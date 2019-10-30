Бывший топ-менеджер IKEA перешел в банк непрофильных активов

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Банк непрофильных активов «Траст» создал управляющую компанию «Траст Недвижимость». С 1 ноября банк передаст ей свой портфель недвижимости, сообщила РБК его пресс-служба. УК возглавит бывший топ-менеджер IKEA в России Максим Бубон.

Передача контроля над всеми объектами коммерческой недвижимости управляющей компании «повысит качество принимаемых решений и обеспечит их транспарентность», приводятся в сообщении «Траста» слова главного исполнительного директора банка Михаила Хабарова. Под управлением УК будет более 1,5 млн кв. м коммерческой недвижимости, она войдет в топ-10 российских операторов недвижимости.

После санации трех частных банковских групп («Открытие», Бинбанк и Промсвязьбанк) ЦБ передал их непрофильные активы банку «Траст» (достался ЦБ вместе с «Открытием»). «Траст» получил активы по балансовой стоимости на 2 трлн руб.

«Траст Недвижимость» будет управлять московскими бизнес-центрами «Доминион» и «Чайка» площадью 21,5 тыс. и 25,1 тыс. кв. м, офисно-складским комплексом «Саларьево» (30,5 тыс. кв. м) и производственно-складским комплексом «Радиальная» (42,8 тыс. кв. м), ТРЦ «Парма» в Сыктывкаре площадью 22,5 тыс. кв. м и другой недвижимостью.

Гендиректор «Траст Недвижимости» Максим Бубон проработал 15 лет в «IKEA Россия» (начинал с должности операционного менеджера, а в последнее время работал руководителем инвестиционного департамента и членом правления). Шесть лет он работал в IKEA в Северной Америке. С 2015 по 2018 год был управляющим директором Immofinanz Russia, «дочки» австрийской инвесткомпании Immofinanz, владевшей пятью торговыми центрами в Москве. «По каждому объекту будет разработана отдельная стратегия, для того чтобы обеспечить максимальный операционный результат и повысить капитализацию портфеля недвижимости», — приводит «Траст» слова Бубона.