Госдума предложит запретить краудфандинг для долевого строительства

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаЗдоровье
...
USD Бирж. 65,35 +0,18 EUR Бирж. 72,82 +0,27 Brent 65,99 -2,31% USD Нал. 65,76 64,94 EUR Нал. 73,28 72,36 USD ЦБ 65,06 +0,15 EUR ЦБ 72,42 +0,01 EUR/USD 1,1146 +0,0018 BTC/USD Бирж. 8 272,00 0 IMOEX 2 653,27 -0,24% RTSI 1 279,33 -0,56% DJIA 25 169,88 +0,17% Nasdaq 7 567,72 +0,27%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
BRENT $66 (-2,29%) прогноз BNP Paribas к 30.06.20
Frontier $3 (+57,89%) прогноз Deutsche Bank к 03.04.20 Купить
РусГидро ₽0,97 (+79,7%) прогноз Атон к 19.04.20 Купить
YY $100 (+47,49%) прогноз JP Morgan к 31.12.19 Купить
Доллар/Рубль ₽63,5 (-2,26%) прогноз Nordea к 28.08.19 Купить
BRENT $66 (-2,29%) прогноз BNP Paribas к 30.06.20
Frontier $3 (+57,89%) прогноз Deutsche Bank к 03.04.20 Купить
РусГидро ₽0,97 (+79,7%) прогноз Атон к 19.04.20 Купить
YY $100 (+47,49%) прогноз JP Morgan к 31.12.19 Купить
Доллар/Рубль ₽63,5 (-2,26%) прогноз Nordea к 28.08.19 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 31 мая
USD ЦБ: 65,06 (+0,15) Quote, 30 мая, 12:55
Курс евро на 31 мая
EUR ЦБ: 72,42 (+0,01) Quote, 30 мая, 12:55
Лето без тонального крема: какими средствами его можно заменить Спецпроект РБК PINK, 10:56 Палестинец ударил ножом двух израильтян в Иерусалиме Общество, 10:52 Как автодилеру и импортеру перейти от конфликта к партнерству Pro, 10:50 Минздрав поддержал запрет на курение кальяна в кафе и ресторанах Общество, 10:39 Точно в цель: как большие данные меняют рекламный рынок РБК и МегаФон, 10:30 Дешевые товары, дорогой антураж: в чем секрет успеха Dollar General Quote, 10:15 Суд отказался изъять косаток и белух из «китовой тюрьмы» в Приморье Общество, 10:10 Электричка сбила трех человек на станции Электрозаводская в Москве Общество, 10:08 Госдума предложит запретить краудфандинг для долевого строительства Финансы, 10:02 Новые запреты и возможности для краудфандинга в России Pro, 10:02 Власти Москвы посоветовали водителям пересесть на метро из-за непогоды Общество, 10:01 Business talk: как правильно выбрать преемника и выйти из бизнеса РБК и Сбербанк Первый, 10:01 Президент Туркмении подарил Медведеву пятнистого алабая Политика, 09:49 Новогодние праздники в 2020 году сократятся на два дня Общество, 09:32
Финансы ,  
0 
Госдума предложит запретить краудфандинг для долевого строительства
Госдума намерена запретить привлекать инвестиции в недвижимость через краудфандинг, чтобы закрыть лазейку для долевого финансирования строительства. Выпуск токенов, привязанных к реальному имуществу, планируется разрешить
Фото: Александр Тарасенков / Интерпресс / ТАСС

Госдума планирует ввести запрет на привлечение инвестиций в недвижимость с помощью краудфандинга (формы коллективного финансирования проектов), следует из последней версии законопроекта о краудфандинговых платформах, готовящегося ко второму чтению. Документ есть у РБК, его подлинность подтвердили три источника, знакомых с содержанием поправок.

Законопроект регулирует именно инвестиционный краудфандинг и не распространяется на сбор средств для социальных и благотворительных проектов. Согласно документу физические и юридические лица смогут через инвестиционные платформы давать деньги в долг, вкладывать их в ценные бумаги, а также обменивать их на цифровые права (токены), выпущенные на передачу вещей, результаты интеллектуальной деятельности, на выполнение работ и оказание услуг.

Объем рынка краудфандинга в России в 2017 году составил 11,2 млрд руб., следует из последней статистики ЦБ, охватывающей не весь рынок, а только площадки, добровольно предоставляющие отчетность регулятору.

Первая версия законопроекта о привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ была принята Госдумой в первом чтении в мае 2018 года. Во втором чтении законопроект планируется принять до конца июня, рассказал РБК глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, отметив, что законопроект находится на стадии согласования с ЦБ, Минфином и администрацией президента.

Существенных изменений в тексте уже не должно быть, утверждает источник РБК, знакомый с ходом подготовки документа. По основным положениям текст согласован со всеми федеральными органами, подтвердил второй собеседник, указав, что остались только вопросы согласования его с другим законопроектом — «О цифровых финансовых активах».

Законы о цифровых финансовых активах, о краудфандинговых платформах, а также поправки в Гражданский кодекс после принятия должны регулировать рынок криптоиндустрии в России.

Что изменилось в законопроекте

  • Новая версия законопроекта вводит понятие «утилитарные цифровые права» вместо токенов и смарт-контрактов. Это один из трех способов инвестирования через краудфандинговые платформы: их приобретение даст инвесторам возможность получить некий товар или услугу в обмен на инвестиции. Утилитарные цифровые права — новый вид цифровых активов, но они не будут являться средством расчета, а смогут обращаться только внутри инвестиционной платформы, которая их выпустила, объясняет исполнительный директор Ассоциации операторов инвестиционных платформ Кирилл Косминский.
  • На инвестиционных платформах предполагается запретить вложения средств в цифровые права на недвижимость или на участки недр с полезными ископаемыми, так как поправки не допускают вложений через краудфандинг в имущество, сделки с которым требуют государственной регистрации. В предыдущих версиях таких ограничений не было. «В качестве цифрового права смогут выступать исключительно права требования по договорам займа, ценные бумаги, права требования передачи вещей, исключительных прав или требования выполнения работ или оказания услуг», — пояснил руководитель платформы SimplyFi (группа SimpleFinance) Дмитрий Шепелев.
  • Население, то есть лица, не являющиеся квалифицированными инвесторами, не сможет вкладывать через краудфандинг более 600 тыс. руб. в год, писал ранее РБК, а одно лицо не сможет привлекать таким способом более 1 млрд руб. в течение календарного года. Поправки предусмотрели теперь исключение для этих двух правил — ограничения снимаются, если инвестиции привлекает публичное акционерное общество.

Зачем нужен запрет на вложения в недвижимость

Законопроект запрещает инвесторам приобретать через инвестплатформы права на имущество, права пожизненного наследуемого владения, права постоянного бессрочного пользования недвижимостью и права оперативного управления имуществом, поясняет Шепелев. Такой запрет потребовалось ввести из-за того, что механизм краудфандинга потенциально мог использоваться в долевом строительстве как один из способов обхода закона о дольщиках, полагает партнер, руководитель практики по недвижимости и инвестициям адвокатского бюро «Качкин и партнеры» Дмитрий Некрестьянов. Этот закон запрещает застройщикам напрямую привлекать средства покупателей имущества и на эти деньги строить недвижимость.

Более подробно о новой версии законопроекта читайте в материале «РБК Pro».

Авторы: Евгения Чернышова, Анна Балашова
При участии: Светлана Бурмистрова, Надежда Федорова
Теги: краудфандинг, Инвесторы, Госдума
Материалы по теме
Госдума предложит ограничить вложения россиян в краудфандинговые проекты
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter