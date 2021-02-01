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Москвичи пошли в музеи, запреты США для Вексельберга. Главные новости РБК

Новый суд для Навального, проблемы с благотворительностью у Вексельберга, на что тратят деньги москвичи после снятия ограничений, разработчик Hero Wars RPG и «Хроник Хаоса» получит $300 млн инвестиций — главные новости РБК

Для Навального вновь организуют выездной суд

2 февраля Симоновский суд должен рассмотреть вопрос о замене условного срока оппозиционеру по делу «Ив Роше» на реальный. Однако из здания Симоновского суда заседание перенесут в Мосгорсуд.

  • Для Навального это уже второй выездной суд за месяц — в прошлый раз заседание организовали прямо в отделе полиции после его прилета из Германии. Тогда суд решал вопрос об избрании ему меры пресечения.
  • В пресс-службе суда пояснили, что организация выездного заседания в этот раз связана с большим числом аккредитованных журналистов и необходимостью соблюсти требование о социальной дистанции. В здание Мосгорсуда допустят только самих участников судебного заседания и аккредитованных журналистов — не более одного от каждого СМИ. Навальный будет присутствовать на заседании очно, а не по видеосвязи — его привезут в суд из СИЗО.
  • В Генпрокуратуре тем временем подтвердили, что считают обоснованным требование ФСИН о замене Навальному условного срока на реальный из-за его «противоправного поведения». В ведомстве утверждают, что он неоднократно нарушал обязанность о явке в уголовно-исполнительную инспекцию.
  • Пока ФСИН настаивает на реальном сроке для Навального, а прокуратура готовит материалы к делу по обвинениям в адрес оппозиционера в клевете на ветерана, Европейский суд по правам человека продолжает заниматься отказом российских властей в возбуждении другого дела — об отравлении оппозиционера. Сегодня ЕСПЧ опубликовал вопросы к российским властям по иску, поданному сторонниками Навального. В частности — не было ли нарушено право Навального на жизнь в соответствии с п. 2 Конвенции по правам человека и была ли возможность у него добиться расследования дела об отравлении. В соответствии с порядком работы ЕСПЧ у Москвы есть 12 недель на то, чтобы подготовить ответы на вопросы в форме меморандума.

Вексельберг раскрыл сумму замороженных из-за санкций средств на счетах 

Из-за санкций США, введенных в 2018 году, у владельца группы компаний «Ренова» Виктора Вексельберга на иностранных счетах оказались заморожены более $1,5 млрд. Воспользоваться ими он может, только если разрешит Минфин США.

  • Пока что американский Минфин запрещает любые действия с этими средствами. Вексельберг утверждает, что хотел потратить хотя бы несколько миллионов на благотворительные цели, по его словам — на борьбу с пандемией (правда не в России, а в Европе). «Это стало для меня очередным откровением. Как можно не разрешить дать деньги нуждающимся в такое сложное время?» — сетует миллиардер.
  • В мае 2020 года Вексельберг уже сообщал, что пытался разморозить часть средств, зависших в швейцарском банке Julius Baer, и направить их на борьбу с пандемией, но ему это не удалось. Формально иск к банку подала зарегистрированная на Кипре холдинговая компания Lamesa, одним из бенефициаров которой является Вексельберг. Истец утверждал, что заморозка счетов необоснованна, поскольку Lamesa Holding не находится в санкционных списках. Однако суд признал правомерность блокировки счетов компании. Швейцарская газета Tages-Anzeiger указывала, что доступ к хранящимся в Julius Baer активам бизнесмену необходим для выплаты кредита в размере $160 млн.
  • Forbes оценивает состояние Вексельберга в $10,5 млрд, он занял 12-е место в рейтинге богатейших бизнесменов России в 2020 году. Под санкции США он попал как фигурант «кремлевского списка» — Вашингтон считает участников списка связанными с российскими властями.

Москвичи предпочли барам театры и музеи

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Траты москвичей после смягчения коронавирусных ограничений в столице оказались неожиданно «культурными», следует из исследования «СберИндекса».

  • Траты в барах и ресторанах, которым разрешили работу по ночам, на прошлой неделе выросли на фоне карантинных послаблений всего на 3%. Зато рост расходов на посещение учреждений культуры оказался двузначным: москвичи стали тратить на 24% больше в театрах и кинотеатрах и на 20% — на выставках и в музеях.
  • Сфера общепита переживает тяжелые времена: в целом по стране спад этой статьи расходов россиян в этом сегменте составляет 23% по сравнению с концом января 2020 года. Рост активности потребителей в сфере общепита наметился только в конце прошлой недели.
  • В «СберИндексе» ожидают, что спрос в сфере услуг в ближайшее время все же повысится, но пока только на скромные 2%. Этому способствует и увеличение числа активных торговых точек в Москве на 4,2% по сравнению с февралем прошлого года.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Разработчика Hero Wars RPG и «Хроник Хаоса» оценили в $1,9 млрд

Принадлежащая владельцу «Муз ТВ» Ивану Таврину компания Kismet Acquisition One Corp., зарегистрированная на Британских Виргинских островах, объявила о своей первой инвестиции. Она создаст совместный бизнес с Nexters — компанией — разработчиком игры Hero Wars RPG и «Хроник Хаоса».

  • Общая оценка совместного бизнеса составит $1,9 млрд, а общая сумма сделки — $300 млн. Из них $150 млн будет инвестировано в объединенную компанию, а еще $150 млн компания Таврина перечислит акционерам Nexters. Для этого будут использованы $250 млн, которые Kismet Acquisition One привлекла на NASDAQ, и $50 млн от еще одной структуры Таврина.
  • Основатели разработчика, Андрей Фадеев и Борис Герцовский, а также нынешние акционеры Игорь и Дмитрий Бухманы, создатели одного из крупнейших в мире разработчиков мобильных игр Playrix, передадут 92% своей доли в компании в создаваемую совместную структуру.
  • Nexters входит в пятерку крупнейших в Европе независимых разработчиков игр. Флагманский продукт компании, игра Hero Wars, в 2020 году была загружена 36 млн раз на iOS и Android. В 2020 году компания заработала $318 млн.
Автор
Георгий Тадтаев
главные новости Алексей Навальный Виктор Вексельберг санкции коронавирус COVID-19 онлайн-игры
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