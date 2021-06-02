Сделка Катара и Петербурга, выплаты школьникам расширили. Главное за день

В дороги Петербурга вошел фонд Катара, новый рейтинг «улиток» и «зубров» российской экономики, Белоусов объяснил «нахлобучивание», президентскую выплату первоклассникам скорректировали. Основные события — в обзоре РБК

Катар вложится в скоростную трассу в Петербурге

Структура суверенного фонда Катара получит почти 25% в «Западном скоростном диаметре» в Петербурге. Планируется, что сделка будет закрыта во втором полугодии 2021 года «после выполнения ряда условий», в том числе получения одобрения антимонопольной службы.

Пока вся прибыль от проекта уходит на обслуживание кредитов, на получение дополнительных доходов он должен выйти в конце 2022 года. ЗСД — внутригородская платная магистраль в Санкт-Петербурге общей протяженностью 46,6 км (с учетом съездов и развязок — более 70 км). Движение осуществляется по четырем—восьми полосам, максимальная разрешенная скорость движения — 110 км/ч.

Лидеры и аутсайдеры российской экономики

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