Рост цен на технику и обувь, госпереворот в Мьянме. Главные новости РБК

В России стало меньше созданных иностранцами компаний

За последние три года иностранцы стали вдвое реже учреждать компании в России, рассчитали в Kartoteka.ru на базе данных ЕГРЮЛ.

Если в 2018 году зарубежные юридические и физические лица учредили 2931 компанию в России, в 2019 году — 2247 компаний (минус 23%), в 2020-м — 1443 компании (минус 36% к предыдущему году). Граждане США, Германии и Великобритании в 2020 году открыли в России лишь 20 компаний (против 35 в 2018 году). В том числе американцы учредили семь российских юрлиц, немцы — 12, британцы — одну компанию.

В то же время статистика ЕГРЮЛ не является исчерпывающей, поскольку в базе может не указываться гражданство иностранного учредителя — физического лица. Всего в 2020 году в России было создано 214,6 тыс. коммерческих организаций, следует из данных Федеральной налоговой службы (ФНС). Подсчитанное число компаний с иностранными учредителями составляет лишь 0,7% от общего количества.

На сокращение новых учрежденных иностранцами компаний в 2020 году оказала влияние не только пандемия коронавируса. Резкое снижение числа российских компаний с иностранными учредителями может быть связано и с уменьшением спроса среди россиян на офшорные компании, через которые они инвестируют в Россию из-за ужесточений финансового законодательства.

Морские перевозки подорожали, теперь подорожают и товары

Из-за высоких цен на контейнерные перевозки грузов морем выросли цены на отдельные категории импортируемых в Россию товаров. Эксперты, опрошенные РБК, ожидают, что это скажется на подорожании бытовой техники, импортной обуви, мебели и еды

Сразу несколько участников рынка говорят, что к концу 2020 года стоимость морских перевозок выросла примерно до $9 тыс. с $1,5 тыс. за контейнер, а в пиковые моменты стоимость морского фрахта достигала $10 тыс., хотя даже за эту цену забронировать перевозку бывает сложно. Для сравнения, цена доставки сорокафутового контейнера из Китая в Европу в январе 2021 года почти в четыре раза больше, чем в январе 2020 года.

В прошлом году китайский экспорт на западные рынки рос на фоне того, что сам Китай сократил закупки товаров из США, объясняют причину повышения цен опрошенные РБК эксперты. Из-за этого контейнеры, отправленные из Китая с товаром, было нечем загружать в обратном направлении, а возить их пустыми невыгодно, из-за чего они скапливались на Западе. Когда в конце года экспорт из Китая в США начал вновь расти, из-за неготовности к этому морских перевозчиков выросла задержка отправлений судов, что также сказалось на цене доставки.

Сильнее всего удорожание ударило по стоимости логистики для недорогой обуви — плюс 12%. Для кожаной обуви рост составил около 4%. Эксперты ожидают, что в ближайшее время стоимость новых партий габаритных импортных товаров — бытовой техники, мебели, товаров для дома и др. — может вырасти не менее чем на 10–15%, а электроника и бытовая техника могут подорожать на 2–3%.

О том, что будут делать магазины, чтобы сократить колебания цен, и когда эксперты ожидают падения тарифов на морские перевозки, читайте в материале РБК.

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