Чемезов о санкциях, новый допрос Протасевича. Главное за ночь

Интервью главы «Ростеха» Сергея Чемезова, новые кадры с Протасевичем, Судан передумал насчет российской военной базы, ставки по ипотеке будут расти, как вакцинация влияет на заболеваемость COVID-19 в разных странах — в обзоре РБК

Интервью главы «Ростеха» Сергея Чемезова

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов дал большое интервью РБК. По его словам, США и Европа не готовы к санкционной войне с Россией, так как европейские страны из-за ограничительных мер лишаются возможности продавать здесь свою продукцию и «восторга по этому поводу» у них нет.