Минкомсвязи предложило регуляторные каникулы для промышленных майнеров

Минкомсвязи подготовило свою концепцию законопроекта «О цифровых финансовых активах», где предлагает освободить майнеров от уплаты налогов на два года. Об этом рассказал глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков на встрече с журналистами в блокчейн-резиденции ассоциации по криптовалюте и блокчейну IDACB, сообщает корреспондент РБК.

По словам депутата, Минкомсвязи предлагает ввести понятие «промышленного майнинга», зарегистрировать таких майнеров в ФНС и установить для них требования по потреблению электроэнергии. «Для крупных промышленных майнеров сейчас предлагается введение двухлетнего моратория их деятельности, чтобы стимулировать их работу», — пояснил Аксаков.

Ранее Минкомсвязи предложило создать для майнеров специальную биржу по обмену криптовалют. По словам заместителя министра связи и массовых коммуникаций Алексея Козырева, такое решение позволило бы сделать майнинг максимально прозрачным для государства. «Операции [будут проводиться] на бирже, поскольку они для государства будут прозрачными, будут облагаться налогами», — пояснил замминистра.

Законопроект «О цифровых финансовых активах», регулирующий понятия криптовалют, майнинга и ICO (первичное размещение токенов) был внесен в Госдуму 20 марта группой депутатов во главе с Аксаковым. По словам парламентария, законопроект будет рассмотрен в первом чтении 11–13 апреля, а затем «будет два месяца, чтобы вместе с сообществом выработать самый эффективный вариант».

Согласно документу, майнинг определяется как деятельность, направленная на создание криптовалюты с целью получения вознаграждения в виде криптовалюты. «Майнинг признается предпринимательской деятельностью в случае, когда лицо, которое его осуществляет, в течение трех месяцев подряд превышает лимиты энергопотребления, установленные правительством Российской Федерации», говорится в законопроекте. Обмен криптовалют на рубли и иностранную валюту в документе не разрешен.