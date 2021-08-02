Собянин — о Москве и пандемии, участие россиян в выборах. Главное за ночь

Собянин рассказал о расходах, россияне перестали ходить на выборы, медальный рекорд на Олимпиаде, «Тройка в Питере», почему раскрутилась МКС. Основные события — в обзоре РБК

Собянин — о цене пандемии и системе городского планирования

По оценке мэрии, за прошлый год город недополучил 200–250 млрд руб. доходов, рассказал мэр. Кроме того, за полтора года власти потратили еще около 350 млрд руб. на борьбу с пандемией, в том числе на лечение, социальную поддержку и помощь бизнесу.