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Как России избежать санкций США, назначения в ФСБ. Главное за ночь

Как избежать второго раунда санкций из-за отравления Навального; в России хотят разрешить торговлю личными данными; как пандемия повлияла на фармкомпании; новый замглавы ФСБ; почему стартапы боятся брать госденьги — в обзоре РБК

США назвали условия, которые позволят избежать новых санкций из-за дела Навального

Вашингтон не будет вводить второй раунд санкций из-за оппозиционера Алексея Навального в случае, если Россия задекларирует и уничтожит свое химическое оружие, заявили РБК в Госдепартаменте США.

  • Второй раунд санкций из-за отравления Алексея Навального грозит России в соответствии с американским Законом о контроле за химическим и биологическим оружием. В рамках этого закона, например, после покушения на офицера ГРУ Сергея Скрипаля с применением нервно-паралитического вещества «Новичок», в котором обвинили Москву, Вашингтон ввел против России два раунда санкций. Накануне, объявляя санкции по закону CBW за отравление Навального, Госдеп США не упомянул о неизбежности их второго раунда.
  • Россия объявила в 2017 году, что процесс ликвидации ее химического оружия завершен. Однако Вашингтон считает, что Москва ведет незадекларированную программу разработки химоружия и имеет запасы отравляющих веществ.
  • Ранее официальный представитель МИДа Мария Захарова назвала новые санкции США враждебным антироссийским выпадом. По ее словам, ситуация, когда поводом для введения санкций «объявляется намеренно устроенная провокация с якобы «отравлением» Навального некими «боевыми химикатами», абсурдна и является только поводом для вмешательства в дела России.

Первые санкции Байдена против России. Главное
Политика
Джо Байден

Минцифры предложило разрешить торговлю обезличенными данными россиян

Минцифры предложило разрешить свободно использовать обезличенные персональные данные россиян, «в том числе для предпринимательской деятельности». Условие, которые выдвигает ведомство, — исключить попытки установить личность владельца данных. Предложение содержится в законопроекте, разработанном ведомством, его уже направили в профильный комитет Госдумы и в администрацию президента.

  • Минцифры предполагает, что обезличить данные о пользователе можно будет только с его согласия. Поправки «не допускают» действия операторов данных (к ним относятся компании связи, банки и т.д.) по их деобезличиванию, за исключением ситуаций, когда это необходимо для защиты жизни и здоровья граждан. Передавать третьим лицам информацию, которая позволит установить владельца обезличенных данных, будет нельзя, вводится также запрет на попытки его вычислить.
  • Опрошенные РБК юристы и эксперты в области цифровых данных считают, что проследить за исполнением требований разрабатываемого закона будет очень сложно. О том, как устроена обработка личных данных сейчас, как и зачем ее планируют изменить, — подробнее в материале РБК.
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Как пандемия COVID-19 повлияла на фармкомпании

Фарминдустрию часто считают бенефициаром пандемийного кризиса, однако COVID-19 оказал негативное влияние на нее, а компании отрасли и до его начала имели множество проблем, говорится в докладе экспертов ВШЭ. Однако в то же время она дала старт диалогу отрасли с властью, считают представители отрасли.

  • Так, например, к началу пандемии COVID-19 регулирование отечественного фармацевтического рынка было избыточным и несистемным, игроки и власть имели разные взгляды на приоритеты развития отрасли. В пандемию к ним прибавились проблемы в разрывах поставок компонентов для лекарств и оборудования, непредсказуемый спрос, рост запасов готовой продукции на складах и общая неопределенность.
  • Однако в то же время кризис стал катализатором процесса налаживания диалога между бизнесом и властью. За время пандемии властями России были приняты решения, отвечающие интересам фармсообщества, — например, введена процедура ускоренной регистрации и экспертизы качества лекарств, разрешена дистанционная торговля безрецептурными препаратами.

Какие тренды в производстве лекарств будут нарастать и от чего они будут зависеть — читайте в подробном материале РБК.

Путин назначил первого замдиректора ФСБ

В Федеральную службу безопасности назначили первого заместителя директора, им стал генерал-полковник Сергей Королев. Об этом РБК рассказали два источника, близких к ведомству.

  • До своего назначения Королев руководил одним из ключевых подразделений ведомства — Службой экономической безопасности. С 2011 по 2016 год он также возглавлял Управление собственной безопасности ФСБ. В это время в этом подразделении приобрела вес Шестая служба, сотрудники которой оперативно сопровождали дела петербургского бизнесмена Дмитрия Михальченко, губернатора Кировской области Никиты Белых, губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина и губернатора Коми Вячеслава Гайзера. Также сотрудники «шестерки» сопровождали дело ГУЭБиПК и генерала Дениса Сугробова.

Почему стартапы не берут госденьги?

С ликвидацией восьми институтов развития в ноябре 2020 года в России была инициирована реформа вообще всей инновационной экосистемы, считает глава управляющей венчурными фондами компании Skolkovo Ventures Владимир Сакович. По его словам, это сигнал о том, что есть задача сделать инновации государственной идеей. Но у государственных денег есть проблема: госкомпании не готовы к риску.

  • В интервью РБК он рассказал, где находится «стена», в которую упираются все стартапы в России, почему частные инвесторы уходят из секторов, куда приходят госкомпании, чем «Сбер» похож на Google и Facebook, а также о том, когда российские стартапы пойдут на биржу. Полная версия интервью Саковича уже опубликована на РБК.

Глава Skolkovo Ventures —РБК: «Стартапы начали опасаться брать госденьги»
Технологии и медиа
Владимир Сакович

За какими событиями следить сегодня:

  • Вчерашняя встреча мониторингового комитета ОПЕК+ завершилась без рекомендаций по уровню сокращений добычи на апрель. 4 марта пройдет вторая часть двухдневной встречи, на которой будет принято решение об уровне добычи нефти странами объединения.
  • Стоимость фьючерса на никель по итогам торгов 3 марта резко упала — за одну сессию цена обвалилась на 7,3%. Это может сказаться на стоимости акций «Норникеля» и сегодня. 4 марта также опубликует финансовый отчет «Сбер»: аналитики считают, что он отчитается о прибыли. За какими еще событиями на бирже следить сегодня — в подборке «РБК Инвестиции».
Автор
Наталья Демченко
санкции Госдеп Алексей Навальный США Минцифры личные данные инновации инвестиции Фармкомпании COVID-19 пандемия ФСБ Владимир Путин главные новости ...
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Минцифры предложило разрешить торговлю обезличенными данными россиян
Технологии и медиа
США назвали условия для России избежать новых санкций из-за Навального
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Путин назначил первого заместителя директора ФСБ
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