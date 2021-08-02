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Кудрин об изжившей себя экономике, у России 50 медалей. Главное за день

Россия на пятом месте в медальном зачете Олимпиады, Аскар Акаев вернулся в Киргизию спустя 16 лет, в чем проблема российской экономики, по мнению Кудрина, — главные новости в обзоре РБК

50 медалей у России в Токио

Десятый день соревнований в Токио принес России 50-ю медаль — бронзу взял российский борец греко-римского стиля Сергей Семенов. В весе до 60 кг еще одну бронзу завоевал Сергей Емелин. В медальном зачете Россия расположилась на пятом месте, уступая Китаю, США, Японии и Австралии.

  • Серебряную медаль сегодня получил Сергей Каменский в стрельбе из винтовки. Уступил он лишь китайцу Чжану, который показал практически идеальную стрельбу. Еще одна бронза — от велосипедисток Анастасии Войновой и Дарьи Шмелевой в командном спринте. В спортивной гимнастике ближе всего к высшей награде был Денис Аблязин в опорном прыжке. Он показал одинаковый результат с победившим в итоге корейцем. Но золото досталось сопернику — он выполнил более сложное упражнение, а Аблязин получил серебро.

Кто из россиян завоевал олимпийскую медаль в Токио. Фоторепортаж
Фоторепортаж 

Беглый президент вернулся в Киргизию из России

Бежавший из Киргизии в 2005 году первый президент страны Аскар Акаев приехал в Бишкек, с ним проводятся следственные действия. Причина — дело о возможных махинациях вокруг золотого рудника Кумтор.

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  • Акаев прибыл в Бишкек самолетом «Аэрофлота» вместе с сыном Илимом. По его словам, он уже встретился с новым президентом страны Садыром Жапаровым. Акаев утверждает, что пошел на сделку со следствием и в Киргизии планирует пробыть всего неделю. Опрошенные РБК политологи считают, что его возвращение — часть договоренности с новым руководством страны и заключение ему не грозит.
  • В 2005 году оппозиция обвинила Акаева в фальсификации выборов. Последовавшая за этим «революция тюльпанов» привела к тому, что президент покинул страну. Киргизия требовала его выдачи от России, но Москва отвечала отказом.

Кудрин счел российскую экономику изжившей себя

Старая модель российской экономики себя уже исчерпала, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин. «Мы эксплуатируем старую модель экономики, которая себя уже изжила и не даст нужного результата. Экономика в общем не создает каких-то прорывных качеств, новых товаров», — констатировал он в интервью РБК. Среднегодовой рост реального ВВП в 2013–2020 годах составил лишь около 0,5%.

  • Выход из тупика — в экспорте и инвестициях в человеческий капитал, считает глава Счетной палаты. «Нужно, чтобы у нас были те товары, которые вдруг захотели купить во всех странах, — как iPhone. Мы должны что-то для мира создать. Тогда экономический рост теоретически может быть и 5%, и выше», — уверен Кудрин.

Полную текстовую версию интервью с Алексеем Кудриным читайте на РБК 3 августа, также будет доступна видеоверсия.

Кудрин заявил об изжившей себя модели экономики в России
Экономика
Алексей Кудрин

Что еще случилось сегодня

  • Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, выступающая на Олимпиаде в Токио, подала документы на предоставление политического убежища в Польше.
  • В США начал действовать лимит госдолга, приостановленный конгрессом в августе 2019 года. Два года назад потолок федерального долга был временно зафиксирован на уровне $22 трлн.
  • В Турции попал в ДТП автобус с российскими туристами, по меньшей мере четыре человека погибли.
  • Правительство решило не возобновлять с августа программу льготного автокредитования, на которую из бюджета уже было выделено 5 млрд руб., рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров.
  • Вынесено первое решение суда по «санитарному делу» о нарушениях на январских митингах в Москве. Дани Акеля признали виновным в нарушении санитарных норм и приговорили к штрафу в 100 тыс. руб.
Автор
Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев
главные новости Олимпиада Киргизия Аскар Акаев Алексей Кудрин экономика России
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