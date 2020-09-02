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Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Греция начнет принимать россиян, кредитные карты как «новая проблемная зона» для банков, поручительства за журналиста Сафронова, умерли актеры Борис Клюев и Ирина Печерникова. Главные новости — в обзоре РБК

Греция открыла границы для 1 тыс. россиян

Граница будет открыта в течение двух недель — с 7 по 21 сентября. За это время на территорию страны смогут попасть максимум 1 тыс. человек — до 500 россиян в неделю.

  • Попасть на территорию Греции можно будет исключительно воздушным путем через аэропорты Афин, Салоников и Ираклиона. При себе граждане России должны иметь отрицательный ПЦР-тест на коронавирус COVID-19, взятый не более чем за 72 часа до прибытия в страну.
  • Кроме того, россияне должны будут заполнить электронную форму PLF (Passenger Locator Form), указав свои контактные данные в Греции за день до прибытия в страну. Лица, которые нарушат ограничительные меры, заплатят административный штраф в размере €5 тыс.
  • Власти Греции прервали международное авиасообщение из-за пандемии коронавируса. С 1 июля все аэропорты Греции начали принимать рейсы из-за границы, однако Россия не входила в список стран, из которых разрешен въезд. Первыми для россиян открыли границы Турция, Великобритания и Танзания — с 1 августа. С 7 августа россиянам разрешила въезд Черногория, а с 15 августа возобновились полеты в Швейцарию. Кроме того, граждане России могут попасть в Абхазию, Киргизию и Молдавию. 1 сентября Польша сняла запрет на перелеты в Россию и из нее.

Эксперты нашли у российских банков новую «проблемную зону» из-за пандемии


Кредитные карты в пандемию стали для банков «новой проблемной зоной», выяснили аналитики АКРА. Если до кризиса на кредитки приходился только 1% от суммы реструктурированных долгов россиян, то сейчас их доля подскочила до 12%

  • Пандемия коронавируса и кризис изменили характер реструктуризации потребительских долгов: банки стали активнее пересматривать условия погашения обязательств по кредитным картам. На 1 апреля кредиты, попавшие под реструктуризацию, в основном были потребительскими (53%) или ипотечными (42%). На кредитные карты приходился всего 1% от портфеля кредитов с пересмотренными условиями, но к 1 августа доля реструктуризаций по ним подскочила до 12%. Объем реструктурированной задолженности по кредитным картам достиг 80–85 млрд руб.
  • Начало кризиса стало поводом для запуска масштабных программ поддержки российских заемщиков. В основном россияне просили банки изменить условия погашения потребкредитов, но был значительный рост обращений по поводу кредитных карт. Граждане, которые до кризиса активно брали потребкредиты, не смогли продолжать их оформлять, стали наращивать задолженность по кредиткам, а потом из-за роста нагрузки обращались в банки за реструктуризацией долга.
  • При этом вероятность скорого восстановления платежеспособности граждан невысока из-за безработицы и падения реальных доходов. Если весь объем кредитов, попавших под реструктуризацию, останется проблемным, банкам потребуется досоздать резервы примерно на 70% такой задолженности. Это приведет к потерям игроков на уровне 600 млрд руб., или 5–6% капитала банков. Такой объем резервов затруднит прохождение банками кризиса, но не сильно ударит по их нормативам, считают в АКРА.

За журналиста Сафронова поручились более 140 человек

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Защита обвиняемого в госизмене бывшего спецкора «Коммерсанта» Ивана Сафронова собрала более 140 личных поручительств и характеристик. 2 сентября суд рассмотрит ходатайство о продлении его ареста.

  • Среди новых поручителей — главный редактор РБК Петр Канаев, главный редактор Meduza Иван Колпаков, главный редактор «Ведомостей» Андрей Шмаров, председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков, депутат Псковского облсобрания Лев Шлосберг, депутат заксобрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский, депутат заксобрания Карелии и экс-председатель «Яблока» Эмилия Слабунова, правозащитники Валерий Борщев и Светлана Ганнушкина.
  • Поручительства и характеристики за Сафронова подписали многочисленные корреспонденты, редакторы и технические сотрудники российских изданий, включая РБК, «Коммерсантъ», «Интерфакс», Meduza, «Эхо Москвы». Помимо коллег Сафронова за него поручились и люди, знавшие его вне журналистской среды.
  • Иван Сафронов с мая 2020 года работал советником главы «Роскосмоса». Утром 7 июля его задержали сотрудники ФСБ. Бывшему журналисту вменяется государственная измена (ст. 275 УК). По версии следствия, в 2012 году он был завербован чешской спецслужбой, а в 2017 году через интернет передал ее агенту секретные сведения о военно-техническом сотрудничестве России с одним из африканских ближневосточных государств.
     

Умерли актеры Борис Клюев и Ирина Печерникова

До последнего дня народный артист России Борис Клюев преподавал в Щепкинском училище и заведовал кафедрой. Клюев получил известность благодаря ролям в картинах о Шерлоке Холмсе, трех мушкетерах и ситкоме «Воронины». Он умер на 77-м году жизни.

Заслуженная артистка РСФСР Ирина Печерникова не дожила один день до своего 75-летия. Она получила известность благодаря роли учительницы английского языка в картине «Доживем до понедельника».

  • За годы работы в Малом театре Борис Клюев сыграл более семидесяти ролей. Среди постановок с его участием — «Гроза», «Без вины виноватые», «Горе от ума», «Сирано де Бержерак» и другие. В кино он начал сниматься в 1968 году, еще будучи студентом сыграл роль патрульного в фильме «Каратель». Одной из самых знаменитых ролей Клюева в кино стала роль графа Рошфора в картине «Д’Артаньян и три мушкетера». Другой его популярной работой стал фильм «ТАСС уполномочен заявить…», где он исполнил роль шпиона Трианона. В начале 1980-х снялся в серии фильмов о Шерлоке Холмсе, сыграв Майкрофта Холмса, брата знаменитого сыщика.
  • С начала 1990-х годов активно снимался в телесериалах, среди которых «Королева Марго», «Графиня де Монсоро», «Марш Турецкого», «Каменская 2», «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…». Самой известной ролью Клюева в сериалах стала роль Николая Петровича Воронина в ситкоме «Воронины», за которую он удостоился премии ТЭФИ.
  • Большую часть своей карьеры Печерникова провела в Государственном Академическом Малом театре (1978–1990). Первую роль в кино она получила в 1967 году, сыграв в фильме «Каменный гость». Уже в следующем году получила главную роль в картине «Доживем до понедельника», сыграв учительницу английского языка. Также снималась в фильмах «Города и годы», «Два капитана», «Птицы наших надежд», «Любовь к трем апельсинам», «Человек меняет кожу», «Необыкновенное лето», «Голубой карбункул», «34-й скорый». После распада Советского Союза приостановила карьеру из-за творческого кризиса. В 2010-х возобновила деятельность, в частности, принимала участие в различных проектах в кино и на телевидении, в том числе стала участницей шоу «Формула красоты».
Автор: Сергей Саркисян
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