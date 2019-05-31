ЦБ не поддержал идею расширить инвестирование пенсий в рискованные активы

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаЗдоровье
...
USD Бирж. 65,38 +0,21 EUR Бирж. 72,96 +0,41 Brent 64,89 -3,94% USD Нал. 65,83 64,87 EUR Нал. 73,39 72,41 USD ЦБ 65,38 +0,33 EUR ЦБ 72,84 +0,42 EUR/USD 1,1157 +0,0029 BTC/USD Бирж. 8 389,00 +117,00 IMOEX 2 644,07 -0,58% RTSI 1 273,92 -0,98% DJIA 24 861,65 -1,22% Nasdaq 7 459,41 -1,43%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
ОГК-2 ₽0,5 (+10,18%) прогноз Финам к 20.05.20 Купить
BRENT $66 (-2,29%) прогноз BNP Paribas к 30.06.20
Frontier $3 (+57,89%) прогноз Deutsche Bank к 03.04.20 Купить
YY $100 (+47,49%) прогноз JP Morgan к 31.12.19 Купить
Доллар/Рубль ₽63,5 (-2,26%) прогноз Nordea к 28.08.19 Купить
ОГК-2 ₽0,5 (+10,18%) прогноз Финам к 20.05.20 Купить
BRENT $66 (-2,29%) прогноз BNP Paribas к 30.06.20
Frontier $3 (+57,89%) прогноз Deutsche Bank к 03.04.20 Купить
YY $100 (+47,49%) прогноз JP Morgan к 31.12.19 Купить
Доллар/Рубль ₽63,5 (-2,26%) прогноз Nordea к 28.08.19 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 1 июня
USD ЦБ: 65,38 (+0,33) Quote, 12:48
Курс евро на 1 июня
EUR ЦБ: 72,84 (+0,42) Quote, 12:48
Зеленский назначил себя главой Совета нацбезопасности Украины Политика, 16:53 Истории про свой бизнес: как избежать ошибок на старте РБК и «Билайн» Бизнес, 16:43 СК возбудил уголовное дело после смерти заключенного в СИЗО Ярославля Общество, 16:42 Козак поручил выделить ₽1 млрд проживающим в аварийной зоне под Пермью Общество, 16:37 Что не так с вашей корпоративной культурой. Дайджест иностранных СМИ Pro, 16:28 Травмированный в начале мая Салах попал в заявку «Ливерпуля» на финал ЛЧ Спорт, 16:27 Левада-центр сообщил об одобрении деятельности Путина 66% россиян Общество, 16:20 Как сделать красивые фото для Instagram: 5 базовых правил Афродиты РБК Стиль и HUAWEI, 16:14 Россия расширит черный список для чиновников из стран Евросоюза Политика, 16:11 ЦБ рекомендовал банкам составлять «досье» на самозанятых Экономика, 15:56 Суд вынес приговор пытавшимся украсть у СК 21 млн руб. и $400 тыс. Общество, 15:53 Дзюба останется капитаном сборной России в отборочных матчах ЧЕ-2020 Спорт, 15:48 ЦСКА выкупил у «Уфы» права на 19-летнего защитника Дивеева Спорт, 15:46 Полный гид по уходу за зубами: самые важные вопросы РБК и Philips, 15:45
Финансы ,  
0 
ЦБ не поддержал идею расширить инвестирование пенсий в рискованные активы
В Центробанке считают преждевременным вложение средств пенсионеров в структурные облигации — менее защищенный, но более доходный инструмент в сравнении с депозитами и ОФЗ. С таким предложением выступили банкиры и НПФ
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Ассоциация негосударственных пенсионных фондов (АНПФ) предложила ЦБ расширить возможность инвестирования пенсионных накоплений в активы с повышенными рисками — структурные облигации. Фонды ждут, что такие вложения обеспечат клиентам доходность выше депозитов и ОФЗ, но ЦБ по традиции осторожно относится к инвестициям пенсионных накоплений из-за их социальной значимости, следует из письма АНПФ (есть у РБК) и ответа регулятора на запрос РБК.

Что предложили фонды

Сейчас фонды могут держать в портфелях структурные облигации только в объеме не больше 10% от активов с повышенным риском. В большинстве случаев их эмитентами выступают банки, поэтому такие инструменты заполняют и лимит по вложениям в банковский сектор (30%), отмечает АНПФ. Возможность инвестирования в структурные облигации позволит получить доходность значительно выше банковского депозита и вложений в ОФЗ, добавляют в ассоциации.

Ассоциация перечисляет свои предложения в письме на имя руководителя департамента коллективных инвестиций ЦБ Кирилла Пронина:

  • АНПФ предлагает вывести структурные облигации в отдельную категорию со своим особым лимитом. По мнению ассоциации, следует расширить перечень эмитентов структурных облигаций, добавив туда промышленные компании.
  • Нужно перечислить виды таких инструментов, рассмотреть возможность использования маркет-мейкеров (держатели ценных бумаг для последующей продажи) для поддержания ликвидности и разделения рисков с инвесторами.
  • «По мнению ряда фондов, основное ограничение для инвестирования средств НПФ в структурные облигации лежит в плоскости фидуциарной ответственности (ответственность за управление средствами. — РБК) и необходимости дополнительного обоснования инвестирования в те или иные инструменты» — говорится в письме АНПФ.

Что такое структурные облигации

Структурная облигация предполагает, что выплата купона, номинала и дата выплат связаны с некоторыми внешними обстоятельствами, на которые эмитент такой бумаги повлиять не может. Обстоятельства могут быть привязаны к платежеспособности третьих лиц, изменению фондовых индексов, эффективности проектного финансирования, объясняет РБК директор департамента риск-менеджмента УК «Ай Кью Джи Управление Активами» Александр Баранов. «К примеру, облигация на том, что курс рубль/доллар в течение определенного временного горизонта не будет выходить сверху и снизу за определенный уровень», — продолжает эксперт. Если пара торгуется в горизонте, инвестор получает купон в 10%, но достаточно отклонения на один день, чтобы доходность была ниже.

В России закон о структурных облигациях действует с 2018 года. Полный возврат номинальной стоимости таких бумаг не гарантируется.

Несколько размещений структурных облигаций весной провел Сбербанк, тогда ему удалось привлечь 2,37 млрд руб. от трех выпусков. Подобные облигации были и ранее, вспоминает Баранов: облигации ЕБРР и ВТБ в привязке к индексу РТС, а также облигации Deutsche Bank в привязке к золоту.

НПФ последние два года наращивают вложения в ОФЗ: в 2018 году их доля на этом рынке увеличилась на 5,2 п.п., до 14,7%, параллельно фонды сокращают вложения в акции и денежные средства. Отчасти рост покупок бумаг в АНПФ объясняют требованиями регулятора к стресс-тестированию фондов (при проверке фондов он оценивает госбонды как безрисковые вложения), но рост таких инвестиций сказывается на доходностях фондов. АНПФ в марте уже просила у ЦБ регуляторные послабления, в частности включения в категорию безрисковых инструментов облигаций российских эмитентов с высшим кредитным рейтингом от аккредитованных ЦБ рейтинговых агентств, писал «Коммерсантъ».

Почему возражает ЦБ

ЦБ относит структурные облигации к активам с повышенным уровнем риска. Они «предполагают отсутствие защиты капитала и возможность невозврата всей или части суммы основного долга по таким облигациям», сообщили РБК в Центробанке.

«С учетом социальной значимости пенсионных накоплений граждан, а также установленной законом о НПФ цели по обеспечению сохранности пенсионных накоплений Банк России полагает, что вложение значительной доли портфеля НПФ в структурные облигации является чрезмерно рискованным», — уточнили в пресс-службе регулятора. Кроме того, на российском рынке фактически «отсутствуют реальные выпуски структурных облигаций и соответственно отсутствует какая-либо инвестиционная история».

«В этой связи практическое обсуждение данных инструментов и их преимуществ/недостатков для таких инвесторов считаем преждевременным», — заключили в ЦБ.

Предложения по структурным облигациям АНПФ составила после встречи представителей НПФ и банкиров с ЦБ 30 апреля. Собеседник, знакомый с ходом встречи, сказал РБК, что «банкиры просили адресно ослабить ограничения для таких бумаг, например введя для них отдельный лимит».

«ЦБ логично ответил, что к разговору о новых лимитах можно будет вернуться, когда будет виден спрос и заполнятся имеющиеся лимиты. НПФ всегда за увеличение инвестиционных возможностей, но конкретный интерес может быть только к конкретным бумагам, а их пока нет», — добавил он. Другой собеседник на рынке НПФ сказал, что фонды предлагали начать работу над структурными облигациями как инструментом, в который могут заходить НПФ, позиционировали его как практически безрисковый и просили у ЦБ регуляторные послабления.

Замкнутый круг

«Здесь получается некий замкнутый круг», — констатирует директор рейтингов финансовых институтов Национального рейтингового агентства Юрий Ногин: ЦБ не видит готовых продуктов, а банки не готовы их выпускать, не чувствуя уверенности, что эти инструменты выкупят в должном объеме. Со стороны АНПФ идея здравая, потому что для фондов получить доходность выше ОФЗ — прямая обязанность, отмечает Ногин: «Особенно в ситуации, когда в 2017–2018 годах фонды, входящие в АНПФ, получили невысокую доходность, мягко говоря».

Крупнейшие фонды АНПФ — это НПФ, которые понесли убытки из-за вложений в низкокачественные активы кредитных организаций из московского банковского кольца, попавших под санацию: «ФК Открытие», Бинбинака, Промсвязьбанка. Связанные с ними фонды группы «Будущее» показали отрицательную доходность инвестирования пенсионных накоплений по итогам 2018 года. НПФ «Будущее» — минус 15,28% (цифры после вычета вознаграждения управляющим), «Образование» — минус 19,45%, «Телеком-союз» — минус 16,81%, НПФ «Открытие» — минус 10,8%, НПФ «Сафмар» — минус 11%.

Ситуация улучшилась в первом квартале 2019 года. Средняя годовая доходность по пенсионным накоплениям составила 9%, при этом «Будущее» показало доходность в 8,72%, «Открытие» — 10,04%, «Сафмар» — 8,51%. Для сравнения: крупнейший НПФ Сбербанка показал доходность на уровне 9,35%. У государственной управляющей компании «Внешэкономбанк», управляющей деньгами «молчунов», доходность по расширенному портфелю за первый квартал составила 7,66%, по портфелю государственных ценных бумаг — 11,72%.

ЦБ при стресс-тестировании фондов хочет гарантий наличия денежного потока, а инструменты, подразумевающие неопределенный результат, не позволяют на него рассчитывать, говорит Баранов. Если унифицировать подход к оценке рисков, как это делает ЦБ, то структурные облигации — это однозначно рисковый инструмент, отмечает Ногин, в то же время понятие структурных бумаг достаточно широкое и это могут быть облигации высокого кредитного качества.

Автор: Павел Казарновский
Теги: НПФ, Облигации
Материалы по теме
Депутаты предложат оставить старый пенсионный возраст для клиентов НПФ
Экономика
Набиуллина заявила о подготовке исков к владельцам убыточных НПФ
Финансы
«Известия» узнали о возможности выплат пенсий из НПФ по старым условиям
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter