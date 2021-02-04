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Вакцины не хватит для въезда в ЕС, очередь автозаков. Главные новости РБК

Спецприемники не вмещают всех задержанных и арестованных после протестов, прививка не станет пропуском в Евросоюз, появятся ли в Москве платные дороги, сколько длится защита со второй российской вакциной — главные новости РБК

Спецприемники в Москве оказались переполнены

После нескольких несогласованных акций в Москве полиция задержала столько протестующих, что начались проблемы с их размещением в камерах. Из-за нехватки мест в Москве задержанных и арестованных начали свозить в спецприемник для мигрантов в Сахарово, но и там места закончились.

  • Некоторых арестованных продержали в холодных автозаках до 12 часов. «Мы приехали вчера в десять вечера и до пяти утра сидели в автобусах, без отопления. Сотрудники полиции отказывали нам в прогревании автобусов. Было очень много автозаков. На момент, когда нас — 22 девушки — завели в общую камеру, было еще три-четыре автозака в очереди», — рассказала одна из арестованных. Адвокат Федор Сирош рассказал РБК, что в Сахарово в одной из камер на восемь человек разместили 28. В числе доставленных в Сахарово оказался и главред «Медиазоны» Сергей Смирнов.
    Фото:msuprotes / Telegram Фото:sssmirnov / Twitter Фото:msuprotes / Telegram Фото:msuprotes / Telegram Фото:vk_moscow / VK Фото:sssmirnov / Twitter Фото:msuprotes / Telegram Фото:msuprotes / Telegram
    Фото: msuprotes / Telegram
  • Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков признал, что «задержанных больше, чем могут обработать изоляторы и чем можно оформить в сжатые сроки». Однако он предложил говорить не о том, что это последствия массовых задержаний и арестов, а «о том, что это люди, которые приняли участие в незаконных акциях».
  • В МВД заявили, что после оформления людей разместили «в полном соответствии с нормативными актами, регулирующими правоотношения данной категории». Начальник ЦВСИГ Алексей Лагода заявил телеканалу РБК, что сейчас в спецприемнике находятся 812 человек, задержанных и арестованных за участие в несогласованных акциях. Центр рассчитан на 996 человек, но свободных мест нет, поскольку в нем также содержатся иностранцы, нарушившие миграционное законодательство.
  • Согласно данным «ОВД-Инфо», только на акции 2 февраля в Москве задержали 1188 человек. По всей России задержаны 1463 человека.
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Прививки не хватит для въезда в ЕС

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил, что Брюссель не считает вакцинацию от коронавируса достаточным условием для поездок в Евросоюз. Сроки полного открытия границ союза пока неизвестны.

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  • 2 февраля Совет ЕС пересмотрел ограничения на въезд в Шенгенскую зону из государств, не входящих в объединение. Теперь на территорию Евросоюза могут попасть граждане стран, где число новых случаев инфицирования не превышает 25 на 100 тыс. населения на протяжении 14 дней. Также страна должна проводить более 300 тестов на 100 тыс. жителей в течение семи дней, и число положительных результатов за этот период не должно превышать 4%. Россия под эти критерии не подошла.
  • По словам Бореля, из-за появления новых штаммов вируса SARS-CoV-2 лидеры ЕС признали, что необходимо пересмотреть критерии для поездок в Евросоюз с учетом научных рекомендаций и ввести дополнительные меры предосторожности.
  • Но иногда вакцинация все же может открыть границы — например, основные ограничения по въезду для тех, кто сделал прививку, с начала февраля сняла Грузия.

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Источник: JHU
Данные по миру i

Перспективы платных дорог в Москве

В Минтрансе не исключают, что в столице и Подмосковье со временем могут появиться платные дороги. Однако это в ведомстве считают отдаленной перспективой.

  • В Минтрансе пояснили, что основная задача системы платных дорог — перераспределить трафик в дневное время и простимулировать водителей пересесть на общественный транспорт. Чтобы создать такую систему, требуется детальный экономический расчет, подчеркивают чиновники.
  • Проект стратегии развития московского транспортного узла пока не содержит конкретного регламента введения такой системы, утверждает Минтранс. «Это отдаленная перспектива, реализация которой возможна только за горизонтом 2030 года», — заявили в министерстве.
  • О планах проработки идеи платного проезда по дорогам Московской агломерации 4 февраля писали «Известия». В статье говорилось, что в стратегии развития транспорта в Москве такая инициатива есть и что проект подразумевает взимание платы в зависимости от типа автомобиля, категории дороги, места и времени поездки.

Эффективность второй российской вакцины от COVID-19

Вакцина «ЭпиВакКорона», разработанная новосибирским центром «Вектор», как надеются ее создатели, сможет обеспечивать иммунитет от коронавируса в течение года после прививки, сообщила представитель центра Татьяна Непомнящих.

  • По ее словам, несколько дней назад центр завершил пострегистрационные клинические исследования на добровольцах возрастной группы старше 60 лет. Серьезных побочных эффектов выявлено не было, самые частые последствия — это небольшая болезненность в месте инъекции.
  • По результатам первых двух фаз клинических испытаний эффективность вакцины центра «Вектор» составляет 100%. Основное ее отличие от «Спутника V», разработанного Центром им. Гамалеи, заключается в том, что «ЭпиВакКорона» — пептидная вакцина, а не векторная. Она сделана из трех составных частей генома коронавируса, которые наиболее устойчивы к мутации.
  • Глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург сообщал, что разработчики «Спутника V» надеются, что действие вакцины будет длиться два года и более, то есть больше, чем у «ЭпиВакКороны». Но точных данных о том, сколько будет длиться иммунитет, пока нет, указывалось в статье с предварительными данными о третьем этапе испытаний в журнале Lancet.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор
Георгий Тадтаев
главные новости Алексей Навальный протесты задержания коронавирус COVID-19 Евросоюз платные дороги
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