Вакцины не хватит для въезда в ЕС, очередь автозаков. Главные новости РБК
Спецприемники в Москве оказались переполнены
После нескольких несогласованных акций в Москве полиция задержала столько протестующих, что начались проблемы с их размещением в камерах. Из-за нехватки мест в Москве задержанных и арестованных начали свозить в спецприемник для мигрантов в Сахарово, но и там места закончились.
- Некоторых арестованных продержали в холодных автозаках до 12 часов. «Мы приехали вчера в десять вечера и до пяти утра сидели в автобусах, без отопления. Сотрудники полиции отказывали нам в прогревании автобусов. Было очень много автозаков. На момент, когда нас — 22 девушки — завели в общую камеру, было еще три-четыре автозака в очереди», — рассказала одна из арестованных. Адвокат Федор Сирош рассказал РБК, что в Сахарово в одной из камер на восемь человек разместили 28. В числе доставленных в Сахарово оказался и главред «Медиазоны» Сергей Смирнов.
- Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков признал, что «задержанных больше, чем могут обработать изоляторы и чем можно оформить в сжатые сроки». Однако он предложил говорить не о том, что это последствия массовых задержаний и арестов, а «о том, что это люди, которые приняли участие в незаконных акциях».
- В МВД заявили, что после оформления людей разместили «в полном соответствии с нормативными актами, регулирующими правоотношения данной категории». Начальник ЦВСИГ Алексей Лагода заявил телеканалу РБК, что сейчас в спецприемнике находятся 812 человек, задержанных и арестованных за участие в несогласованных акциях. Центр рассчитан на 996 человек, но свободных мест нет, поскольку в нем также содержатся иностранцы, нарушившие миграционное законодательство.
- Согласно данным «ОВД-Инфо», только на акции 2 февраля в Москве задержали 1188 человек. По всей России задержаны 1463 человека.