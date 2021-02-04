Вакцины не хватит для въезда в ЕС, очередь автозаков. Главные новости РБК

Спецприемники не вмещают всех задержанных и арестованных после протестов, прививка не станет пропуском в Евросоюз, появятся ли в Москве платные дороги, сколько длится защита со второй российской вакциной — главные новости РБК

Спецприемники в Москве оказались переполнены

После нескольких несогласованных акций в Москве полиция задержала столько протестующих, что начались проблемы с их размещением в камерах. Из-за нехватки мест в Москве задержанных и арестованных начали свозить в спецприемник для мигрантов в Сахарово, но и там места закончились.