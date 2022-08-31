Группа «Регион» решила продать подсанкционный Дальневосточный банк

На 100% акций Дальневосточного банка, попавшего в мае под блокирующие ограничения США, претендует «гражданин О.», сообщила ФАС. Продажа актива может быть нужна «Региону» для снижения санкционных рисков, считают эксперты

Фото: Алексей Гусев / Фотобанк Лори

На Дальневосточный банк, который в мае 2022 года попал под блокирующие санкции США, нашелся покупатель, следует из базы решений Федеральной антимонопольной службы (ФАС). 19 июля некий «гражданин О.» подал в ФАС ходатайство о приобретении 100% голосующих акций кредитной организации, а 19 августа Приморское управление ФАС сообщило о продлении срока рассмотрения возможной сделки на два месяца, до 19 октября.

По данным banki.ru, Дальневосточный банк входит в топ-100 по размеру активов (47,1 млрд руб. на 1 февраля) и капитала (9,9 млрд руб.). Он подконтролен группе компаний «Регион» и ее основному владельцу Сергею Сударикову, следует из отчетности банка по МСФО на конец третьего квартала прошлого года (.pdf). В группе «Регион» отказались от комментариев. РБК направил запрос в Приморское управление ФАС.

Минфин США внес Дальневосточный банк в список SDN 27 мая. Основанием стало проведение транзакций «от имени компаний из КНДР». Одновременно с ним в санкционный список попал банк «Спутник», находящийся в процедуре ликвидации, который имел лицензию на осуществление операций в пользу Северной Кореи. В Дальневосточном банке отрицали обслуживание клиентов, связанных с КНДР.

Что известно про сделку от ФАС

Имена частных лиц, желающих приобрести доли в банках, могут не анонсироваться, говорит партнер «ФБК Право» Сергей Ермоленко: «Такие разъяснения ФАС дала еще в июне 2021 года. Там сделано исключение для персональных данных».

Как отмечается в сообщении ФАС, антимонопольная служба решила продлить рассмотрение сделки по покупке Дальневосточного банка, сославшись на закон «О защите конкуренции», — срок на выдачу разрешений может увеличиться, если установлено, что сделка может привести к ограничению конкуренции, в том числе из-за «возникновения или усиления доминирующего положения лица».

Ермоленко поясняет, что срок рассмотрения ходатайства о сделке может продлеваться, если у ФАС есть подозрения, что покупатель в итоге настолько увеличит долю на рынке, на котором функционирует банк, что может занять доминирующее положение. «Это может свидетельствовать о том, что потенциальным покупателем Дальневосточного банка является лицо, которое уже владеет долями в финансовых организациях в этом регионе напрямую или косвенно. ФАС в таких случаях может потребоваться больше времени, чтобы оценить экономическое влияние сделки», — заключает юрист. Он, однако, оговаривается, что аргумент про проверку покупателя может использоваться по техническим причинам, если ФАС просто не успела рассмотреть ходатайство или ждет каких-то дополнительных документов от заявителя.

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Зачем «Региону» продавать банк

Владение активом под санкциями несет риски для акционеров, говорит специальный советник по санкционным вопросам коллегии адвокатов Pen & Paper Кира Винокурова. Она отмечает, что ограничения против дочерней компании автоматически не распространяются на материнскую, но владелец подсанкционного актива обязан «доказывать и демонстрировать» иностранным контрагентам отсутствие контроля и взаимоотношений с «зараженной» «дочкой». «Это может быть непростой задачей с точки зрения корпоративного управления, и от санкционно токсичных активов, как правило, избавляются — как путем продажи, так и путем закрытия», — заключает юрист.

Продажа Дальневосточного банка может быть направлена на снижение рисков группы «Регион» и других ее компаний, соглашается управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин. «Приобретение акций банка, входящего в список организаций, к которым применяются блокирующие санкции, — нетривиальная задача», — констатирует главный аналитик консалтинговой компании «РегБлок» Анна Авакимян. Предпосылки для этого зачастую связаны с планами новых акционеров, например кредитованием стратегических клиентов внутри страны, а также развитием розничных и финтех-моделей. Впрочем, последний путь «выглядит не столь вероятным», добавляет она.

Покупка банка из списка SDN частным лицом — это нетипично, считает независимый эксперт Ольга Ульянова, хотя допускает, что реальный инвестор на Дальневосточный банк мог найтись. «Блокирующие санкции при всей жесткости не означают, что банк лишен всех возможностей продолжать работу, какие-то направления бизнеса, преимущественно на домашнем рынке, могут сохраниться. Поэтому для потенциального покупателя вопрос может быть только в цене актива», — поясняет она.