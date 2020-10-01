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В Москве ужесточили удаленку, нефть ниже $40. Главные новости РБК

Россия, Франция и США требуют мира в Карабахе, удаленка для трети москвичей становится обязательной, Дания разрешила эксплуатировать «Северный поток-2», Навальный подает иск к Пескову; главные новости — в обзоре РБК

Треть работников в Москве уйдет на удаленку

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о принудительном переводе на удаленку 30% сотрудников всех компаний и предприятий. До этого перевод работников на удаленку был лишь рекомендацией.

  • На удаленку также в обязательном порядке отправляются все москвичи старше 65 лет и больные хроническими заболеваниями.
  • В своем блоге Собянин обосновал это решение тем, что призыв добровольно сократить количество персонала в офисах и на рабочих местах не привел к уменьшению пассажиропотока в общественном транспорте Москвы.
  • Мэр предупредил, что скоро ежесуточный прирост числа новых больных в столице может выйти на уровень в 3 тыс. человек. Он предупредил, что с учетом этого те компании, которые не соблюдают требования по удаленке, могут быть наказаны.

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Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Нефть дешевеет, но рубль пока держится

Стоимость фьючерсов на североморскую нефть Brent 1 октября опустилась ниже отметки в $40 за баррель — впервые с середины сентября. На котировки влияют опасения, связанные с новой волной пандемии.

  • Вопреки этому курс рубля смог даже немного укрепиться к основным валютам: на 19:00 мск доллар стоит 77,5 руб., евро — 91 руб. Рубль поддерживают начатые Центробанком продажи иностранной валюты.
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Трамп, Путин и Макрон попросили о мире в Карабахе

Лидеры трех стран, Владимир Путин, Дональд Трамп и Эмманюэль Макрон подписали совместное заявление о ситуации вокруг конфликта Армении и Азербаджана. Россия, США и Франция требуют от Еревана и Баку немедленно прекратить боевые дейстия и безо всяких условий вернуться к переговорам в рамках Минской группы ОБСЕ.

  • Россия, Франция и США — страны сопредседатели Минской группы ОБСЕ, созданной в 90-е годы для поиска мирных путей урегулирования в Карабахе.
  • Пока попытки международных посредников снизить накал боев ни к чему не приводят. Минобороны Армении 1 октября отчиталось об уничтожении еще одного самолета и вертолета ВВС Азербайджана.
  • Всего в Нагорном Карабахе, по версии Еревана, было сбито три военных самолета, два вертолета и шесть беспилотных летательных аппаратов Азербайджана. Азербайджан эти сообщения опровергает.

Последствия обстрелов в Нагорном Карабахе. Фоторепортаж
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Дания разрешила работу «Северного потока-2» в своих водах

Несмотря на вновь начавшиеся обсуждения санкций против российского газопровода, датский регулятор выдал Nord Stream 2 разрешение на его эксплуатацию на континентальном шельфе страны.

  • Разрешение консорциуму было выдано с многочисленными условиями. Например, ввод газопровода в эксплуатацию может быть осуществлен только в том случае, если хотя бы одна из ниток будет проверена и все условия для ввода соответствуют первоначальным.
  • В конгрессе США сейчас рассматривается законопроект сенаторов, который в случае его принятия может распространить санкции на организации, которые будут тестировать и сертифицировать газопровод «Северный поток-2» перед сдачей в эксплуатацию.
  • Против введения новых санкций, связанных со строительством газопровода, выступил Алексей Навальный, чье отравление стало поводом для обсуждения новых мер давления на власти России. «Санкции против России в целом бесполезны. Нам нужны наказания конкретных преступников, и я могу вам сказать, что 95% граждан России приветствовали бы их. Тогда бенефициары коррумпированной системы больше не смогут наслаждаться жизнью в Берлине», — заявил он.

«Санкции — всегда неприятно». Значение мер США против «Северного потока»
Инвестиции
Здание конгресса США &mdash; Капитолий

Навальный решил подать в суд на Пескова

Алексей Навальный заявил, что подает иск к Дмитрию Пескову из-за его заявлений о связях политика с западными спецслужбами.

  • О наличии сведений о связи Навального с ЦРУ пресс-секретарь российского президента заявил 1 октября. «Я даже могу сказать конкретно — с ним работают специалисты Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Соединенных Штатов Америки в эти дни», — сказал Песков.
  • Навальный в своем блоге заявил, что обычно такие заявления не становятся для него поводом для обращения в суд, но в этот раз он все же готовит иск.
  • «Здесь прямое утверждение от госчиновника. Поэтому, во-первых, я подаю в суд на Пескова. А во-вторых, требую опубликовать доказательства и факты, указывающие на «работу со специалистами ЦРУ». Прямо по телевизору покажите, в прайм-тайм», — написал политик.
Автор
Георгий Тадтаев
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