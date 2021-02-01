Москвичи пошли в музеи, запреты США для Вексельберга. Главные новости РБК

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Для Навального вновь организуют выездной суд

2 февраля Симоновский суд должен рассмотреть вопрос о замене условного срока оппозиционеру по делу «Ив Роше» на реальный. Однако из здания Симоновского суда заседание перенесут в Мосгорсуд.

Для Навального это уже второй выездной суд за месяц — в прошлый раз заседание организовали прямо в отделе полиции после его прилета из Германии. Тогда суд решал вопрос об избрании ему меры пресечения.

В пресс-службе суда пояснили, что организация выездного заседания в этот раз связана с большим числом аккредитованных журналистов и необходимостью соблюсти требование о социальной дистанции. В здание Мосгорсуда допустят только самих участников судебного заседания и аккредитованных журналистов — не более одного от каждого СМИ. Навальный будет присутствовать на заседании очно, а не по видеосвязи — его привезут в суд из СИЗО.

В Генпрокуратуре тем временем подтвердили, что считают обоснованным требование ФСИН о замене Навальному условного срока на реальный из-за его «противоправного поведения». В ведомстве утверждают, что он неоднократно нарушал обязанность о явке в уголовно-исполнительную инспекцию.

Пока ФСИН настаивает на реальном сроке для Навального, а прокуратура готовит материалы к делу по обвинениям в адрес оппозиционера в клевете на ветерана, Европейский суд по правам человека продолжает заниматься отказом российских властей в возбуждении другого дела — об отравлении оппозиционера. Сегодня ЕСПЧ опубликовал вопросы к российским властям по иску, поданному сторонниками Навального. В частности — не было ли нарушено право Навального на жизнь в соответствии с п. 2 Конвенции по правам человека и была ли возможность у него добиться расследования дела об отравлении. В соответствии с порядком работы ЕСПЧ у Москвы есть 12 недель на то, чтобы подготовить ответы на вопросы в форме меморандума.

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