«Открытию» ищут покупателя, просьба к Эстонии от МИД. Главное за день

Еврокомиссия признала сертификаты со «Спутником V», но не российские
Европейская комиссия признала сертификаты вакцинации, выданные в Сан-Марино, действительными на всей территории Европейского союза и в странах Шенгенской зоны. В этом карликовом государстве вакцинация проводилась в том числе российским препаратом «Спутник V».
- Сан-Марино ведет прививочную кампанию от коронавируса с использованием вакцины «Спутник V» с февраля. Поскольку эта страна не входит в ЕС, местным властям не нужно было одобрение российского препарата от европейского регулятора. Вместе с тем в Еврокомиссии подчеркивают, что одобрение сертификатов из Сан-Марино не означает фактического признания российского препарата.
ЦБ выставил на продажу санированный банк «Открытие»
Банк России начал подготовку к продаже акций санированного банка «Открытие» и раскрыл сразу два сценария выхода из актива. Регулятор объявил о приеме предложений от потенциальных стратегических инвесторов, желающих приобрести 50% плюс одна акция банка. Заявки от потенциальных покупателей будут приниматься с 11 по 22 октября.
- «Открытие», взятый на санацию в конце августа 2017 года, стал первым банком, который прошел финансовое оздоровление по новой схеме — под контролем ЦБ, через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). ЦБ получил 99% акций кредитной организации, а позднее присоединил к ней Бинбанк.
Одиннадцатый день Олимпиады
Сборная России в 11-й день Олимпиады ненадолго утратила пятую строчку в командном зачете, но под конец дня вновь догнала по количеству золотых наград команду Великобритании. 13-ю высшую награду в копилку сборной принес борец Муса Евлоев. В категории до 97 кг турнира по греко-римской борьбе он победил в финале представителя Армении.
- Еще одну медаль — бронзовую — получил гимнаст Никита Нагорный в соревнованиях на перекладине. А одним из главных разочарований стал невыход на старт лидера сборной по легкой атлетике Сергея Шубенкова. Он получил травму ахилла на тренировке перед квалификационным забегом на 110 м с барьерами.
Что еще случилось сегодня
- Суд приговорил оппозиционерку Любовь Соболь к 1,5 года ограничения свободы. Ее признали виновной в нарушении санитарных норм на несанкционированной акции.
- В Минстрое Мурманской области объяснили, почему за год в регионе не продали ни одной квартиры в новостройке: механизм долевого строительства требует значительных затрат, при этом у застройщиков, действующих на территории Мурманской области, нет достаточных средств для того, чтобы применить его при строительстве жилья.
- Крым никогда не будет российской территорией, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью журналистам и объяснил это тем, что россияне не смогут полюбить полуостров так, как украинцы.
- Новым владельцем наследства погибшего миллиардера Дмитрия Босова, крупнейшего в мире экспортера антрацита «Сибантрацит», может стать «Сибан холдинг», созданный владельцем «А-Проперти» Альбертом Авдоляном (70%) и экс-гендиректором группы «Сибантрацит» Максимом Барским (30%). Они подали заявку в ФАС и ждут одобрения сделки.