Чемезов о санкциях, новый допрос Протасевича. Главное за ночь

Новые кадры с допросом Протасевича
Белорусский телеканал ОНТ опубликовал новые кадры допроса бывшего главного редактора Telegram-канала Nexta Романа Протасевича. В коротком фрагменте, показанном в рамках анонса телепередачи, тот утверждает, что его подставили.
- «Уверен, меня просто подставили. Потому что я это нигде не говорил, а как только я это сказал, сразу оказался в Минске. Вот сразу», — говорит Протасевич на видео. Передача, в которой будут показаны кадры допроса журналиста, выйдет в эфир вечером 2 июня.
- Следователи из Донбасса, где в отношении Протасевича возбудили уголовное дело, могут приехать в Минск и допросить его, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. В Минске считают, что журналист был связан с деятельностью националистического батальона «Азов» (организация запрещена в России) и принимал участие в боевых действия на юго-востоке Украины. Бывший командир «Азова» националист Александр Билецкий говорил, что Протасевич «воевал словом», как журналист.
Аналитики спрогнозировали рост ставок по ипотеке к концу года
Ставки по ипотечным кредитам к концу года вырастут до 9–9,5% годовых, говорится в обзоре Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА), поступившем в РБК.
- Первый фактор, который повлияет на стоимость кредитов для клиентов банков, — политика Банка России: по прогнозу АКРА, он увеличит ключевую ставку. Второй — трансформация программы льготной ипотеки. Банки также будут закладывать в свою политику минимизацию рисков по наиболее рискованным ипотечным кредитам, выданным с 1 августа.
- В то же время окончание программы льготной ипотеки скажется на спросе заемщиков и стоимости жилья. Рост цен на недвижимость замедлится и может перейти к стагнации. Аналитики рассчитывают на коррекцию стоимости квартир на 5–7%.
Судан решил пересмотреть соглашение с Россией о создании базы ВМФ
Судан намерен пересмотреть соглашение о создании пункта материально-технического обеспечения Военно-морского флота России на Красном море, заявил начальник Генштаба республики Мухаммед Усман аль-Хусейн. По его словам, Хартум не может подписывать соглашения, «которые наносят вред Судану», и намерен достичь в реализации положений документа «выгоды для себя».
- Глава суданского Генштаба также указал, что договор был подписан при прежних властях, но не был ратифицирован законодательным органом, как того требует процедура одобрения международных соглашений. Россия, по его словам, уже знает о планах пересмотреть соглашение. Аль-Хусейн также отметил, что Судан открыт к военному сотрудничеству с США.
- Соглашение с Суданом о создании российской военной базы подписано в декабре. Оно предусматривает передачу Москве части порта в городе Порт-Судан и прилегающей акватории, размещение там 300 человек, а также возможность держать в республике до четырех кораблей, в том числе с ядерными силовыми установками. Россия взамен начнет поставлять Судану вооружение и военную технику. Соглашение было заключено сроком на 25 лет.
Как вакцинация в странах влияет на заболеваемость COVID
Доля получивших хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса в Израиле, где накануне сняли все ограничения, кроме ношения масок, достигла 60,2%, в США — 51,1%, в Великобритании — 58,7%, в Италии — 38,3%, а в России — 11,5%.
- РБК проанализировал, как соотносится число привившихся граждан страны с заболеваемостью COVID-19, и подготовил наглядные графики, которые демонстрируют снижение числа заболевших в странах с высокой долей получивших вакцину.
За какими событиями следить сегодня:
- В Санкт-Петербурге стартует международный экономический форум, который продлится до 5 июня.
- Сразу два важных события для тех, кто следит за книжным рынком: организаторы Букеровской премии объявят победителя этого года, а организаторы российской литературной премии «Большая книга» объявят шорт-лист ее соискателей.
- В Израиле пройдут выборы президента.
- Российское космонавты впервые в этом году выйдут в открытый космос с борта МКС.