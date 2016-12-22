ВТБ предупредил о недоступности ряда своих сервисов в ночь на воскресенье
Финансы, 01:08
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ВТБ предупредил о недоступности ряда своих сервисов в ночь на воскресенье
Банк ВТБ предупредил, что в ночь на воскресенье из-за планового обновления систем будут недоступны интернет-банк, а также мобильные приложения, сообщается на сайте банка.
«В воскресенье, 16 сентября 2018 г., c 01.00 до 05:00 (по московскому времени) будут проводиться плановые обновления информационных систем банка ВТБ», — говорится в сообщении.
В банке отметили, что недоступными будут интернет-банк для физических и юридических лиц, а также мобильные приложения «ВТБ-Онлайн» и «ВТБ Бизнес-Онлайн». После завершения обновления, они вновь будут доступны для клиентов банка.
В последний раз эти системы ВТБ были недоступны в ночь с 11 на 12 августа, тогда причиной также было их обновление.