конце июня в закрытом формате.

  • Как сообщали источники РБК, в июне премьер-министр Михаил Мишустин принял решение о создании рабочих групп «по адаптации российской экономики к глобальному энергопереходу» — снижению спроса на традиционное топливо на фоне развития альтернативной энергетики.
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Чубайс предупредил о смене мировых элит из-за революции в энергетике
Политика
Фото:Benjamin Girette / Bloomber

Россия опустилась на шестое место в медальном зачете Токио-2020

В 12-й день Олимпиады российские спортсмены завоевали только одну медаль — золото в синхронном плавании в дуэтах. Это антирекорд, ранее россияне не завоевывали меньше двух медалей за день. В итоге на пятой строчке медального зачета укрепилась Великобритания.

  • Артем Сурков уступил в поединке за бронзовую медаль в турнире по греко-римской борьбе. Для сборной России соревнования в этом виде в целом сложились не очень удачно. Одно золото и две бронзы — худший результат с 1996 года. Неудачу сборная потерпела и в скалолазании — на первую в истории медаль в этом виде спорта рассчитывала Юлия Каплина. Во второй попытке она практически добралась до мирового рекорда, но в последний момент сорвалась.

Антирекорд России по числу медалей в Токио. Онлайн 12-го дня Игр
Спорт
Фото: Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко (PATRICK B. KRAEMER\EPA)

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  • Суд отказал в апелляции на решение о признании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен в реестр иностранных агентов) Алексея Навального, его юрлица Фонда защиты прав граждан (ФЗПГ; включен в реестр иностранных агентов) и движения «Штабы Навального» экстремистскими организациями, их деятельность запрещена на территории России. Решение вступило в законную силу.
  • В РФПИ назвали политизированными заявления представителей Европейской комиссии о нехватке данных для одобрения российской вакцины «Спутник V».
  • Компания «Газпром» сменила место регистрации головного офиса — из Москвы газовая монополия официально «переехала» в Петербург, в Лахта-центр.
  • Нештатная ситуация при стыковке российского модуля «Наука» к Международной космической станции (МКС) возникла из-за срабатывания системы безопасности — «модуль, видимо, сам не мог «поверить», что он уже состыковался», заявил исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев.
  • Журнал Forbes признал певицу Рианну долларовым миллиардером — ее состояние составляет $1,7 млрд. Она стала самой богатой женщиной в мире музыки и второй после телеведущей Опры Уинфри в рейтинге звезд шоу-бизнеса с самыми высокими доходами.
  • Дмитрий Тарасов, возглавляющий группу компаний «Калашников» с сентября 2019 года, досрочно покинет этот пост 10 августа. По информации источников РБК в оружейной отрасли, пост гендиректора группы компаний теперь займет Владимир Лепин, возглавлявший до этого боеприпасный концерн «Техмаш».
Автор
Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев
главные новости вакцинация от COVID-19 ВОЗ Анатолий Чубайс ФБК экстремистская организация Олимпиада
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