ЦБ лишил лицензии московский банк

Регулятор запретил осуществление операций московскому Инкаробанку. Он занимает 340-е место в банковской системе страны

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Центробанк с 31 октября отзывает лицензию у Инкаробанка — московской кредитной организации, занимавшей по состоянию на начало октября по величине активов 340-е место в банковской системе России. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Приоритетным направлением деятельности банка являлось кредитование физических и юридических лиц за счет привлеченных средств населения, которые составляли порядка 60% валюты баланса. Большая часть выданных банком ссуд была сомнительного качества, указали в Банке России.

«Надлежащая оценка кредитного риска по требованию надзорного органа выявила значительное снижение размера собственных средств (капитала) банка (практически в два раза) и, как следствие, возникновение основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства), что создало реальную угрозу интересам его кредиторов и вкладчиков», — говорится в сообщении ЦБ.

В течение последнего года банк проводил непрозрачные для надзорных органов операции, направленные на сокрытие реального финансового положения организации. В связи с этим Банк России восемь раз за последние 12 месяцев применял к Инкаробанку меры надзорного воздействия.

Банк является участником программы страхования вкладов.

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