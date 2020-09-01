Что случилось за день. Главные новости РБК

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Минск и Москва договорились о восстановлении транспортного сообщения

О скором возобновлении авиационного и железнодорожного сообщения с Россией ранее заявлял премьер-министр Белоруссии Роман Головченко, однако движение поездов и полеты самолетов между двумя странами пока под запретом.

Власти России и Белоруссии договорились о поэтапном возобновлении транспортного сообщения между двумя странами. В сообщении Министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии говорится, что решение об этом было принято в ходе прошедших в Москве переговоров представителей санитарно-эпидемиологических служб.

Первые ограничения на передвижение между Россией и Белоруссией были введены 16 марта, чтобы предотвратить распространение COVID-19. С 30 марта движение через границу с Белоруссией было практически полностью закрыто.

В то же время Польша подготовила новый список из 44 стран, авиасообщение с которыми остается закрытым из-за пандемии коронавируса. Россию и Китай из него исключили. Постановление будет действовать две недели — с 2 по 15 сентября. В списке стран, полеты в которые останутся под запретом, находятся, в частности, Израиль, Испания, Армения, Казахстан, Бразилия, Индия и США.

Студенты вышли на протесты в Минске

Минские студенты начали учебный год с акций протеста. Студентам, вышедшим на демонстрацию 1 сентября, удалось преодолеть несколько оцеплений милиции, прежде чем начались массовые задержания.