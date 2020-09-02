Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Греция начнет принимать россиян, кредитные карты как «новая проблемная зона» для банков, поручительства за журналиста Сафронова, умерли актеры Борис Клюев и Ирина Печерникова. Главные новости — в обзоре РБК

Греция открыла границы для 1 тыс. россиян

Граница будет открыта в течение двух недель — с 7 по 21 сентября. За это время на территорию страны смогут попасть максимум 1 тыс. человек — до 500 россиян в неделю.

Попасть на территорию Греции можно будет исключительно воздушным путем через аэропорты Афин, Салоников и Ираклиона. При себе граждане России должны иметь отрицательный ПЦР-тест на коронавирус COVID-19, взятый не более чем за 72 часа до прибытия в страну.

Кроме того, россияне должны будут заполнить электронную форму PLF (Passenger Locator Form), указав свои контактные данные в Греции за день до прибытия в страну. Лица, которые нарушат ограничительные меры, заплатят административный штраф в размере €5 тыс.

Власти Греции прервали международное авиасообщение из-за пандемии коронавируса. С 1 июля все аэропорты Греции начали принимать рейсы из-за границы, однако Россия не входила в список стран, из которых разрешен въезд. Первыми для россиян открыли границы Турция, Великобритания и Танзания — с 1 августа. С 7 августа россиянам разрешила въезд Черногория, а с 15 августа возобновились полеты в Швейцарию. Кроме того, граждане России могут попасть в Абхазию, Киргизию и Молдавию. 1 сентября Польша сняла запрет на перелеты в Россию и из нее.

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