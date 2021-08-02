Кудрин об изжившей себя экономике, у России 50 медалей. Главное за день

Россия на пятом месте в медальном зачете Олимпиады, Аскар Акаев вернулся в Киргизию спустя 16 лет, в чем проблема российской экономики, по мнению Кудрина, — главные новости в обзоре РБК

50 медалей у России в Токио

Десятый день соревнований в Токио принес России 50-ю медаль — бронзу взял российский борец греко-римского стиля Сергей Семенов. В весе до 60 кг еще одну бронзу завоевал Сергей Емелин. В медальном зачете Россия расположилась на пятом месте, уступая Китаю, США, Японии и Австралии.