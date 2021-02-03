Поезда в Минск, рейсы в Ереван, импичмент Зеленского. Главные новости РБК

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Россия и США завершили процедуру продления договора СНВ-3

Сегодня официально вступило в силу соглашение о продлении договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений. Россия и США вели переговоры о расширении его сроков несколько лет, но договориться с Вашингтоном удалось только после прихода к власти новой администрации в Белом доме. Договор будет действовать в том виде, в котором был подписан, без каких-либо изменений или дополнений, до 5 февраля 2026 года.

Договор вступил в силу в 2011 году. В соответствии с ним Москва и Вашингтон должны сократить число ядерных боезарядов на развернутых средствах доставки до 1550 единиц со стороны каждого из государств, а количество развернутых межконтинентальных баллистических ракет, а также баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков — до 700. 5 февраля 2021 года срок действия договора истекал.

Продлению договора мешали взаимные претензии сторон. Администрация экс-президента США Дональда Трампа отказывалась продлевать договор на прежних условиях и настаивала на включении в соглашение Китая. Среди других условий Вашингтона были более строгий механизм верификации и распространение соглашения на все ядерные боеголовки. К концу 2020 года Москва и Вашингтон все же пошли на уступки в части продления договора «как есть», но при Трампе завершить процесс не удалось.

22 января, спустя два дня после инаугурации Джозефа Байдена, в Белом доме заявили о готовности продлить договор. Еще через несколько дней Путин и Байден провели телефонные переговоры, после чего российский лидер внес в парламент законопроект о ратификации соглашения о продлении СНВ-3. Госдума и Совет Федерации утвердили его уже на следующий день. За два дня до истечения срока действия договора в МИДе состоялся обмен нотами о завершении внутренних процедур ратификации, и договор продлили еще на пять лет.

Россия возобновит сообщение с тремя странами ЕАЭС

С 15 февраля Россия открывает авиасообщение с Арменией и Азербайджаном, а с 8 февраля возобновится железнодорожное сообщение с Белоруссией.