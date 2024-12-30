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Финансы ,  
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Курс доллара на Forex превысил отметку ₽111

ЦБ до конца новогодних праздников установил курс на уровне 101,6 руб., за год показатель вырос на 13,37%
Курс доллара ЦБ USD ₽100,528 +1,31% Купить
Курс евро ЦБ EUR ₽105,952 +2,57% Купить
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Курс доллара к рублю на международном валютном рынке Forex резко вырос и превысил отметку 111,9 руб., свидетельствуют данные Investing.

Показатели начали резко расти около полудня 30 декабря. В последний раз такого пика курс достигал месяц назад, 28 ноября.

Вместе с тем сервис TradingView не отражает такого скачка курса. По его данным, доллар торгуется на уровне 107,6 руб.

Центробанк на период с 29 декабря по 9 января установил курс доллара в размере 101,6 руб. С конца декабря регулятор стал устанавливать официальные курсы зарубежных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка. Кроме того, предусматривается возможность рассчитывать курсы валют посредством кросс-курса в случае, если данные торгов для отдельных валютных пар будут недоступны.

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Инвестиции
Фото:Shutterstock

За 2024 год официальный курс доллара вырос на 13,37%: годом ранее, 30 декабря 2023 года, курс американской валюты, по данным ЦБ, составлял 89,6 руб.

В этом году на валютном рынке произошли существенные изменения: летом США ввели блокирующие санкции против группы Московской биржи, из-за чего остановились биржевые торги долларом США, евро и гонконгским долларом. Другим важным событием для рубля стало введение в ноябре новых масштабных санкций США против российского финансового сектора — ограничения коснулись более чем 50 российских банков с международными связями, в том числе Газпромбанка, который был важным звеном в оплате поставок российского газа в Европу.

Российские власти считают санкции нелегитимными и требуют их отменить.

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