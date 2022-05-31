«Сбер» убрал информацию о ставках из рассылок о потребительских кредитах

В рекламных предложениях Сбербанка теперь нет информации, на какую примерную ставку по кредиту может рассчитывать клиент. Новый подход связан с быстрым снижением ставки ЦБ, пояснили в «Сбере»

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Сбербанк изменил подход к продвижению кредитных продуктов: в его рекламных предложениях больше не указывается, по какой ставке потенциальный заемщик может получить потребительскую ссуду, заметил РБК. СМС с обновленным содержанием стали приходить клиентам с 23 мая. В них указано, на какую сумму кредита может рассчитывать клиент, сколько действительно предложение и как оформить ссуду, но нет данных о примерной процентной ставке.

Представитель банка пояснил РБК, что формат персональных кредитных предложений был изменен из-за ситуации на рынке. «В связи с динамикой изменения ключевой ставки и прогнозами по ее дальнейшему снижению условия по потребительским кредитам могут меняться, и мы хотим предложить максимально выгодные параметры продукта нашим клиентам», — сказал он.

28 февраля Банк России внепланово поднял ключевую ставку до рекордных 20% годовых для стабилизации ситуации на фоне обвала на фондовом рынке, жестких западных санкций и оттока средств населения из банков. В новых условиях кредитные организации резко пересмотрели ставки по кредитным продуктам, а некоторые участники рынка даже приостанавливали их выдачи. В апреле ЦБ приступил к смягчению денежно-кредитной политики и провел уже три раунда снижения ставки — на 3 п.п. на каждом заседании, до текущих 11%. Два из них были внеплановыми.

По закону банки имеют право пересмотреть одобренную ставку по кредиту до момента заключения договора — как в сторону повышения, так и снижения. В новых условиях некоторые игроки отказываются от обозначения ориентиров по кредитным ставкам, говорит замгендиректора финансового маркетплейса «Сравни.ру» Алексей Грибков: «Мы видим еще семь банков [помимо «Сбера»], которые не указывают ставки на сайтах. Причина такого явления вполне понятна — ставка может измениться буквально на следующий день. При этом анонсирование клиентов может занять какое-то время, и когда пользователь получит предложение, оно уже будет неактуально». У маркетплейса нет данных, сколько банков стали скрывать рекламные базовые ставки по кредитам после начала кризиса.

В марте «Сбер» столкнулся с всплеском жалоб от потенциальных ипотечных заемщиков: банк в одностороннем порядке отменил все одобренные на прежних условиях ипотечные заявки, договоры по которым клиенты не успели подписать до 30 марта включительно. Впоследствии «Сбер» пообещал провести часть таких сделок на первоначальных условиях для «социально уязвимых категорий граждан». Послабления затронули 10 тыс. заемщиков, оценивали в банке.