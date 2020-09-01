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Что случилось за день. Главные новости РБК

Минск и Москва договорились возобновить транспортное сообщение, студенческие протесты в Минске, интервью Анатолия Сердюкова, бойкот прибалтийскими странами белорусской электроэнергии; главные новости — в обзоре РБК

Минск и Москва договорились о восстановлении транспортного сообщения

О скором возобновлении авиационного и железнодорожного сообщения с Россией ранее заявлял премьер-министр Белоруссии Роман Головченко, однако движение поездов и полеты самолетов между двумя странами пока под запретом.

  • Власти России и Белоруссии договорились о поэтапном возобновлении транспортного сообщения между двумя странами. В сообщении Министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии говорится, что решение об этом было принято в ходе прошедших в Москве переговоров представителей санитарно-эпидемиологических служб.
  • Первые ограничения на передвижение между Россией и Белоруссией были введены 16 марта, чтобы предотвратить распространение COVID-19. С 30 марта движение через границу с Белоруссией было практически полностью закрыто.
  • В то же время Польша подготовила новый список из 44 стран, авиасообщение с которыми остается закрытым из-за пандемии коронавируса. Россию и Китай из него исключили. Постановление будет действовать две недели — с 2 по 15 сентября. В списке стран, полеты в которые останутся под запретом, находятся, в частности, Израиль, Испания, Армения, Казахстан, Бразилия, Индия и США.

Студенты вышли на протесты в Минске

Минские студенты начали учебный год с акций протеста. Студентам, вышедшим на демонстрацию 1 сентября, удалось преодолеть несколько оцеплений милиции, прежде чем начались массовые задержания.

  • Милиция выставила несколько цепей в разных районах белорусской столицы. Часть из них студенты просто обошли по проезжей части: так, например, было в районе Немига. В районе улицы Городской вал колонна повторила эту тактику — при встрече с милицейским кордоном студенты перешли на другую сторону. Еще одну цепь на проспекте Независимости студенты прорвали силой. Милиция стояла в один ряд и не смогла сдержать напор колонны.
  • После прорыва нескольких кордонов милиция начала задержания протестующих. К тому моменту в колонне осталось около 200 человек. Задержания начались в районе улиц Кирова и Свердлова. В районе стадиона «Динамо» силовики начали выхватывать людей прямо из толпы. Они подбегали к протестующим, выхватывали оттуда людей и тащили к автобусам.
  • Как сообщает издание Onliner, призывы к студентам белорусских вузов выходить на улицы 1 сентября накануне распространялись в социальных сетях. Там также предлагалось подписать студенческую петицию с требованием честных выборов и передать министру образования.
     

Студенческий протест в Минске 1 сентября. Фоторепортаж
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Интервью Анатолия Сердюкова РБК

Глава авиакластера «Ростеха» Анатолий Сердюков рассказал, как госкорпорация работала в пандемию, какие перспективные самолеты сейчас проектируются и как и почему голосовал по поправкам в Конституцию.

  • Сердюков рассказал, что на военные заказы пандемия «не сильно влияет априори», а обязательства госкорпорации по гособоронзаказу и военно-техническому сотрудничеству продолжают выполняться. Однако в части гражданской авиации пандемия внесла свои коррективы, но «говорить о потерях рано, мы рассчитываем на восстановление рынка».
  • Он сообщил о том, что, «конечно, будем создавать» истребитель шестого поколения. Причем, по его словам, возможно, так и будет — истребитель производства «МиГ»—«Сухой». Сердюков также отметил, что при создании сверхзвукового гражданского лайнера будут использованы наработки Туполева и опыт других конструкторских школ — «Сухого», «МиГ». При этом исследовательский проект ведет ЦАГИ, а на площадке ОАК идет «сборка» различных заделов и перспективных наработок.
  • Глава авиакластера сообщил, что на голосовании по поправкам в Конституцию голосовал «за». Он считает, что сейчас страна находится в непростом периоде развития и стране «смена руководства сейчас точно не нужна». «Это будет хуже, чем мы можем себе представить», — добавил Сердюков.

Эстония, Латвия и Литва договорились не покупать электроэнергию у Белоруссии

Соглашение вступит в силу после запуска Белорусской АЭС. Страны Балтии считают, что она строится с нарушением норм и представляет угрозу окружающей среде, а также создает нечестную конкуренцию на рынке.

  • Чтобы прекратить покупки электроэнергии у Белоруссии, страны введут систему сертификатов опознавания происхождения электроэнергии. Министерство также сообщает, что торговля сократится на российско-латвийском участке, а на литовско-калининградском продолжится без изменений. Как отметил замминистра Тимо Татар, для Эстонии важны равное отношение к участникам рынка, хеджирование рисков, связанное с безопасностью поставок, и повышение инвестиционной безопасности на рынке электроэнергии Балтии.
  • БелАЭС строится в Гродненской области, рядом с городом Островец. Генподрядчиком строительства является российская компания «Атомстройэкспорт», которая входит в «Росатом». 7 августа в активную зону реактора первого энергоблока станции начали загружать ядерное топливо. Полностью в промышленную эксплуатацию первый блок планируется ввести в первом квартале 2021 года.
  • Главным критиком станции, которая находится в 50 км от Вильнюса, выступает Литва. Она называет ее небезопасной и призывает не покупать электроэнергию, производимую на ней. Там считают, что строительство ведется без соблюдения требований безопасности и экологических стандартов.
Автор: Сергей Саркисян
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