Ужесточение продажи масок, рост экспорта вакцин. Главное за ночь

Статистика таможни показала рост объема поставок вакцин из России в 32 раза

За первые пять месяцев 2021 года Россия продала за рубеж почти вдвое больше вакцин в стоимостном выражении, чем за три предыдущих года суммарно. По данным ФТС, с января по май текущего года было поставлено в другие страны 159 т вакцин на $303,6 млн. Если сравнивать зарубежные продажи вакцин России год к году, то с начала 2021-го российские экспортные поставки в стоимостном выражении выросли в 31,8 раза — за аналогичный период 2020-го за границу было поставлено вакцин всего на $9,5 млн.

Как пояснили РБК в Министерстве промышленности и торговли, рост объемов экспорта вакцин в целом связан прежде всего с поставками противоковидных вакцин на международные рынки. В пресс-службе ФТС не смогли уточнить распределение объемов экспорта по типам вакцин, сославшись на то, что в торговой номенклатуре не выделены отдельные коды для классификации вакцин для людей в соответствии с их наименованиями. «Корректное определение доли вакцин от новой коронавирусной инфекции не представляется возможным», — сообщили в службе.

Генпрокуратура решила взыскать $126 млн с Абызова и Альфа-банка

Генеральная прокуратура направила в суд иск к экс-министру по делам «открытого правительства» Михаилу Абызову и Альфа-банку о взыскании $126,5 млн в пользу государства.

Источники в силовых структурах сообщили «Коммерсанту», что с исковым заявлением обратился заместитель генерального прокурора Анатолий Разинкин, курирующий следствие в центральных аппаратах СКР и МВД. В нем он потребовал взыскать с Альфа-банка $104,5 млн, а еще $22 млн — с Абызова «как имущество, полученное в результате отмывания коррупционного дохода». Один из собеседников издания отметил, что иск стал продолжением прошлогодней истории о взыскании с Абызова и подконтрольных ему кипрских офшоров рекордной для России суммы в размере 32 млрд руб. в том же Гагаринском районном суде.

Сегодня на Олимпиаде будет интересно последить за следующими видами: синхронное плавание (произвольная программа у дуэтов);

греко-римская борьба (мужчины до 67 кг);

вольная борьба (женщины до 62 кг);

волейбол (женщины), 1/4 финала, Россия — Бразилия.

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