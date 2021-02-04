Нефть в 2050-м, данные абонентов выведут из тайны. Главные новости РБК

Когда США ждет цены на Brent в $173
Управление энергетической информации Минэнерго США (EIA) опубликовало ежегодный прогноз по ценам на нефть, согласно которому при самом оптимистичном «сценарии высоких цен» стоимость барреля нефти Brent достигнет $173 к 2050 году. Исторический максимум цена на Brent установила в июле 2008 года, когда баррель стоил 147,5$
- В базовый вариант заложена цена до $95 за баррель, а при «сценарий низких цен» — стоимость барреля нефти в $48.
- До начала пандемии EIA прогнозировало, что стоимость нефти к 2050 году составит при позитивном сценарии $183 за баррель, при негативном — $46, а при базовом — $105 по курсу доллара за 2019 год.
- 2 февраля стоимость нефти Brent впервые с 21 февраля 2020 года поднялась выше $57 за баррель. По состоянию на 7:46 мск 4 февраля фьючерс на нефть Brent с поставкой в апреле торгуется на британской ICE по $58,7, а фьючерс WTI с поставкой в марте — по $56,09. Росту цен предшествовало новое соглашение ОПЕК о рекордном сокращении добычи.
Геоданные со смартфонов перестанут быть тайной
Минцифры разработало поправки в закон «О связи», по которым информация о местоположении мобильного устройства, а также сведения об объемах и стоимости оказанных услуг будут выведены из-под охраны тайны связи, узнал РБК.
- Документ даст право госорганам, которые ведут оперативно-разыскную деятельность, получать эти данные без решения суда. Сейчас координаты гаджетов являются тайной и операторы обязаны обеспечивать ее соблюдение. Чтобы получить к ним доступ, нужно решение суда (сутки на то, чтобы уведомить суд, и двое суток — на получение решения) или согласие родителей пропавшего ребенка.
- Минцифры указывает, что из-за этого координаты не всегда оперативно поступают в органы, которые ищут пропавших людей, а время в таких случаях буквально идет на часы.
- Эксперты, опрошенные РБК, отмечают, что в современном мире тайна связи «давно превратилась в юридическую фикцию», а крупные коммерческие компании собирают данные о координатах абонентов и используют их для разработки собственных приложений.
О дискуссиях и не принятых законопроектах, связанных со сбором личных данных, подробнее читайте в материале РБК.
Эксперты выявили долю отказавшихся носить маску на работе
Почти треть россиян — 30% — заявили, что не носят на работе маску, несмотря на продолжающуюся пандемию коронавируса, говорится в опросе сервиса Superjob.
- В 5% случаев люди отказываются надевать маску даже вопреки требованию работодателя. Свое решение они объясняют наличием антител к COVID-19, личным дискомфортом или неверием в серьезность коронавируса.
- В то же время 14% опрошенных признались, что носят медицинскую маску на работе даже несмотря на то, что от них этого не требуют.
- Более ответственно к противоэпидемическим требованиям относятся женщины — 73% женщин против 69% мужчин. Также исследование выявило, что готовность носить маску коррелирует с возрастом: маску на работе готовы носить 78% сотрудников в возрасте до 34 лет, тогда как у людей старше 45 лет этот показатель — 67%.