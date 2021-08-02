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Собянин — о Москве и пандемии, участие россиян в выборах. Главное за ночь

Собянин рассказал о расходах, россияне перестали ходить на выборы, медальный рекорд на Олимпиаде, «Тройка в Питере», почему раскрутилась МКС. Основные события — в обзоре РБК

Собянин — о цене пандемии и системе городского планирования

По оценке мэрии, за прошлый год город недополучил 200–250 млрд руб. доходов, рассказал мэр. Кроме того, за полтора года власти потратили еще около 350 млрд руб. на борьбу с пандемией, в том числе на лечение, социальную поддержку и помощь бизнесу.

  • Прямые выплаты на поддержку граждан и бизнеса, отсрочка арендных платежей, налоговые преференции обошлись бюджету столицы в 100 млрд руб. На вопрос, достаточно ли этих мер, Собянин ответил, что главная цель в поддержке бизнеса — «не раздать деньги, а дать возможность работать». Он пояснил, что как только ситуация позволила, власти отменили систему QR-кодов в столице (требовались для прохода в бары и рестораны, за исключением летних веранд), и сейчас бизнес «наверстывает упущенное». По мнению Собянина, по итогам года общепит может выйти на уровень 2019 года, если не будет новых ограничений.
  • Москве больше не нужен жесткий «советский» генплан: власти планируют перейти к обновляющемуся мастер-плану города, также рассказал мэр. Он считает систему городского планирования «гипертрофированной» и «неподъемной» из-за большого количества документов разного уровня, которые существуют.
Сергей Собянин — РБК: «Зачистить вирус, как в Китае, у нас невозможно»
Политика
Сергей Собянин
 

Снижение политической активности россиян

Число россиян, ходивших на выборы, достигло минимума за 17 лет измерения, узнал ВЦИОМ. Если в 2004 году среди опрошенных 55% говорили, что участвовали в тех или иных выборах, то за время изучения уровень постоянно снижался (до 32% в 2006 году и 27% в 2011-м). В 2021-м об участии в выборах заявили только 22% респондентов.

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  • В то же время за 17 лет в два раза выросла активность россиян по участию в коллективных обращениях/петициях (с 4 до 8%), также удвоилось число людей, занимавшихся сбором средств и вещей для людей в сложном положении (с 9 до 20%). За последние десять лет в три раза больше людей начали участвовать в домовых комитетах и местном самоуправлении.

Рекорд России по медалям за первую олимпийскую неделю

В первую неделю Игр в Токио россияне завоевали 44 награды, обновив медальный рекорд страны на летних Олимпийских играх. До этого лучшим достижением сборной России в первую неделю Игр было 39 наград — в 2000-м в Сиднее.

  • При этом лучшего показателя по количеству золотых медалей россияне добились в 1996-м — за первые семь дней Игр в Атланте сборная России завоевала 14 золотых медалей, суммарно выиграв 34 награды. За первую неделю Олимпиады в Токио российская команда завоевала 12 золотых, 19 серебряных и 13 бронзовых медалей.

Кто из россиян завоевал олимпийскую медаль в Токио. Фоторепортаж
Фоторепортаж 

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Автор
Владислав Гордеев Владислав Гордеев
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