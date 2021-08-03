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Как побороть бедность, атаки китайских хакеров. Главное за ночь

Главным тормозом Кудрин назвал наследие СССР; новый раунд визово-дипломатической войны с США; китайские хакеры отметились в России; МВФ решил залить мир деньгами. Основные события — в обзоре РБК

Прорыв в экономике и борьба с бедностью: интервью Алексея Кудрина РБК

Бывший министр финансов рассказал, как сократить уровень бедности в два раза в ближайшие годы, какая модель госуправления подходит России, как совершить прорыв в экономике и что нужно сделать для ускорения роста ВВП до 4–5%.

  • Главным препятствием российской экономике Кудрин назвал «то, что мы из Советского Союза, из той самой экономики с госпланами, госценами, госсобственностью, с низкими предпринимательскими навыками». «Нам нужно создавать больше рынков, больше вот этой свободы предпринимательства. А мы все время где-то на полпути к этому, никак не можем свою модель до конца достроить», — считает глава Счетной палаты.

Кудрин — РБК: «Несколько сот миллиардов могли бы снизить бедность вдвое»
Экономика
Алексей Кудрин

Где получать визы в США

За неиммиграционными визами россиянам следует обращаться в американские диппредставительства в других странах, заявили в посольстве США и пояснили, что такая просьба связана с сокращением штата дипмиссии в России в связи с запретом на наем россиян.

  • США также попросили российских дипломатов, у которых заканчивается срок действия виз, покинуть страну до 3 сентября. Как рассказал российский посол Анатолий Антонов, уехать придется 24 сотрудникам, при этом почти всем без замены, поскольку Вашингтон ужесточил процедуру выдачи виз. В Госдепе заявили, что дипломаты должны либо покинуть страну, либо обратиться за продлением визы, каждый такой запрос будет рассматриваться в индивидуальном порядке.
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Атака хакеров на российские компании

Группировка АРТ31, которую эксперты связывают с китайскими спецслужбами, известна многочисленными атаками на государственные структуры разных стран. Впервые ее атака зафиксирована на российские компании. Всего же в первом полугодии 2021-го группировка АРТ31 помимо России провела около десяти вредоносных рассылок в Монголии, США, Канаде и Белоруссии.

  • Об атаке РБК рассказал представитель компании Positive Technologies, специализирующейся на кибербезопасности. Количество и названия атакованных компаний, а также нанесенный урон собеседник РБК не раскрыл, объяснив это политикой конфиденциальности.

Сегодня на Олимпиаде россияне могут побороться за медали в следующих видах:

  • греко-римская борьба (мужчины, категория до 97 кг);
  • бокс (мужчины, до 57 кг);
  • спортивная гимнастика (у женщин — упражнения на бревне, у мужчин — на брусьях и перекладине);
  • тяжелая атлетика (мужчины, до 109 кг).

Кто из россиян завоевал олимпийскую медаль в Токио. Фоторепортаж
Фоторепортаж 

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  • Число невыездных из-за долгов россиян достигло 5 млн. За год должников стало больше на 1 млн человек.
  • Эксперты оценили долю антипрививочников среди отличников и троечников. Те, кто хорошо учился в школе, больше склонны делать прививку, чем троечники.
Автор
Владислав Гордеев Владислав Гордеев
главные новости Алексей Кудрин коронавирус Олимпиада
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