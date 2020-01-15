Политика , 15 янв, 19:22
0
Что случилось за день. Главные новости РБК
Главными темами дня стали отставка российского правительства и послание президента Федеральному собранию, в котором Владимир Путин предложил новую конфигурацию власти в стране; подробнее — в обзоре РБК
Медведев объявил об уходе правительства в отставку
Премьер-министр России Дмитрий Медведев объявил, что вместе с правительством уходит в отставку. Занять должность председателя кабмина президент предложил главе ФНС Михаилу Мишустину.
- Это произошло спустя несколько часов после оглашения президентом Владимиром Путиным послания к Федеральному собранию. Медведев объяснил свое решение желанием дать президенту все возможности для реализации предложений, которые были озвучены в послании.
- Путин принял отставку правительства, поблагодарил всех его членов за работу и попросил их исполнять свои обязанности до формирования нового кабинета министров. Согласно Конституции России президент должен решить этот вопрос в течение двух недель.
- Глава государства предложил Медведеву занять еще не созданную должность заместителя главы Совета безопасности (главой Совбеза является президент).
- Кандидатом на пост премьер-министра стал глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин, занять эту роль ему предложил президент.
- После заявления об отставке незначительно снизился курс рубля. Также просели индексы РТС и Мосбиржи. Впрочем, падение они отыграли меньше чем за час.
О чем Путин говорил в послании
В послании глава государства в первую очередь затронул демографию и поддержку семей, темпы роста экономики России и нормы законодательства, касающиеся ведения бизнеса.