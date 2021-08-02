Собянин — о Москве и пандемии, участие россиян в выборах. Главное за ночь
Собянин — о цене пандемии и системе городского планирования
По оценке мэрии, за прошлый год город недополучил 200–250 млрд руб. доходов, рассказал мэр. Кроме того, за полтора года власти потратили еще около 350 млрд руб. на борьбу с пандемией, в том числе на лечение, социальную поддержку и помощь бизнесу.
- Прямые выплаты на поддержку граждан и бизнеса, отсрочка арендных платежей, налоговые преференции обошлись бюджету столицы в 100 млрд руб. На вопрос, достаточно ли этих мер, Собянин ответил, что главная цель в поддержке бизнеса — «не раздать деньги, а дать возможность работать». Он пояснил, что как только ситуация позволила, власти отменили систему QR-кодов в столице (требовались для прохода в бары и рестораны, за исключением летних веранд), и сейчас бизнес «наверстывает упущенное». По мнению Собянина, по итогам года общепит может выйти на уровень 2019 года, если не будет новых ограничений.
- Москве больше не нужен жесткий «советский» генплан: власти планируют перейти к обновляющемуся мастер-плану города, также рассказал мэр. Он считает систему городского планирования «гипертрофированной» и «неподъемной» из-за большого количества документов разного уровня, которые существуют.