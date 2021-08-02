Кудрин об изжившей себя экономике, у России 50 медалей. Главное за день

Беглый президент вернулся в Киргизию из России
Бежавший из Киргизии в 2005 году первый президент страны Аскар Акаев приехал в Бишкек, с ним проводятся следственные действия. Причина — дело о возможных махинациях вокруг золотого рудника Кумтор.
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- Акаев прибыл в Бишкек самолетом «Аэрофлота» вместе с сыном Илимом. По его словам, он уже встретился с новым президентом страны Садыром Жапаровым. Акаев утверждает, что пошел на сделку со следствием и в Киргизии планирует пробыть всего неделю. Опрошенные РБК политологи считают, что его возвращение — часть договоренности с новым руководством страны и заключение ему не грозит.
- В 2005 году оппозиция обвинила Акаева в фальсификации выборов. Последовавшая за этим «революция тюльпанов» привела к тому, что президент покинул страну. Киргизия требовала его выдачи от России, но Москва отвечала отказом.
Кудрин счел российскую экономику изжившей себя
Старая модель российской экономики себя уже исчерпала, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин. «Мы эксплуатируем старую модель экономики, которая себя уже изжила и не даст нужного результата. Экономика в общем не создает каких-то прорывных качеств, новых товаров», — констатировал он в интервью РБК. Среднегодовой рост реального ВВП в 2013–2020 годах составил лишь около 0,5%.
- Выход из тупика — в экспорте и инвестициях в человеческий капитал, считает глава Счетной палаты. «Нужно, чтобы у нас были те товары, которые вдруг захотели купить во всех странах, — как iPhone. Мы должны что-то для мира создать. Тогда экономический рост теоретически может быть и 5%, и выше», — уверен Кудрин.
Полную текстовую версию интервью с Алексеем Кудриным читайте на РБК 3 августа, также будет доступна видеоверсия.
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