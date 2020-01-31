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Финансы ,  
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На границе ЕАЭС обяжут объяснить происхождение сумм свыше $100 тыс.

Новые нормы вступят в силу с 4 февраля. Помимо декларации сумм от $100 тыс. потребуются документы, подтверждающие происхождение денег
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

С 4 февраля вступают в силу новые правила перемещения наличных денежных средств через таможенную границу Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом напоминает пресс-служба Федеральной таможенной службы.

Речь идет о суммах свыше $100 тыс. При перемещении таких сумм потребуется не только заполнить таможенную декларацию, но и предоставить документы, подтверждающие происхождение денег.

В качестве таких документов могут быть документы из банка, полученные при совершении конверсионных операций, снятии денежных средств со счета, получении кредита, а также документы, подтверждающие совершение гражданско-правовых сделок (наследования, дарения и других), объясняет ФТС.

«В случае непредставления соответствующих документов перемещение через таможенную границу ЕАЭС наличных денежных средств и (или) денежных инструментов не допускается», — предупреждает таможня. В сообщении ФТС уточняется, что соответствующая мера направлена на борьбу с отмыванием денег.

При провозе сумм от $10 тыс. до $100 тыс., как и прежде, будет достаточно заполнения пассажирской таможенной декларации, правда, изменится ее форма. Как и раньше, она будет состоять из основного и дополнительного листов, но в них появятся новые графы.

Только в уральских аэропортах в минувшем году, по данным Уральского таможенного управления, пассажиры задекларировали более $22 млн. Около 600 человек перемещали наличность по правилам. Еще 213 пытались эти правила нарушить и в итоге были привлечены к административной, а двое — к уголовной ответственности.

Членами-государствами ЕАЭС являются Армения, Белоруссия, Казахстан,
Киргизия и Россия. Изменения распространяются на все страны, входящие в Евразийский экономический союз.

Автор: Мария Бондаренко
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