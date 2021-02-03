Офшоры в Крыму, протесты после приговора Навальному. Главные новости РБК

Офшорная зона в Крыму

Минэкономразвития разработало законопроект о введении особого правового режима в Крыму, главным преимуществом которого станет конфиденциальность инвесторов из других регионов России как способ защиты от западных санкций, узнал РБК.

Новый режим — «особые административные районы» (ОАР) — будет действовать в дополнение к действующей свободной экономической зоне на всей территории Крыма, а его участниками смогут стать российские компании из любого региона. В то же время компании не смогут иметь филиалы за пределами Крыма и обязаны вести бизнес исключительно на его территории.

Инвесторы должны будут вложить не менее 150 млн руб. в экономику Крыма, правительство также вправе установить дополнительные требования к компаниям. Взамен инвесторы смогут также пользоваться льготами свободной экономической зоны, а от от западных санкций их будет защищать режим анонимности.

Ввести в Крыму офшорную зону ранее предлагали крымские чиновники. В 2017 году глава Крыма Сергей Аксенов рассказывал в интервью РБК об обсуждении проекта офшорной зоны в Крыму с гарантией анонимности инвесторов.

Подробнее о том, какие требования предъявят инвесторам в Крыму, а также о том, что думают эксперты о защите от санкций с помощью режима анонимности, читайте в материале РБК.

Джефф Безос перестанет быть гендиректором Amazon

Основатель Amazon Джефф Безос вскоре покинет должность гендиректора компании. Его пост займет Энди Ясси, который сейчас возглавляет Amazon Web Services. Перестановка произойдет в третьем квартале 2021 года.

Безос станет исполнительным председателем совета директоров, говорится в заявлении компании. На новом месте он намерен сосредоточиться «на новых продуктах». В письме сотрудникам Безос написал, что «полностью уверен» в своем преемнике, который много лет работает в компании и хорошо известен сотрудникам. Безос также заверил, что продолжит участвовать в важных проектах Amazon.

Основатель Amazon также заявил, что намерен уделить больше времени другим своим активам — благотворительному фонду Bezos Earth Fund, газете The Washington Post, аэрокосмической компании Blue Origin и фонду Amazon Day 1 Fund.

Безос возглавлял Amazon с момента основания в июле 1994 года. Год спустя был запущен одноименный онлайн-магазин. Штаб-квартира Amazon находится в Сиэтле, сейчас это один из крупнейших в мире онлайн-ретейлеров. Компания работает в США, Канаде, Китае, Японии, Бразилии и в странах Европы. Энди Ясси присоединился к Amazon в 1997 году, подразделением Amazon Web Services он руководит с начала работы в компании.





Кипр не вернет «золотые» паспорта

Кипр не вернется к программе предоставления гражданства в обмен на инвестиции в экономику острова — так называемой процедуре выдачи «золотых» паспортов, заявил президент республики Никос Анастасиадис.