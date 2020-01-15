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Что случилось за день. Главные новости РБК

Главными темами дня стали отставка российского правительства и послание президента Федеральному собранию, в котором Владимир Путин предложил новую конфигурацию власти в стране; подробнее — в обзоре РБК

Медведев объявил об уходе правительства в отставку

Премьер-министр России Дмитрий Медведев объявил, что вместе с правительством уходит в отставку. Занять должность председателя кабмина президент предложил главе ФНС Михаилу Мишустину.

  • Это произошло спустя несколько часов после оглашения президентом Владимиром Путиным послания к Федеральному собранию. Медведев объяснил свое решение желанием дать президенту все возможности для реализации предложений, которые были озвучены в послании.
  • Путин принял отставку правительства, поблагодарил всех его членов за работу и попросил их исполнять свои обязанности до формирования нового кабинета министров. Согласно Конституции России президент должен решить этот вопрос в течение двух недель.
  • Глава государства предложил Медведеву занять еще не созданную должность заместителя главы Совета безопасности (главой Совбеза является президент).
  • Кандидатом на пост премьер-министра стал глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин, занять эту роль ему предложил президент.
  • После заявления об отставке незначительно снизился курс рубля. Также просели индексы РТС и Мосбиржи. Впрочем, падение они отыграли меньше чем за час.

О чем Путин говорил в послании

В послании глава государства в первую очередь затронул демографию и поддержку семей, темпы роста экономики России и нормы законодательства, касающиеся ведения бизнеса.

  • Президент предложил выдавать материнский капитал за первого ребенка (466 617 руб.), а при рождении второго — 616 617 руб. Путин призвал ввести ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет для малообеспеченных семей. К 2024 году коэффициент рождаемости должен достичь 1,7, добавил глава государства.
  • Путин заявил, что с 1 сентября 2020 года необходимо ввести доплату классным руководителям в размере не менее 5 тыс. руб. и обеспечить бесплатное горячее питание для учащихся с первого по четвертый класс. Кроме того, глава государства предложил обеспечить по всей территории страны бесплатный доступ к социально значимым отечественным сайтам.
  • Президент предложил обеспечить всех учащихся начальных классов горячим питанием и направить на это средства из федерального, регионального и местного бюджетов.
  • Все уровни здравоохранения к 2024 году нужно обеспечить специалистами, 70% учебных мест по специальности «лечебное дело» и 75% по «педиатрии» сделать целевыми.
  • Кроме того, Путин предложил убрать «размытые нормы» в части законодательства о так называемых экономических составах. Предприниматели неоднократно указывали на то, что, по ст. 210 УК, любая компания, чьи руководители нарушили закон, могла квалифицироваться как организованное преступное сообщество.
  • Для того чтобы обогнать среднемировые темпы роста экономики, Россия должна запустить новый инвестиционный цикл. Прирост инвестиций должен составлять не меньше 5%, а федеральный бюджет должен компенсировать регионам две трети выпадающих налогов от инвестиционных и налоговых вычетов.
  • Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал нынешнее послание президента «самым дорогим» на его памяти. По его оценкам, озвученные меры потребуют до 500 млрд руб. в год. Вице-премьер Антон Силуанов считает, что потребуется чуть меньше — в этом году до 450 млрд руб., а в последующие уже больше.

Путин предложил поменять конфигурацию власти

В 16-м послании Федеральному собранию президент Владимир Путин анонсировал кардинальные изменения в Конституции, которые перестроят систему российской власти.

  • Согласно предложению Путина, Госдума должна получить право утверждать председателя правительства, вице-премьеров и министров. Президент при этом будет обязан их утвердить. Утверждать всех глав силовых ведомств глава государства сможет только при консультации с Советом Федерации.
  • В Конституции необходимо закрепить роль Госсовета — органа при президенте. Какую именно роль он будет играть, пока неизвестно.
  • Путин согласился с идеей поменять положение Конституции, указав, что один и тот человек может занимать пост президента больше двух сроков подряд. Требования к претендентам на пост главы государства нужно изменить: они должны проживать в стране не меньше 25 лет и никогда не иметь иностранного гражданства или вида на жительство.
  • Путин пообещал принимать окончательные решения по всем озвученным предложениям только после голосования граждан.
Автор: Сергей Витько
Теги: отставка правительства, Послание президента Федеральному собранию
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