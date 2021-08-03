«Открытию» ищут покупателя, просьба к Эстонии от МИД. Главное за день

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
РБК КомпанииЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Здоровье
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 4 августа
USD ЦБ: 72,87 (-0,14) Инвестиции, 03 авг, 13:47
Курс евро на 4 августа
EUR ЦБ: 86,56 (-0,21) Инвестиции, 03 авг, 13:47
Байден заявил об ухудшении ситуации с COVID в США в ближайшие недели Общество, 01:59 Обратившаяся к Путину грузинский политик объявила о визите в Москву Политика, 01:55 Как дефицит породил облачные сервисы РБК и Онланта, 01:24 Попова назвала ситуацию с COVID-19 в России напряженной Общество, 01:19 СМИ сообщили о возмещении финским премьером части расходов на завтраки Политика, 00:45 Захваченный в Оманском заливе танкер направился в сторону Ирана Общество, 00:42 Измерьте уровень вашей финансовой грамотности. Тест РБК и Сбер, 00:34 Байден призвал главу штата Нью-Йорк к отставке из-за «харассмент-гейта» Политика, 00:15 Синоптик предупредил о «зависших» в Поволжье на сутки смерчах Общество, 00:06 Финансовая разведка заказала сервис для слежки за операциями с биткоином Крипто, 00:00 Производители медицинских масок попросили ужесточить правила их продажи Общество, 00:00 Россияне назвали самые интересные для них виды спорта на Олимпиаде Спорт, 00:00 Эксперты назвали самые дорогие небоскребы «Москва-Сити» Недвижимость, 00:00 Литва депортировала первого проникшего с территории Белоруссии нелегала Политика, 03 авг, 23:32
Общество ,  
0 

«Открытию» ищут покупателя, просьба к Эстонии от МИД. Главное за день

ФСБ раскрыла детали задержания эстонского дипломата, выданные не в России сертификаты со «Спутником V» начали признавать в Европе, «Открытие» выставят на продажу — главные новости в обзоре РБК

Развитие скандала вокруг задержания эстонского консула

6 июля в Санкт-Петербурге сотрудники ФСБ задержали эстонского консула Марта Лятте, обвинив его в попытке получения закрытой информации. Его объявили персоной нон-грата и выслали из страны. Эстония в ответ приняла аналогичные меры и выслала российского дипломата. Череда высылок продолжилась — сегодня Москва решила выслать еще одного сотрудника эстонского диппредставительства. На этом МИД предложил Таллину остановиться «и не усложнять ситуацию».

  • ФСБ, в свою очередь, раскрыла детали задержания: Лятте, по версии спецслужбы, пытался получить информацию о деятельности России в Арктике.
  • Ведомство опубликовало видео инцидента. На нем видно, как Лятте что-то обсуждает с неизвестным мужчиной в кабинете, лицо его собеседника скрыто. Слышно, как мужчина перечисляет названия документов — «план мероприятий по реализации госполитики [в Арктике]» и «план мероприятий председательства России [в Арктическом совете]». На следующих кадрах Лятте уже задерживают на выходе из здания с некой папкой в руках. Упомянутые документы находятся в открытом доступе на сайте правительства.

ФСБ заявила о попытке эстонского консула узнать планы России в Арктике
Политика
Март Лятте

Еврокомиссия признала сертификаты со «Спутником V», но не российские

Европейская комиссия признала сертификаты вакцинации, выданные в Сан-Марино, действительными на всей территории Европейского союза и в странах Шенгенской зоны. В этом карликовом государстве вакцинация проводилась в том числе российским препаратом «Спутник V».

  • Сан-Марино ведет прививочную кампанию от коронавируса с использованием вакцины «Спутник V» с февраля. Поскольку эта страна не входит в ЕС, местным властям не нужно было одобрение российского препарата от европейского регулятора. Вместе с тем в Еврокомиссии подчеркивают, что одобрение сертификатов из Сан-Марино не означает фактического признания российского препарата.
Читайте на РБК Pro
«Виноватого ищи в зеркале»: 20 правил создателя сырков «Б.Ю. Александров» 5 млн рублей и 7 лет тюрьмы: преднамеренное банкротство стало «больнее» «Превратил ложь в $20 млрд»: взлет и падение «главного конкурента Tesla» Сбитый летчик: пять причин, из-за которых карьеру топ-менеджера ждет крах

ЕК признала сертификаты страны, где большинство привилось «Спутником V»
Общество
Фото:Antonio Calanni / AP

ЦБ выставил на продажу санированный банк «Открытие»

Банк России начал подготовку к продаже акций санированного банка «Открытие» и раскрыл сразу два сценария выхода из актива. Регулятор объявил о приеме предложений от потенциальных стратегических инвесторов, желающих приобрести 50% плюс одна акция банка. Заявки от потенциальных покупателей будут приниматься с 11 по 22 октября.

  • «Открытие», взятый на санацию в конце августа 2017 года, стал первым банком, который прошел финансовое оздоровление по новой схеме — под контролем ЦБ, через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). ЦБ получил 99% акций кредитной организации, а позднее присоединил к ней Бинбанк.

ЦБ объявил о поиске претендентов на покупку банка «Открытие»
Финансы
Фото:Андрей Любимов / РБК

Одиннадцатый день Олимпиады

Сборная России в 11-й день Олимпиады ненадолго утратила пятую строчку в командном зачете, но под конец дня вновь догнала по количеству золотых наград команду Великобритании. 13-ю высшую награду в копилку сборной принес борец Муса Евлоев. В категории до 97 кг турнира по греко-римской борьбе он победил в финале представителя Армении.

  • Еще одну медаль — бронзовую — получил гимнаст Никита Нагорный в соревнованиях на перекладине. А одним из главных разочарований стал невыход на старт лидера сборной по легкой атлетике Сергея Шубенкова. Он получил травму ахилла на тренировке перед квалификационным забегом на 110 м с барьерами.

Победа в борьбе и потеря лидера в легкой атлетике. Итоги 11-го дня Игр
Спорт
Фото: Муса Евлоев (Станислав Красильников/ТАСС)

Что еще случилось сегодня

  • Суд приговорил оппозиционерку Любовь Соболь к 1,5 года ограничения свободы. Ее признали виновной в нарушении санитарных норм на несанкционированной акции.
  • В Минстрое Мурманской области объяснили, почему за год в регионе не продали ни одной квартиры в новостройке: механизм долевого строительства требует значительных затрат, при этом у застройщиков, действующих на территории Мурманской области, нет достаточных средств для того, чтобы применить его при строительстве жилья.
  • Крым никогда не будет российской территорией, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью журналистам и объяснил это тем, что россияне не смогут полюбить полуостров так, как украинцы.
  • Новым владельцем наследства погибшего миллиардера Дмитрия Босова, крупнейшего в мире экспортера антрацита «Сибантрацит», может стать «Сибан холдинг», созданный владельцем «А-Проперти» Альбертом Авдоляном (70%) и экс-гендиректором группы «Сибантрацит» Максимом Барским (30%). Они подали заявку в ФАС и ждут одобрения сделки.
Автор
Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев
Эстония ФСБ Спутник V вакцинация от COVID-19 санация банков Открытие Олимпийские игры
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter