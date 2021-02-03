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Офшоры в Крыму, протесты после приговора Навальному. Главные новости РБК

Задержания в Москве и других городах после приговора Навальному; как власти хотят защитить инвесторов Крыма от санкций; Безос уйдет с поста гендиректора Amazon — в обзоре главных новостей на РБК

После суда над Навальным в Москве задержали более 1 тыс. человек

Вечером 2 февраля суд заменил условный срок для оппозиционера Алексея Навального на реальный. Сразу после этого в Москве, Санкт-Петербурге и в других городах на улицы вышли его сторонники, а силовики стали массово задерживать людей.
  • По данным правозащитного проекта «ОВД-Инфо», к утру 3 февраля были задержаны 1,4 тыс. человек, больше 1 тыс. из них — в Москве. В столице задержания начались еще во время суда над Навальным, к окончанию процесса силовики забрали порядка 350 человек от здания Мосгорсуда. Акции не были согласованы с властями.
  • В Санкт-Петербурге, по данным правозащитников, задержаны 246 человек, в Ижевске — четверо, в Омске — трое, по двое — в Краснодаре и Челябинске. Также по одному задержаны в Кирове, Чебоксарах, Мытищах, Набережных Челнах. Официальной информации от МВД о числе задержанных пока не поступало.

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  • ФСИН ходатайствовала о замене условного срока для Навального по делу «Ив Роше» (3,5 года) на реальный; оппозиционера обвинили в нарушении условий испытательного срока. Симоновский суд Москвы прошение ФСИН удовлетворил. Сам Навальный связывает преследование со своей политической деятельностью. С учетом времени, которое политик провел под арестом, срок составит два года восемь месяцев. Обжаловать решение суда он может в течение десяти дней.
    Задержания в Москве после решения суда по делу Навального. Фоторепортаж
    Фотогалерея 

Офшорная зона в Крыму

Минэкономразвития разработало законопроект о введении особого правового режима в Крыму, главным преимуществом которого станет конфиденциальность инвесторов из других регионов России как способ защиты от западных санкций, узнал РБК.

  • Новый режим — «особые административные районы» (ОАР) — будет действовать в дополнение к действующей свободной экономической зоне на всей территории Крыма, а его участниками смогут стать российские компании из любого региона. В то же время компании не смогут иметь филиалы за пределами Крыма и обязаны вести бизнес исключительно на его территории.
  • Инвесторы должны будут вложить не менее 150 млн руб. в экономику Крыма, правительство также вправе установить дополнительные требования к компаниям. Взамен инвесторы смогут также пользоваться льготами свободной экономической зоны, а от от западных санкций их будет защищать режим анонимности.
  • Ввести в Крыму офшорную зону ранее предлагали крымские чиновники. В 2017 году глава Крыма Сергей Аксенов рассказывал в интервью РБК об обсуждении проекта офшорной зоны в Крыму с гарантией анонимности инвесторов.
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Подробнее о том, какие требования предъявят инвесторам в Крыму, а также о том, что думают эксперты о защите от санкций с помощью режима анонимности, читайте в материале РБК.

Джефф Безос перестанет быть гендиректором Amazon

Основатель Amazon Джефф Безос вскоре покинет должность гендиректора компании. Его пост займет Энди Ясси, который сейчас возглавляет Amazon Web Services. Перестановка произойдет в третьем квартале 2021 года.

  • Безос станет исполнительным председателем совета директоров, говорится в заявлении компании. На новом месте он намерен сосредоточиться «на новых продуктах». В письме сотрудникам Безос написал, что «полностью уверен» в своем преемнике, который много лет работает в компании и хорошо известен сотрудникам. Безос также заверил, что продолжит участвовать в важных проектах Amazon.
  • Основатель Amazon также заявил, что намерен уделить больше времени другим своим активам — благотворительному фонду Bezos Earth Fund, газете The Washington Post, аэрокосмической компании Blue Origin и фонду Amazon Day 1 Fund.

  • Безос возглавлял Amazon с момента основания в июле 1994 года. Год спустя был запущен одноименный онлайн-магазин. Штаб-квартира Amazon находится в Сиэтле, сейчас это один из крупнейших в мире онлайн-ретейлеров. Компания работает в США, Канаде, Китае, Японии, Бразилии и в странах Европы. Энди Ясси присоединился к Amazon в 1997 году, подразделением Amazon Web Services он руководит с начала работы в компании.

Кипр не вернет «золотые» паспорта

Кипр не вернется к программе предоставления гражданства в обмен на инвестиции в экономику острова — так называемой процедуре выдачи «золотых» паспортов, заявил президент республики Никос Анастасиадис.

  • По словам Анастасиадиса, страна намерена разработать новые стимулы для привлечения инвестиций. Президент 2 февраля около трех часов отвечал на вопросы следственной комиссии, которая расследует скандал вокруг злоупотреблений инвестиционной программой.
  • Программу выдачи «золотых» паспортов власти Кипра отменили 1 ноября после скандала, вызванного расследованием телеканала Al Jazeera. Журналисты выдали себя за гражданина Китая, который был якобы осужден у себя в стране за отмывание денег. Связавшись с юристами, риелторами и спикером парламента, они получили подтверждение тому, что гражданство республики может получить даже осужденный в родной стране зарубежный инвестор, что запрещено кипрскими законами.
  • Кипрская программа получения гражданства предлагала паспорт с правом на жительство и работу в Евросоюзе за инвестиции от €2 млн в недвижимость или местную компанию. Претендент должен был также пожертвовать в пользу правительства республики €200 тыс. С 2013 по 2019 год «золотые» паспорта получили более 4 тыс. человек, большинство из России, Китая, Украины, Ливана и Саудовской Аравии. За этот период Кипр заработал более €9 млрд ($10,8 млрд) от схемы выдачи паспортов иностранным инвесторам, писала газета Kathimerini.
Автор
Наталья Демченко
Крым Алексей Навальный протесты Кипр налоговый режим паспорт санкции Джефф Безос Amazon главные новости
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