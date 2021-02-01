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Рост цен на технику и обувь, госпереворот в Мьянме. Главные новости РБК

Чем закончились акции протеста в российских городах; в России уменьшается число созданных иностранцами компаний; из-за удорожания морских перевозок вырастут цены на товары; в Мьянме произошел военный переворот — в обзоре РБК

Акции протеста в поддержку Навального

В воскресенье в российских городах прошли новые несогласованные с властями акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

  • В Москве и Санкт-Петербурге городские власти закрывали выходы из метро и перекрывали улицы — например, в Москве ограничивали движение на Большой Дмитровке, Трубной и бульварам, в Петербурге перекрывали Невский проспект. В итоге протестующие перемещались по городу, организаторы постоянно переносили точки сбора митингующих.
  • ОМОН проводил задержания в разных точках по маршруту протестующих, на Комсомольской площади в Москве произошли столкновения с силовиками. В Петербурге задерживали на Пионерской площади, на Сенной и в других районах, между протестующими и полицией также были стычки. В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело против подозреваемого в насилии к сотруднику Росгвардии; в Москве — дело по ст. 280 о публичных призывах к экстремистской деятельности.
  • Днем 31 января МВД оценило число участников несогласованной акции в Москве в 2 тыс. человек, в то же время политолог Екатерина Шульман оценила количество протестующих в Москве в 6–8 тыс.; омбудсмен Санкт-Петербурга оценил число участников акции в городе в 7 тыс. человек. МВД официальных оценок числа участников акции в городе не давало.

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  • По данным «ОВД-Инфо» к утру 1 февраля, всего во время акций протеста задержали в российских городах более 5300 человек, из них почти 1800 — в Москве, 1176 — в Петербурге. Около 200 человек, по данных правозащитников, задержаны также в Красноярске, Нижнем Новгороде, Твери, Воронеже, Владивостоке и Новосибирске. Как проходили акции протестов в этих городах, читайте в материале РБК.

Акции сторонников Навального в городах России. Фоторепортаж
Фотогалерея 

В России стало меньше созданных иностранцами компаний

За последние три года иностранцы стали вдвое реже учреждать компании в России, рассчитали в Kartoteka.ru на базе данных ЕГРЮЛ.

  • Если в 2018 году зарубежные юридические и физические лица учредили 2931 компанию в России, в 2019 году — 2247 компаний (минус 23%), в 2020-м — 1443 компании (минус 36% к предыдущему году). Граждане США, Германии и Великобритании в 2020 году открыли в России лишь 20 компаний (против 35 в 2018 году). В том числе американцы учредили семь российских юрлиц, немцы — 12, британцы — одну компанию.
  • В то же время статистика ЕГРЮЛ не является исчерпывающей, поскольку в базе может не указываться гражданство иностранного учредителя — физического лица. Всего в 2020 году в России было создано 214,6 тыс. коммерческих организаций, следует из данных Федеральной налоговой службы (ФНС). Подсчитанное число компаний с иностранными учредителями составляет лишь 0,7% от общего количества.
  • На сокращение новых учрежденных иностранцами компаний в 2020 году оказала влияние не только пандемия коронавируса. Резкое снижение числа российских компаний с иностранными учредителями может быть связано и с уменьшением спроса среди россиян на офшорные компании, через которые они инвестируют в Россию из-за ужесточений финансового законодательства. 

Читайте на РБК Pro
Каких сотрудников можно сократить в компании, каких — нет. Инструкция Создатель ненавистного теста CAPTCHA: слушать пользователя — худший совет Абсолютно безналично: как мы будем платить в 2021 году — прогноз Visa Три мифа об импорте в Россию

Морские перевозки подорожали, теперь подорожают и товары

Из-за высоких цен на контейнерные перевозки грузов морем выросли цены на отдельные категории импортируемых в Россию товаров. Эксперты, опрошенные РБК, ожидают, что это скажется на подорожании бытовой техники, импортной обуви, мебели и еды

  • Сразу несколько участников рынка говорят, что к концу 2020 года стоимость морских перевозок выросла примерно до $9 тыс. с $1,5 тыс. за контейнер, а в пиковые моменты стоимость морского фрахта достигала $10 тыс., хотя даже за эту цену забронировать перевозку бывает сложно. Для сравнения, цена доставки сорокафутового контейнера из Китая в Европу в январе 2021 года почти в четыре раза больше, чем в январе 2020 года.
  • В прошлом году китайский экспорт на западные рынки рос на фоне того, что сам Китай сократил закупки товаров из США, объясняют причину повышения цен опрошенные РБК эксперты. Из-за этого контейнеры, отправленные из Китая с товаром, было нечем загружать в обратном направлении, а возить их пустыми невыгодно, из-за чего они скапливались на Западе. Когда в конце года экспорт из Китая в США начал вновь расти, из-за неготовности к этому морских перевозчиков выросла задержка отправлений судов, что также сказалось на цене доставки.

  • Сильнее всего удорожание ударило по стоимости логистики для недорогой обуви — плюс 12%. Для кожаной обуви рост составил около 4%. Эксперты ожидают, что в ближайшее время стоимость новых партий габаритных импортных товаров — бытовой техники, мебели, товаров для дома и др. — может вырасти не менее чем на 10–15%, а электроника и бытовая техника могут подорожать на 2–3%.

О том, что будут делать магазины, чтобы сократить колебания цен, и когда эксперты ожидают падения тарифов на морские перевозки, читайте в материале РБК.

 

Госпереворот в Мьянме 

В Мьянме военные задержали руководителей государства и объявили в стране чрезвычайное положение сроком на год.

  • Военные объявили, что власть переходит в руки главнокомандующего вооруженными силами Мин Аун Хлаина. По их словам, президент Мяьнмы Вин Мьин и глава правительства, лидер правящей партии «Национальная лига за демократию» (НЛД) Аун Сан Су Чжи были задержаны в ответ на «махинации» на ноябрьских выборах. Военные также задержали других высокопоставленных представителей правящей партии и членов правительства
  • На выборах в ноябре НЛД одержала победу, получив 396 из 476 мест. Это позволило партии сформировать правительство еще на пять лет. Партия солидарности и развития Союза, которую поддерживают военные, получила только 33 места. Военные пожаловались на фальсификации и оспорили результаты в Верховном суде, однако избирательная комиссия не нашла доказательств мошенничества.
  • В столице Мьянмы Нейпьидо отключена мобильная связь, государственное телевидение не работает, доступен только телеканал, принадлежащий военным.

Автор
Наталья Демченко
протесты ОМОН инвестиции пандемия коронавирус бизнес перевозки Мьянма переворот главные новости
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