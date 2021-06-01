Где найти третью вакцину, ЦБ назвал нелегальные компании. Главное за день

Центробанк начал публиковать списки нелегальных финансовых организаций, вакцина на основе цельного коронавируса поступила в регионы, обыски у Дмитрия Гудкова и соратников, меры против COVID на ПМЭФ. Основные события — в обзоре РБК

Черный список нелегальных компаний

Банк России начал раскрывать перечень компаний, уличенных в нелегальной деятельности на финансовом рынке. Как пояснил первый зампред ЦБ Сергей Швецов, подозрительные организации будут попадать в черный список досрочно, как только регулятор выявит незаконную деятельность, до момента фактического пресечения работы таких компаний.

По словам Швецова, при соблюдении всех процедур с момента сбора доказательств до закрытия незаконной компании проходит около трех месяцев и ЦБ решил раскрывать информацию раньше, чтобы «граждане могли сориентироваться и не попасть в капкан к злоумышленникам». При этом он не исключил, что попавшие в список компании будут подавать судебные иски против ЦБ. В него входят нелегальные кредиторы, псевдоброкеры и нелегальные forex-дилеры, а также финансовые пирамиды.

Вакцина «КовиВак» поступила в регионы

Препарат Центра им. Чумакова «КовиВак» был зарегистрирован в России третьим по счету. Промышленное производство «КовиВака» было запущено в конце марта в присутствии главы Минобрнауки Валерия Фалькова.