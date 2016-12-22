ВТБ оценил долю состоятельных россиян менее чем в 1%

ВТБ оценил число россиян с доходами выше 120–150 тыс. руб. в месяц в 1,3 млн человек, или 0,9% населения страны. Это консервативная оценка без учета жителей России, зарабатывающих в теневом бизнесе, говорят эксперты

Фото: Максим Шеметов / ТАСС

Банк ВТБ оценил количество состоятельных россиян в 1,3 млн человек. Это люди, ежемесячный доход которых превышает 150 тыс. руб. в Москве и 120 тыс. руб. в регионах, говорится в презентации кредитной организации. По данным Росстата, численность населения России на 1 января 2017 года составляла 146,8 млн человек, из них взрослых в возрасте от 20 до 69 лет 101,3 млн. Получается, что, по данным ВТБ, к числу состоятельных можно отнести 0,9% населения страны, или 1,3% той возрастной категории граждан, которую банки чаще всего рассматривают в качестве потенциальных клиентов.

Уровень доходов населения для ВТБ анализировала исследовательская компания MARC Russia. Как пояснили РБК в компании, исследование проводилось методом случайного интервью. Были опрошены около 5 тыс. респондентов в возрасте от 18 до 69 лет более чем в 100 городах, рассказал РБК управляющий директор MARC Russia Борис Хатуцкий. «Помимо доходов мы оценивали остатки на счетах/картах, траты», — добавил он. Также учитывалось наличие иждивенцев.

В ВТБ состоятельных россиян в маркетинговых целях разделили на три ​категории. В первую входят москвичи с доходами выше 150 тыс., но ниже 200 тыс. руб. в месяц, а также жители остальных регионов с ежемесячными доходами от 120 тыс. до 150 тыс. руб. Во вторую категорию были отнесены россияне с доходами выше 200 тыс. руб. в месяц в Москве и выше 150 тыс. руб. в регионах (верхний порог для этой группы определяется не ежемесячным доходом, а располагаемым состоянием в 30–50 млн руб.). Третью категорию составляют так называемые ультрахайнеты (порог входа 30–50 млн руб.), рассказал на брифинге руководитель департамента по работе с состоятельными клиентами, старший вице-президент ВТБ Павел Кудрявцев. На долю первой категории приходится 700 тыс. человек, второй — 400 тыс., третьей — 200 тыс., следует из расчетов ВТБ.

По итогам первого квартала 2018 года у ВТБ насчитывалось 430 тыс. привилегированных клиентов, их вложения составляли 1,3 трлн руб. (36% от портфеля физических лиц). Средний объем средств, размещенных одним состоятельным клиентом, — около 3 млн руб.

Росстат не публикует отдельную статистику по доходам состоятельных граждан: категорию с самыми высокими доходами федеральная служба считает от 70 тыс. руб. в месяц и выше. Согласно официальным данным, по итогам 2016 года на таких граждан приходилось 7,2% населения, или 4,9 млн человек (данные за 2017 год не опубликованы).

Много или мало

С учетом факта, что, по данным Росстата, средний доход населения России в 2017 году составил 31475 руб. в месяц, а среднемесячная зарплата — 39085 руб., человек с доходом более 120 тыс. руб. вполне может считаться состоятельным, рассуждает главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах. В отличие от показателей числа малоимущих или бедных (когда среднедушевой доход ниже прожиточного минимума), показатель нижней границы состоятельности и методология его расчета в России не установлены, пояснила РБК заведующая лабораторией института социально-экономического анализа и прогнозирования РАНХиГС Елена Гришина. По мнению эксперта, в этом случае объективных оценок в принципе быть не может — каждое исследование и расчет являются экспертными оценками. «Это то же самое, что давать оценку доли среднего класса — у каждого исследования своя методология, поэтому оценки могут быть разные», — говорит она.

Управляющий директор по розничным продажам и работе с клиентами УК «Система Капитал» Марина Ярош соглашается, что отнесение клиентов к состоятельным весьма условно. Любая сегментация делается с целью определения продуктового ряда, набора активностей и уровня консультантов для работы с каждым из выделенных сегментов. «При этом зачастую, если задать вопрос самому клиенту, его оценка собственного уровня благосостояния разойдется с оценкой банка», — уточнила Марина Ярош. По ее мнению, объявляя клиентов с чеком 120–150 тыс. руб. состоятельными, организация, вероятно, ставит задачу по развитию продаж услуг и сервисов сегменту, с которым ранее не велось активной работы, так как он относился к массовому.

Определения состоятельных клиентов сильно разнятся не только в разных странах, но и в разных банках в пределах одной страны. В банках с развитой системой обслуживания премиальных клиентов, как правило, выделяются три признака состоятельности клиента: доход от 120–180 тыс. руб. в зависимости от региона и банка, общая сумма счетов и депозитов в банке 500 тыс. — 2 млн руб., а также наличие премиальной карты​ категории вроде Master Card World Black Edition или премиального пакета обслуживания, сказал РБК управляющий директор по маркетингу УК «Система Капитал» Андрей Бессонов.

Исследования рынка доходных сегментов обычно делают крупные банки, и большинство оценок варьируется от 1 до 2% населения, так что оценку ВТБ в 1,3 млн состоятельных россиян можно отнести к консервативным. «Она соответствует учету только белых доходов, в то время как в регионах существенная доля людей с подобным уровнем дохода получают его полностью или частично неофициально», — подчеркнул Бессонов.