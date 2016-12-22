Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Дальний Восток
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,64 57,02 EUR Нал. 71,09 70,31 USD Бирж. 57,15 -0,11 EUR Бирж. 70,43 -0,04 USD ЦБ. 57,26 -0,50 EUR ЦБ. 70,56 -0,53 EUR/USD 1,23 +0,00 BTC/USD Бирж. 6914,50 -221,30 MOEX 2270,98 -0,16% RTS 1249,41 +0,19% Brent 69,35 +0,51% DJIA 24103,11 +1,07% Nasdaq 7063,45 +1,64% FTSE 7056,61 +0,17%
ВТБ оценил долю состоятельных россиян менее чем в 1%
Лента новостей
Востриков приехал на встречу с председателем СКР Бастрыкиным 11:56, Общество В Мурманске взрыв повредил несколько автомобилей 11:52, Общество Двое военных погибли и трое ранены при взрыве в Афганистане 11:40, Политика В базу сайта «Миротворец» попала глава ЦИК Элла Памфилова 11:25, Политика СМИ узнали о переходе тренера биатлонной сборной России в команду Австрии 11:22, Спорт Какое поколение потребителей самое желанное и выгодное для бизнеса 11:04, РБК и Билайн В Москве у безработного угнали автомобиль Toyota стоимостью 5 млн руб. 11:04, Общество ВТБ оценил долю состоятельных россиян менее чем в 1% 11:02, Финансы Бастрыкин возложил цветы к народному мемориалу в Кемерово 11:00, Общество Что больше влияет на потребителей - комфорт или цена 10:53, РБК и Билайн Израильский беспилотник разбился на юге Ливана 10:46, Общество На Ленинградской АЭС остановили энергоблок № 2 10:46, Общество Востриков опубликовал видео первых минут пожара в кинотеатре в Кемерово 10:45, Общество Леброн Джеймс побил рекорд Майкла Джордана в НБА 10:43, Спорт Минобороны сообщило о более 150 тыс. покинувших Восточную Гуту жителей 10:18, Политика Суд арестовал гендиректора собственника «Зимней вишни» 10:15, Общество Штаб-квартира «Аэрофлота» переедет в бизнес-центр Дмитрия Ананьева 10:01, Бизнес В Ленинградской области загорелся склад с серой 09:52, Общество Тест: какая соцсеть исчезнет в 2018 году 09:52, РБК и Билайн СК предъявил обвинение инспектору Госстройнадзора после пожара в Кемерово 09:42, Общество Правительство выделило 3 млрд руб. на развитие цифровой экономики 09:12, Технологии и медиа «Система не сработала»: в чем проблемы пожарной безопасности в России 09:06, Экономика Кабмин утвердил программу работы Курчатовского института до 2022 года 08:45, Общество Правительство постановило усилить контроль за оборотом наркотиков 08:15, Общество Во Владивостоке пожарные потушили горевший 18 часов склад стройматериалов 07:47, Общество В Мексике произошла стрельба во время пасхального шествия 07:12, Общество Ким Чен Ын обсудил с главой МОК участие КНДР в следующих Олимпиадах 06:35, Общество СМИ узнали об отсутствии связи между досмотром лайнера и «делом Скрипаля» 06:28, Политика
ВТБ оценил долю состоятельных россиян менее чем в 1%
Финансы, 11:02
0
ВТБ оценил долю состоятельных россиян менее чем в 1%
ВТБ оценил число россиян с доходами выше 120–150 тыс. руб. в месяц в 1,3 млн человек, или 0,9% населения страны. Это консервативная оценка без учета жителей России, зарабатывающих в теневом бизнесе, говорят эксперты
Фото: Максим Шеметов / ТАСС

Банк ВТБ оценил количество состоятельных россиян в 1,3 млн человек. Это люди, ежемесячный доход которых превышает 150 тыс. руб. в Москве и 120 тыс. руб. в регионах, говорится в презентации кредитной организации. По данным Росстата, численность населения России на 1 января 2017 года составляла 146,8 млн человек, из них взрослых в возрасте от 20 до 69 лет 101,3 млн. Получается, что, по данным ВТБ, к числу состоятельных можно отнести 0,9% населения страны, или 1,3% той возрастной категории граждан, которую банки чаще всего рассматривают в качестве потенциальных клиентов.

Уровень доходов населения для ВТБ анализировала исследовательская компания MARC Russia. Как пояснили РБК в компании, исследование проводилось методом случайного интервью. Были опрошены около 5 тыс. респондентов в возрасте от 18 до 69 лет более чем в 100 городах, рассказал РБК управляющий директор MARC Russia Борис Хатуцкий. «Помимо доходов мы оценивали остатки на счетах/картах, траты», — добавил он. Также учитывалось наличие иждивенцев.

В ВТБ состоятельных россиян в маркетинговых целях разделили на три ​категории. В первую входят москвичи с доходами выше 150 тыс., но ниже 200 тыс. руб. в месяц, а также жители остальных регионов с ежемесячными доходами от 120 тыс. до 150 тыс. руб. Во вторую категорию были отнесены россияне с доходами выше 200 тыс. руб. в месяц в Москве и выше 150 тыс. руб. в регионах (верхний порог для этой группы определяется не ежемесячным доходом, а располагаемым состоянием в 30–50 млн руб.). Третью категорию составляют так называемые ультрахайнеты (порог входа 30–50 млн руб.), рассказал на брифинге руководитель департамента по работе с состоятельными клиентами, старший вице-президент ВТБ Павел Кудрявцев. На долю первой категории приходится 700 тыс. человек, второй — 400 тыс., третьей — 200 тыс., следует из расчетов ВТБ.

По итогам первого квартала 2018 года у ВТБ насчитывалось 430 тыс. привилегированных клиентов, их вложения составляли 1,3 трлн руб. (36% от портфеля физических лиц). Средний объем средств, размещенных одним состоятельным клиентом, — около 3 млн руб.

Росстат не публикует отдельную статистику по доходам состоятельных граждан: категорию с самыми высокими доходами федеральная служба считает от 70 тыс. руб. в месяц и выше. Согласно официальным данным, по итогам 2016 года на таких граждан приходилось 7,2% населения, или 4,9 млн человек (данные за 2017 год не опубликованы).

Много или мало

С учетом факта, что, по данным Росстата, средний доход населения России в 2017 году составил 31475 руб. в месяц, а среднемесячная зарплата — 39085 руб., человек с доходом более 120 тыс. руб. вполне может считаться состоятельным, рассуждает главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах. В отличие от показателей числа малоимущих или бедных (когда среднедушевой доход ниже прожиточного минимума), показатель нижней границы состоятельности и методология его расчета в России не установлены, пояснила РБК заведующая лабораторией института социально-экономического анализа и прогнозирования РАНХиГС Елена Гришина. По мнению эксперта, в этом случае объективных оценок в принципе быть не может — каждое исследование и расчет являются экспертными оценками. «Это то же самое, что давать оценку доли среднего класса — у каждого исследования своя методология, поэтому оценки могут быть разные», — говорит она.

Управляющий директор по розничным продажам и работе с клиентами УК «Система Капитал» Марина Ярош соглашается, что отнесение клиентов к состоятельным весьма условно. Любая сегментация делается с целью определения продуктового ряда, набора активностей и уровня консультантов для работы с каждым из выделенных сегментов. «При этом зачастую, если задать вопрос самому клиенту, его оценка собственного уровня благосостояния разойдется с оценкой банка», — уточнила Марина Ярош. По ее мнению, объявляя клиентов с чеком 120–150 тыс. руб. состоятельными, организация, вероятно, ставит задачу по развитию продаж услуг и сервисов сегменту, с которым ранее не велось активной работы, так как он относился к массовому.

Определения состоятельных клиентов сильно разнятся не только в разных странах, но и в разных банках в пределах одной страны. В банках с развитой системой обслуживания премиальных клиентов, как правило, выделяются три признака состоятельности клиента: доход от 120–180 тыс. руб. в зависимости от региона и банка, общая сумма счетов и депозитов в банке 500 тыс. — 2 млн руб., а также наличие премиальной карты​ категории вроде Master Card World Black Edition или премиального пакета обслуживания, сказал РБК управляющий директор по маркетингу УК «Система Капитал» Андрей Бессонов.

Исследования рынка доходных сегментов обычно делают крупные банки, и большинство оценок варьируется от 1 до 2% населения, так что оценку ВТБ в 1,3 млн состоятельных россиян можно отнести к консервативным. «Она соответствует учету только белых доходов, в то время как в регионах существенная доля людей с подобным уровнем дохода получают его полностью или частично неофициально», — подчеркнул Бессонов.

Авторы: Анастасия Криворотова, Екатерина Литова.
Теги: Группа ВТБ , доходы населения , премиальный сегмент
Главное
Востриков опубликовал видео первых минут пожара в кинотеатре в Кемерово Общество
Материалы по теме
Бедные миллиардеры: число сверхбогатых россиян и их состояния сокращаются Деньги
Состоятельные россияне активизировали перевод денег из банков в УК Финансы
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Дальний Восток
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.