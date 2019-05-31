Госдума предложит запретить краудфандинг для долевого строительства

Госдума намерена запретить привлекать инвестиции в недвижимость через краудфандинг, чтобы закрыть лазейку для долевого финансирования строительства. Выпуск токенов, привязанных к реальному имуществу, планируется разрешить

Фото: Александр Тарасенков / Интерпресс / ТАСС

Госдума планирует ввести запрет на привлечение инвестиций в недвижимость с помощью краудфандинга (формы коллективного финансирования проектов), следует из последней версии законопроекта о краудфандинговых платформах, готовящегося ко второму чтению. Документ есть у РБК, его подлинность подтвердили три источника, знакомых с содержанием поправок.

Законопроект регулирует именно инвестиционный краудфандинг и не распространяется на сбор средств для социальных и благотворительных проектов. Согласно документу физические и юридические лица смогут через инвестиционные платформы давать деньги в долг, вкладывать их в ценные бумаги, а также обменивать их на цифровые права (токены), выпущенные на передачу вещей, результаты интеллектуальной деятельности, на выполнение работ и оказание услуг.

Объем рынка краудфандинга в России в 2017 году составил 11,2 млрд руб., следует из последней статистики ЦБ, охватывающей не весь рынок, а только площадки, добровольно предоставляющие отчетность регулятору.

Первая версия законопроекта о привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ была принята Госдумой в первом чтении в мае 2018 года. Во втором чтении законопроект планируется принять до конца июня, рассказал РБК глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, отметив, что законопроект находится на стадии согласования с ЦБ, Минфином и администрацией президента.

Существенных изменений в тексте уже не должно быть, утверждает источник РБК, знакомый с ходом подготовки документа. По основным положениям текст согласован со всеми федеральными органами, подтвердил второй собеседник, указав, что остались только вопросы согласования его с другим законопроектом — «О цифровых финансовых активах».