Как России избежать санкций США, назначения в ФСБ. Главное за ночь

Минцифры предложило разрешить торговлю обезличенными данными россиян

Минцифры предложило разрешить свободно использовать обезличенные персональные данные россиян, «в том числе для предпринимательской деятельности». Условие, которые выдвигает ведомство, — исключить попытки установить личность владельца данных. Предложение содержится в законопроекте, разработанном ведомством, его уже направили в профильный комитет Госдумы и в администрацию президента.

Минцифры предполагает, что обезличить данные о пользователе можно будет только с его согласия. Поправки «не допускают» действия операторов данных (к ним относятся компании связи, банки и т.д.) по их деобезличиванию, за исключением ситуаций, когда это необходимо для защиты жизни и здоровья граждан. Передавать третьим лицам информацию, которая позволит установить владельца обезличенных данных, будет нельзя, вводится также запрет на попытки его вычислить.

Опрошенные РБК юристы и эксперты в области цифровых данных считают, что проследить за исполнением требований разрабатываемого закона будет очень сложно. О том, как устроена обработка личных данных сейчас, как и зачем ее планируют изменить, — подробнее в материале РБК.

Как пандемия COVID-19 повлияла на фармкомпании

Фарминдустрию часто считают бенефициаром пандемийного кризиса, однако COVID-19 оказал негативное влияние на нее, а компании отрасли и до его начала имели множество проблем, говорится в докладе экспертов ВШЭ. Однако в то же время она дала старт диалогу отрасли с властью, считают представители отрасли.

Так, например, к началу пандемии COVID-19 регулирование отечественного фармацевтического рынка было избыточным и несистемным, игроки и власть имели разные взгляды на приоритеты развития отрасли. В пандемию к ним прибавились проблемы в разрывах поставок компонентов для лекарств и оборудования, непредсказуемый спрос, рост запасов готовой продукции на складах и общая неопределенность.

Однако в то же время кризис стал катализатором процесса налаживания диалога между бизнесом и властью. За время пандемии властями России были приняты решения, отвечающие интересам фармсообщества, — например, введена процедура ускоренной регистрации и экспертизы качества лекарств, разрешена дистанционная торговля безрецептурными препаратами.

Какие тренды в производстве лекарств будут нарастать и от чего они будут зависеть — читайте в подробном материале РБК.

Путин назначил первого замдиректора ФСБ

В Федеральную службу безопасности назначили первого заместителя директора, им стал генерал-полковник Сергей Королев. Об этом РБК рассказали два источника, близких к ведомству.

До своего назначения Королев руководил одним из ключевых подразделений ведомства — Службой экономической безопасности. С 2011 по 2016 год он также возглавлял Управление собственной безопасности ФСБ. В это время в этом подразделении приобрела вес Шестая служба, сотрудники которой оперативно сопровождали дела петербургского бизнесмена Дмитрия Михальченко, губернатора Кировской области Никиты Белых, губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина и губернатора Коми Вячеслава Гайзера. Также сотрудники «шестерки» сопровождали дело ГУЭБиПК и генерала Дениса Сугробова.

Почему стартапы не берут госденьги?

С ликвидацией восьми институтов развития в ноябре 2020 года в России была инициирована реформа вообще всей инновационной экосистемы, считает глава управляющей венчурными фондами компании Skolkovo Ventures Владимир Сакович. По его словам, это сигнал о том, что есть задача сделать инновации государственной идеей. Но у государственных денег есть проблема: госкомпании не готовы к риску.

В интервью РБК он рассказал, где находится «стена», в которую упираются все стартапы в России, почему частные инвесторы уходят из секторов, куда приходят госкомпании, чем «Сбер» похож на Google и Facebook, а также о том, когда российские стартапы пойдут на биржу. Полная версия интервью Саковича уже опубликована на РБК.