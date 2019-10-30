ЦБ перенес срок жестких ограничений на инвестиции банков в акции компаний

Банкам в ближайшие пять лет не придется применять повышенные коэффициенты риска при вложениях в акции. Это создало бы проблемы тем, у кого много «дочек», пояснили в ЦБ

ЦБ даст отсрочку банкам по применению повышенных коэффициентов риска для спекулятивных инвестиций в акции, сообщил журналистам директор департамента банковского регулирования Банка России Алексей Лобанов.

Что хотел ужесточить ЦБ Речь идет о вложениях кредитных организаций в акции или доли других юридических лиц. Проект инструкции, которая должна ужесточить требования по таким инвестициям, ЦБ публиковал в июле: с 2020 года коэффициент риска по инвестициям в некотируемые акции (ЦБ классифицирует их как инвестиции спекулятивного характера) должен был вырасти со 150% до 400% по краткосрочным вложениям и до 250% по прочим вложениям. Таким образом, им пришлось бы резервировать больше средств при таких сделках. Поэтапное повышение коэффициентов риска должно было состояться в срок до 2022 года. Лобанов говорил Bloomberg, что регулятор хочет снизить аппетит банков к вложениям в долевые ценные бумаги нефинансовых организаций, так как у некоторых из них эти вложения «довольно большие, и, как правило, низколиквидные». В октябре три российских банка попросили ЦБ отложить ужесточение требований по вложениям в акции (их замечания были опубликованы на сайте регулятора, сейчас они недоступны). Предложения разработали ВТБ, Газмпромбанк и Промсвязьбанк, РБК направил им запросы.

«Мы предложили на пять лет растянуть эту историю, чтобы смягчить эффект негативный. Чтобы дать банкам возможность либо капитал накопить, либо избавиться от этих долей. Сейчас продать их нелегко, поэтому нужно время», — сказал Лобанов в кулуарах XV Russia Risk Conference, передает корреспондент РБК.

Проблема оценки риска таких вложений касается всех банков, которые владеют долями в других компаниях, подчеркнул Лобанов.

«За рубежом это все регулирование на консолидированной основе, у нас на соло. То есть в периметр этого регулирования попадают вложения в дочерние организации, находящиеся в группе, вот в чем эффект болезненности. Головному банку не все равно, потому что он держит доли [ (дочерних структур] на балансе», — добавил он.