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Газпромбанк при росте убытков увеличил выплаты топ-менеджерам почти вдвое
Финансы, 31 мар 2016, 23:48
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Газпромбанк при росте убытков увеличил выплаты топ-менеджерам почти вдвое
Из отчитавшихся по МСФО госбанков Газпромбанк пока единственный, кто при росте убытков в три с лишним раза увеличил выплаты топ-менеджерам почти вдвое
Фото: Олег Яковлев / РБК

Бонусы и убытки

За прошлый год Газпромбанк заплатит своему топ-менеджменту (совет директоров и правление) 1,8 млрд руб., включая бонусы на 600 млн руб., следует из отчетности банка по МСФО. Это в 1,9 раза больше, чем в 2014 году. В Газпромбанке 16 членов правления и 12 членов совета директоров. Таким образом, в среднем на начальника пришлось около 64 млн руб. Совет директоров в целом получил почти вдвое меньше, чем в 2014 году, — 138 млн руб., сказано в отчетности. Таким образом, правлению досталось 1,66 млрд руб., или в среднем 104 млн руб. на члена.

В 2014 году топ-менеджмент не получал бонусов. В отчетности говорится, что бонусы менеджменту привязаны к результатам по МСФО. Убыток, который Газпромбанк получил в 2015 году, составил 47,7 млрд руб., что в 3,5 раза больше убытка 2014 года. «Основной причиной отрицательного финансового результата группы в 2015 году является значительный рост расходов по созданию резервов, вызванный ухудшением кредитного качества активов», — отмечается в релизе Газпромбанка.

В пресс-службе Газпромбанка РБК пояснили, что бонусы только начислены, но не выплачены. «Основанием для их выплаты будет выполнение банком ключевых показателей эффективности, утвержденных советом директоров», — говорится в ответе пресс-службы на запрос РБК. Представитель банка Андрей Серов сказал, что даже если будет принято положительное решение, по требованиям ЦБ не менее половины выплат будет отсрочено на срок не менее трех лет.

В августе 2014 года ЦБ опубликовал инструкцию «О порядке оценки системы оплаты труда в кредитной​ организации и порядке направления в кредитную организацию предписания об устранении нарушения в ее системе оплаты труда», в которой ввел требование, что вознаграждение членам правления банков должно минимум на 40% состоять из бонусов, выплата которых может быть отсрочена на три года. На этот срок выплата бонуса может быть отсрочена, если банк получил негативный финансовый результат. У Газпромбанка бонусы правлению составляют 36% от вознаграждения.

Что у конкурентов

В других банках с государственным участием, опубликовавших свою годовую отчетность по МСФО, также отмечается рост расходов на топ-менеджеров. В частности, в ВТБ, получившем по итогам 2015 года символическую чистую прибыль 1,7 млрд руб., общая сумма выплат руководству банка и ключевым сотрудникам за год выросла с 5,9 млрд до 6,1 млрд руб. В эти расходы включены краткосрочные выплаты членам правления, наблюдательного совета, ревизионной комиссии и топ-менеджменту дочерних банков, говорится в отчетности банка.​​

Ключевой менеджмент Сбербанка получил 2,5 млрд руб. Но по сравнению с 2014 годом выплаты сократились — тогда было 2,8 млрд руб. В отчетности Сбербанка по МСФО сказано, что 40% переменной части годового вознаграждения — 1 млрд руб. — будет выплачено в течение трех лет. По итогам 2015 года Сбербанк отчитался о прибыли 222,9 млрд руб. Годом ранее она превысила 290 млрд руб.

Россельхозбанк по МСФО еще не отчитывался.

«Решение о вознаграждении членов правления обычно принимает совет директоров, который пользуется индивидуальными показателями эффективности топ-менеджеров — KPI», — рассуждает исполнительный директор Ассоциации независимых директоров Игорь Розанов. Он отмечает, что показатели прибыльности или выручки, как правило, определяют вознаграждение только на 20–30%, остальное зависит от других критериев — сокращения издержек в направлении, которое курирует менеджер, до степени его участия в стратегических проектах компании.

«Связывать напрямую бонусные выплаты с прибылью, полученной по итогам года, не всегда корректно, поскольку вознаграждение может учитывать и другие факторы. Например, если банк удержал долю на рынке или его бизнес сохранял устойчивость в кризисной ситуации на рынке», — согласен топ-менеджер крупного банка. По его словам, в случае с госбанками оценивать деятельность их руководителей часто приходится по иным критериям. «Например, все прекрасно понимают, что случилось с ВЭБом, и обвинять в этом его руководство пока никто не собирается», — говорит он. Кроме того, по словам банкира, выплаты вознаграждения топ-менеджерам могут происходить в рамках долгосрочных бонусных программ и быть отражением результатов предыдущих периодов, когда банк заработал прибыль.

Автор: Альберт Кошкаров.
Теги: Газпромбанк , Сбербанк , ВТБ
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