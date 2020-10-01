В Москве ужесточили удаленку, нефть ниже $40. Главные новости РБК

Нефть дешевеет, но рубль пока держится

Стоимость фьючерсов на североморскую нефть Brent 1 октября опустилась ниже отметки в $40 за баррель — впервые с середины сентября. На котировки влияют опасения, связанные с новой волной пандемии.

Вопреки этому курс рубля смог даже немного укрепиться к основным валютам: на 19:00 мск доллар стоит 77,5 руб., евро — 91 руб. Рубль поддерживают начатые Центробанком продажи иностранной валюты.

Трамп, Путин и Макрон попросили о мире в Карабахе

Лидеры трех стран, Владимир Путин, Дональд Трамп и Эмманюэль Макрон подписали совместное заявление о ситуации вокруг конфликта Армении и Азербаджана. Россия, США и Франция требуют от Еревана и Баку немедленно прекратить боевые дейстия и безо всяких условий вернуться к переговорам в рамках Минской группы ОБСЕ.

Россия, Франция и США — страны сопредседатели Минской группы ОБСЕ, созданной в 90-е годы для поиска мирных путей урегулирования в Карабахе.

Пока попытки международных посредников снизить накал боев ни к чему не приводят. Минобороны Армении 1 октября отчиталось об уничтожении еще одного самолета и вертолета ВВС Азербайджана.

Всего в Нагорном Карабахе, по версии Еревана, было сбито три военных самолета, два вертолета и шесть беспилотных летательных аппаратов Азербайджана. Азербайджан эти сообщения опровергает.

Дания разрешила работу «Северного потока-2» в своих водах

Несмотря на вновь начавшиеся обсуждения санкций против российского газопровода, датский регулятор выдал Nord Stream 2 разрешение на его эксплуатацию на континентальном шельфе страны.

Разрешение консорциуму было выдано с многочисленными условиями. Например, ввод газопровода в эксплуатацию может быть осуществлен только в том случае, если хотя бы одна из ниток будет проверена и все условия для ввода соответствуют первоначальным.

В конгрессе США сейчас рассматривается законопроект сенаторов, который в случае его принятия может распространить санкции на организации, которые будут тестировать и сертифицировать газопровод «Северный поток-2» перед сдачей в эксплуатацию.

Против введения новых санкций, связанных со строительством газопровода, выступил Алексей Навальный, чье отравление стало поводом для обсуждения новых мер давления на власти России. «Санкции против России в целом бесполезны. Нам нужны наказания конкретных преступников, и я могу вам сказать, что 95% граждан России приветствовали бы их. Тогда бенефициары коррумпированной системы больше не смогут наслаждаться жизнью в Берлине», — заявил он.

Навальный решил подать в суд на Пескова

Алексей Навальный заявил, что подает иск к Дмитрию Пескову из-за его заявлений о связях политика с западными спецслужбами.