Что случилось за день. Главные новости РБК

Главными темами дня стали отставка российского правительства и послание президента Федеральному собранию, в котором Владимир Путин предложил новую конфигурацию власти в стране; подробнее — в обзоре РБК

Медведев объявил об уходе правительства в отставку

Премьер-министр России Дмитрий Медведев объявил, что вместе с правительством уходит в отставку. Занять должность председателя кабмина президент предложил главе ФНС Михаилу Мишустину.

Это произошло спустя несколько часов после оглашения президентом Владимиром Путиным послания к Федеральному собранию. Медведев объяснил свое решение желанием дать президенту все возможности для реализации предложений, которые были озвучены в послании.

Путин принял отставку правительства, поблагодарил всех его членов за работу и попросил их исполнять свои обязанности до формирования нового кабинета министров. Согласно Конституции России президент должен решить этот вопрос в течение двух недель.

Глава государства предложил Медведеву занять еще не созданную должность заместителя главы Совета безопасности (главой Совбеза является президент).

Кандидатом на пост премьер-министра стал глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин, занять эту роль ему предложил президент.

После заявления об отставке незначительно снизился курс рубля. Также просели индексы РТС и Мосбиржи. Впрочем, падение они отыграли меньше чем за час.

О чем Путин говорил в послании

В послании глава государства в первую очередь затронул демографию и поддержку семей, темпы роста экономики России и нормы законодательства, касающиеся ведения бизнеса.