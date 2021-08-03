Как побороть бедность, атаки китайских хакеров. Главное за ночь
Прорыв в экономике и борьба с бедностью: интервью Алексея Кудрина РБК
Бывший министр финансов рассказал, как сократить уровень бедности в два раза в ближайшие годы, какая модель госуправления подходит России, как совершить прорыв в экономике и что нужно сделать для ускорения роста ВВП до 4–5%.
- Главным препятствием российской экономике Кудрин назвал «то, что мы из Советского Союза, из той самой экономики с госпланами, госценами, госсобственностью, с низкими предпринимательскими навыками». «Нам нужно создавать больше рынков, больше вот этой свободы предпринимательства. А мы все время где-то на полпути к этому, никак не можем свою модель до конца достроить», — считает глава Счетной палаты.