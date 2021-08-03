«Открытию» ищут покупателя, просьба к Эстонии от МИД. Главное за день

Еврокомиссия признала сертификаты со «Спутником V», но не российские

Европейская комиссия признала сертификаты вакцинации, выданные в Сан-Марино, действительными на всей территории Европейского союза и в странах Шенгенской зоны. В этом карликовом государстве вакцинация проводилась в том числе российским препаратом «Спутник V».

Сан-Марино ведет прививочную кампанию от коронавируса с использованием вакцины «Спутник V» с февраля. Поскольку эта страна не входит в ЕС, местным властям не нужно было одобрение российского препарата от европейского регулятора. Вместе с тем в Еврокомиссии подчеркивают, что одобрение сертификатов из Сан-Марино не означает фактического признания российского препарата.

ЦБ выставил на продажу санированный банк «Открытие»

Банк России начал подготовку к продаже акций санированного банка «Открытие» и раскрыл сразу два сценария выхода из актива. Регулятор объявил о приеме предложений от потенциальных стратегических инвесторов, желающих приобрести 50% плюс одна акция банка. Заявки от потенциальных покупателей будут приниматься с 11 по 22 октября.

«Открытие», взятый на санацию в конце августа 2017 года, стал первым банком, который прошел финансовое оздоровление по новой схеме — под контролем ЦБ, через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). ЦБ получил 99% акций кредитной организации, а позднее присоединил к ней Бинбанк.

Одиннадцатый день Олимпиады

Сборная России в 11-й день Олимпиады ненадолго утратила пятую строчку в командном зачете, но под конец дня вновь догнала по количеству золотых наград команду Великобритании. 13-ю высшую награду в копилку сборной принес борец Муса Евлоев. В категории до 97 кг турнира по греко-римской борьбе он победил в финале представителя Армении.

Еще одну медаль — бронзовую — получил гимнаст Никита Нагорный в соревнованиях на перекладине. А одним из главных разочарований стал невыход на старт лидера сборной по легкой атлетике Сергея Шубенкова. Он получил травму ахилла на тренировке перед квалификационным забегом на 110 м с барьерами.

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