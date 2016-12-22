ВТБ начнет использовать робота-коллектора для сбора проблемных долгов

С 1 сентября банк ВТБ запустит робота для сбора задолженности с клиентов, рассказал зампред правления банка Анатолий Печатников. По его словам, в пилотном режиме автоматическая система работает эффективнее, чем живые сотрудники

Фото: Владислав Шатило / РБК

Банк ВТБ тестирует робота-коллектора для работы с просроченной задолженностью физических лиц на ранних стадиях. Об этом сообщил зампред правления банка Анатолий Печатников, передает «Интерфакс».

«Он уже работает в «пилоте», а с 1 сентября мы его в промышленный режим переводим. Он будет обзванивать наших должников», — рассказал зампредправления ВТБ.

Автоматическая система будет информировать клиентов о возникновении просрочки платежа, ее сумме и сроках погашения, а также предлагает клиентам дать согласие ее погасить.

По словам Печатникова, в пилотном режиме работы робот показывает лучшие показатели при взыскании долгов, чем сотрудники банка, а затраты на его содержание существенно ниже, чем затраты на их содержание.

«Робот всегда в хорошем настроении, не подвержен эмоциональным потрясениям, которые могут влиять на качество работы. Плюс он всегда выполняет стандарты качества», — пояснил зампред, добавив, что система предназначена для работы с задолженностью сроком от нуля до 30 дней. С более сложными и длительными случаями продолжат работать люди.

ВТБ — не первый российский банк, применяющий специальное программное обеспечение для взыскания просроченных долгов. В 2017 году применять разработанную на базе искусственного интеллекта систему для погашения задолженности начал Сбербанк. Ее разработчиком выступила «дочка» Сбербанка «Актив БК». Создатели системы в разговоре с корреспондентом РБК объяснили, что она способна не только транслировать скрипты (то есть заранее заготовленные фразы), но и отвечать на вопросы клиента в зависимости от его реплик.

Кроме того, на банковском рынке активно используются чат-боты, способные автоматически отвечать на однотипные вопросы клиента в письменной форме.