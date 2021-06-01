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Общество ,  
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Где найти третью вакцину, ЦБ назвал нелегальные компании. Главное за день

Центробанк начал публиковать списки нелегальных финансовых организаций, вакцина на основе цельного коронавируса поступила в регионы, обыски у Дмитрия Гудкова и соратников, меры против COVID на ПМЭФ. Основные события — в обзоре РБК

Черный список нелегальных компаний

Банк России начал раскрывать перечень компаний, уличенных в нелегальной деятельности на финансовом рынке. Как пояснил первый зампред ЦБ Сергей Швецов, подозрительные организации будут попадать в черный список досрочно, как только регулятор выявит незаконную деятельность, до момента фактического пресечения работы таких компаний.

  • По словам Швецова, при соблюдении всех процедур с момента сбора доказательств до закрытия незаконной компании проходит около трех месяцев и ЦБ решил раскрывать информацию раньше, чтобы «граждане могли сориентироваться и не попасть в капкан к злоумышленникам». При этом он не исключил, что попавшие в список компании будут подавать судебные иски против ЦБ. В него входят нелегальные кредиторы, псевдоброкеры и нелегальные forex-дилеры, а также финансовые пирамиды.

Вакцина «КовиВак» поступила в регионы

Препарат Центра им. Чумакова «КовиВак» был зарегистрирован в России третьим по счету. Промышленное производство «КовиВака» было запущено в конце марта в присутствии главы Минобрнауки Валерия Фалькова. 

  • В основе «КовиВака» находится инактивированный (или «убитый») цельный вирус SARS-CoV-2, тогда как «Спутник V» — векторная вакцина, где в качестве вектора задействованы два разных типа аденовируса человека: в них встроен фрагмент гена SARS-CoV-2, который кодирует один из белков вируса, а именно S-белок. В случае с «ЭпиВакКороной» речь идет о пептидной платформе, состоящей из искусственно синтезированных фрагментов того же S-белка SARS-CoV-2. В каких регионах уже сейчас можно привиться «КовиВаком», чем платформа этой вакцины отличается от других и когда начнется третья фаза клинических испытаний, разбирался РБК.

Темпы распространения коронавируса в России
Понедельные темпы прироста новых случаев, %. Сравнение недели к неделе.
Рассматривается период с начала мая 2020 года, когда количество ежесуточно проводимых тестов на коронавирус превысило 200 тыс.
Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
Данные по России i

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К Гудкову и экс-главе «Открытой России» пришли с обысками

После вчерашнего задержания в Петербурге экс-главы «Открытой России» Андрея Пивоварова обыски начались в Москве. Полиция пришла к другому экс-главе «Открытки» — Александру Соловьеву и к экс-депутату Госдумы Дмитрию Гудкову.

  • Гудков сообщил, что силовики провели обыск у него на даче, причину он не знает. Позднее его увезли в следственное управление столичного главка МВД.

Дело против экс-главы «Открытой России» возбудили из-за репоста в соцсети
Политика
Андрей Пивоваров

Что ждет участников ПМЭФ при температуре

Участников ПМЭФ при повышении температуры тела будут госпитализировать и изолировать, участников форума с положительным тестом на коронавирус будут госпитализировать в Клиническую инфекционную больницу имени Боткина, а контактировавших с заболевшими отправят в обсерваторы на базе пансионатов «Балтиец» и «Заря», рассказал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

  • Петербургский международный экономический форум будет безопасен как для участников, так и для жителей города, пообещал Беглов. Он добавил, что во время проведения форума бригады скорой помощи будут постоянно дежурить в «Экспофоруме», аэропорту Пулково и на Московском вокзале. ПМЭФ продлится 2–5 июня.

Что еще произошло за день:

Госдума приняла закон о бесплатной подводке газа к участкам.

Путин предложил «нежадному мужику» из списка Forbes, гендиректору «Сургутнефтегаза» Владимиру Богданову, помочь многодетным.

Стоимость барреля Brent поднялась выше $71 впервые с 8 марта.

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Автор
Владислав Гордеев Владислав Гордеев
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