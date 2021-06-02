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Сделка Катара и Петербурга, выплаты школьникам расширили. Главное за день

В дороги Петербурга вошел фонд Катара, новый рейтинг «улиток» и «зубров» российской экономики, Белоусов объяснил «нахлобучивание», президентскую выплату первоклассникам скорректировали. Основные события — в обзоре РБК

Катар вложится в скоростную трассу в Петербурге

Структура суверенного фонда Катара получит почти 25% в «Западном скоростном диаметре» в Петербурге. Планируется, что сделка будет закрыта во втором полугодии 2021 года «после выполнения ряда условий», в том числе получения одобрения антимонопольной службы.

  • Пока вся прибыль от проекта уходит на обслуживание кредитов, на получение дополнительных доходов он должен выйти в конце 2022 года. ЗСД — внутригородская платная магистраль в Санкт-Петербурге общей протяженностью 46,6 км (с учетом съездов и развязок — более 70 км). Движение осуществляется по четырем—восьми полосам, максимальная разрешенная скорость движения — 110 км/ч.

Лидеры и аутсайдеры российской экономики

Рейтинговое агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР, входит в группу компаний РБК) выяснило, как быстро отрасли, формирующие около половины российского ВВП, восстановят выручку и объемы после пандемии.

  • Хотя падение ВВП будет отыграно уже в 2021 году, влияние кризиса на отрасли российской экономики оказалось неоднородным. Как и осенью, эксперты НКР проанализировали отрасли, которые были разделены на пять категорий в зависимости от динамики выручки во время вызванного пандемией кризиса и после него: «улитки», «зубры», «барсуки», «лошади» и «леопарды». Состав этих групп за прошедшие месяцы радикально изменился, было много переходов в категории с более высокими темпами роста и оптимистичными перспективами. При этом ни одна из проанализированных отраслей не скатилась вниз.

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Белоусов уточнил слова о «нахлобучивании» на ₽100 млрд

Первый вице-премьер Андрей Белоусов выступил с разъяснением своих слов о металлургических компаниях, которые получили сверхприбыли из-за роста мировых цен на металл. Он оценил потери финансируемых из бюджета проектов в 100 млрд руб. Он также уточнил, что изменение налоговых инструментов коснется только черной металлургии. «Про цветную речь не идет», — сказал он.

  • На Петербургском международном экономическом форуме Белоусов пояснил, что задачи «отобрать деньги у металлургов» нет, а «лобовые решения» вроде экспортных пошлин на металл будут контрпродуктивны.

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Фотогалерея 

Выплаты семьям первоклассников расширили

Вице-премьер Татьяна Голикова на совещании сообщила президенту Владимиру Путину, что решение о единовременной выплате семьям с детьми-школьниками и будущими первоклассниками уже скорректировано. В проекте указа, который вызвал вопросы у президента, говорилось, что выплата возможна для семей первоклассников, которым в марте текущего года исполнилось шесть лет Таким образом те, кто родился позже, под действие указа не попадали.

  • Голикова заверила, что проект указа уже исправлен, выплату получат все семьи первоклассников, в том числе все, кто решил отправить своих детей в школу с шести лет.

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Автор
Владислав Гордеев Владислав Гордеев
главные новости ПМЭФ Санкт-Петербург Катар Рейтинг Экономика металлурги выплата школьники
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