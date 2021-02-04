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Нефть в 2050-м, данные абонентов выведут из тайны. Главные новости РБК

В конгресс США внесли документ о санкциях из-за Навального; цена на нефть может побить исторический рекорд через 30 лет; Минцифры хочет отменить тайну геоданных; сколько россиян не носят маски на работе — в обзоре РБК
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США хотят ввести санкции против России из-за Навального

Группа американских сенаторов внесла в конгресс США законопроект о санкциях против России из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным.

  • Авторы документа, который предусматривает санкции «против российских чиновников, причастных к нарушениям международного права, в том числе к отравлению и тюремному заключению Навального» — сенаторы-республиканцы Марк Рубио и Митт Ромни, а также демократы — Бен Кардин и Дик Дурбин и др.
  • Среди возможных санкций в законопроекте указаны заморозка активов и отказ в выдаче виз, однако там нет имен или должностей потенциальных фигурантов. Документ также предлагает определить, нарушили ли российские власти международные соглашения о запрете использования химического и биологического оружия, и предоставить отчет о финансовых делах президента Владимира Путина и его «ближайшего окружения».
  • 2 февраля суд заменил условный приговор Навальному на реальный: ФСИН обвинила его в нарушении условий испытательного срока по «делу Ив Роше». С учетом времени, проведенного им под домашним арестом, оппозиционера отправят в колонию на два года и восемь месяцев. Российские власти отрицают причастность к отравлению Навального, заявляя, что до отправки в ФРГ следов яда в его организме не было.

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Когда США ждет цены на Brent в $173

Управление энергетической информации Минэнерго США (EIA) опубликовало ежегодный прогноз по ценам на нефть, согласно которому при самом оптимистичном «сценарии высоких цен» стоимость барреля нефти Brent достигнет $173 к 2050 году. Исторический максимум цена на Brent установила в июле 2008 года, когда баррель стоил 147,5$

  • В базовый вариант заложена цена до $95 за баррель, а при «сценарий низких цен» — стоимость барреля нефти в $48.
  • До начала пандемии EIA прогнозировало, что стоимость нефти к 2050 году составит при позитивном сценарии $183 за баррель, при негативном — $46, а при базовом — $105 по курсу доллара за 2019 год.
  • 2 февраля стоимость нефти Brent впервые с 21 февраля 2020 года поднялась выше $57 за баррель. По состоянию на 7:46 мск 4 февраля фьючерс на нефть Brent с поставкой в апреле торгуется на британской ICE по $58,7, а фьючерс WTI с поставкой в марте — по $56,09. Росту цен предшествовало новое соглашение ОПЕК о рекордном сокращении добычи.
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Геоданные со смартфонов перестанут быть тайной

Минцифры разработало поправки в закон «О связи», по которым информация о местоположении мобильного устройства, а также сведения об объемах и стоимости оказанных услуг будут выведены из-под охраны тайны связи, узнал РБК.

  • Документ даст право госорганам, которые ведут оперативно-разыскную деятельность, получать эти данные без решения суда. Сейчас координаты гаджетов являются тайной и операторы обязаны обеспечивать ее соблюдение. Чтобы получить к ним доступ, нужно решение суда (сутки на то, чтобы уведомить суд, и двое суток — на получение решения) или согласие родителей пропавшего ребенка.
  • Минцифры указывает, что из-за этого координаты не всегда оперативно поступают в органы, которые ищут пропавших людей, а время в таких случаях буквально идет на часы.
  • Эксперты, опрошенные РБК, отмечают, что в современном мире тайна связи «давно превратилась в юридическую фикцию», а крупные коммерческие компании собирают данные о координатах абонентов и используют их для разработки собственных приложений.

О дискуссиях и не принятых законопроектах, связанных со сбором личных данных, подробнее читайте в материале РБК.

Эксперты выявили долю отказавшихся носить маску на работе

Почти треть россиян — 30% — заявили, что не носят на работе маску, несмотря на продолжающуюся пандемию коронавируса, говорится в опросе сервиса Superjob.

  • В 5% случаев люди отказываются надевать маску даже вопреки требованию работодателя. Свое решение они объясняют наличием антител к COVID-19, личным дискомфортом или неверием в серьезность коронавируса.
  • В то же время 14% опрошенных признались, что носят медицинскую маску на работе даже несмотря на то, что от них этого не требуют.
  • Более ответственно к противоэпидемическим требованиям относятся женщины — 73% женщин против 69% мужчин. Также исследование выявило, что готовность носить маску коррелирует с возрастом: маску на работе готовы носить 78% сотрудников в возрасте до 34 лет, тогда как у людей старше 45 лет этот показатель — 67%.

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Автор
Наталья Демченко
персональные данные нефть маски коронавирус пандемия смартфоны санкции главные новости
Материалы по теме
Минэнерго США допустило рост цен на нефть Brent выше $173 к 2050 году
Бизнес
Эксперты выявили долю россиян без медицинских масок на работе
Общество
Данные о местоположении абонентов выведут из-под охраны тайны связи
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