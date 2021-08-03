Как побороть бедность, атаки китайских хакеров. Главное за ночь

Где получать визы в США

За неиммиграционными визами россиянам следует обращаться в американские диппредставительства в других странах, заявили в посольстве США и пояснили, что такая просьба связана с сокращением штата дипмиссии в России в связи с запретом на наем россиян.

США также попросили российских дипломатов, у которых заканчивается срок действия виз, покинуть страну до 3 сентября. Как рассказал российский посол Анатолий Антонов, уехать придется 24 сотрудникам, при этом почти всем без замены, поскольку Вашингтон ужесточил процедуру выдачи виз. В Госдепе заявили, что дипломаты должны либо покинуть страну, либо обратиться за продлением визы, каждый такой запрос будет рассматриваться в индивидуальном порядке.

Video Атака хакеров на российские компании

Группировка АРТ31, которую эксперты связывают с китайскими спецслужбами, известна многочисленными атаками на государственные структуры разных стран. Впервые ее атака зафиксирована на российские компании. Всего же в первом полугодии 2021-го группировка АРТ31 помимо России провела около десяти вредоносных рассылок в Монголии, США, Канаде и Белоруссии.

Об атаке РБК рассказал представитель компании Positive Technologies, специализирующейся на кибербезопасности. Количество и названия атакованных компаний, а также нанесенный урон собеседник РБК не раскрыл, объяснив это политикой конфиденциальности.

Сегодня на Олимпиаде россияне могут побороться за медали в следующих видах: греко-римская борьба (мужчины, категория до 97 кг);

бокс (мужчины, до 57 кг);

спортивная гимнастика (у женщин — упражнения на бревне, у мужчин — на брусьях и перекладине);

тяжелая атлетика (мужчины, до 109 кг).

Другие новости: