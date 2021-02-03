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Поезда в Минск, рейсы в Ереван, импичмент Зеленского. Главные новости РБК

СНВ-3 продлили на пять лет, возобновление авиасообщения с Арменией и Азербайджаном и поезда в Белоруссию, украинская оппозиция пригрозила Зеленскому импичментом, ЕС обсудит новые санкции против России — главные новости РБК

Россия и США завершили процедуру продления договора СНВ-3

Сегодня официально вступило в силу соглашение о продлении договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений. Россия и США вели переговоры о расширении его сроков несколько лет, но договориться с Вашингтоном удалось только после прихода к власти новой администрации в Белом доме. Договор будет действовать в том виде, в котором был подписан, без каких-либо изменений или дополнений, до 5 февраля 2026 года.

  • Договор вступил в силу в 2011 году. В соответствии с ним Москва и Вашингтон должны сократить число ядерных боезарядов на развернутых средствах доставки до 1550 единиц со стороны каждого из государств, а количество развернутых межконтинентальных баллистических ракет, а также баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков — до 700. 5 февраля 2021 года срок действия договора истекал.
  • Продлению договора мешали взаимные претензии сторон. Администрация экс-президента США Дональда Трампа отказывалась продлевать договор на прежних условиях и настаивала на включении в соглашение Китая. Среди других условий Вашингтона были более строгий механизм верификации и распространение соглашения на все ядерные боеголовки. К концу 2020 года Москва и Вашингтон все же пошли на уступки в части продления договора «как есть», но при Трампе завершить процесс не удалось.
  • 22 января, спустя два дня после инаугурации Джозефа Байдена, в Белом доме заявили о готовности продлить договор. Еще через несколько дней Путин и Байден провели телефонные переговоры, после чего российский лидер внес в парламент законопроект о ратификации соглашения о продлении СНВ-3. Госдума и Совет Федерации утвердили его уже на следующий день. За два дня до истечения срока действия договора в МИДе состоялся обмен нотами о завершении внутренних процедур ратификации, и договор продлили еще на пять лет.

Россия возобновит сообщение с тремя странами ЕАЭС

С 15 февраля Россия открывает авиасообщение с Арменией и Азербайджаном, а с 8 февраля возобновится железнодорожное сообщение с Белоруссией.

  • По два рейса в неделю будут выполняться по маршруту Москва — Баку, по четыре рейса в неделю — по маршруту Москва — Ереван. Кроме того, с 8 февраля будет увеличено количество регулярных рейсов в Киргизию по маршруту Москва — Бишкек с одного до трех в неделю.
  • Граница с Белоруссией была закрыта с марта, но осенью возобновились авиарейсы в Минск. Открытие железнодорожного сообщения с Белоруссией — хорошая новость и для жителей Калининградской области, поскольку железнодорожное сообщение с регионом осуществлялось через республику. Теперь туда начнут ездить поезда из Москвы, возобновляются и поездки из Калининграда в Санкт-Петербург, при этом поезда будут делать остановку в Минске.
  • Одновременно власти решили увеличить число регулярных авиарейсов Москва — Минск до пяти в неделю (было три). Самолетам также разрешат летать в Минск из Ростова-на-Дону и Санкт-Петербурга (один рейс в неделю).

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Источник: JHU
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Украинская оппозиция объявила о начале процесса импичмента Зеленского

Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» решила добиваться отстранения Владимира Зеленского от должности президента. Поводом стали санкции, введенные против трех телеканалов — «112 Украина», NewsOne и ZIK.

  • Для того чтобы инициировать процедуру импичмента, депутатам необходимо будет собрать как минимум 226 голосов. Шансов на это немного: «Оппозиционная платформа» в Верховной раде имеет только 44 места из 450.
  • О попытке начала процедуры импичмента сопредседатель партии Вадим Рабинович заявил с трибуны Верховной рады. «Фашизм — это не будущее и не европейский выбор. Когда запрещают и жгут книги, закрывают каналы, убивают журналистов — это настоящий фашизм... No pasaran, фашизм не пройдет», — закончил свою речь Рабинович и запел «Вставай, страна огромная».
  • Указ о санкциях против трех телеканалов своей страны Зеленский подписал 2 февраля, после чего они прекратили вещание. Также санкции введены против депутата от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Тараса Козака. Причиной санкций против телеканалов Зеленский назвал распространение «пропаганды, финансируемой страной-агрессором, которая подрывает движение Украины на ее пути к ЕС и евроинтеграции».

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Угроза новых санкций из-за срока для Навального

Правительство Германии не исключает введение новых санкций против России после приговора оппозиционному политику Алексею Навальному, заявил пресс-секретарь канцлера Ангелы Меркель Штеффен Зайберт. Берлин начинает консультации по этому вопросу со своими европейскими партнерами.

  • Накануне суд заменил оппозиционеру условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. После суда освобождения Навального потребовали канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, канцлер Австрии Себастьян Курц, госсекретарь США Энтони Блинкен, комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович, председатель ОБСЕ, глава МИД Швеции Анн Линде и другие.
  • Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что для Запада «не нужны поводы», чтобы ввести очередные санкции против России. «Им наплевать на суть вопроса, это точно. Им нужен любой повод. Если он есть, они его достанут из самого темного угла, если его нет — они его придумают или создадут», — сказала Захарова.

Суд по делу Навального и реакция на него. Главное
Политика
Алексей Навальный

Автор
Георгий Тадтаев
главные новости СНВ коронавирус Белоруссия Армения Украина Владимир Зеленский санкции
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