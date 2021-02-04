Нефть в 2050-м, данные абонентов выведут из тайны. Главные новости РБК

В конгресс США внесли документ о санкциях из-за Навального; цена на нефть может побить исторический рекорд через 30 лет; Минцифры хочет отменить тайну геоданных; сколько россиян не носят маски на работе — в обзоре РБК

США хотят ввести санкции против России из-за Навального

Группа американских сенаторов внесла в конгресс США законопроект о санкциях против России из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным.