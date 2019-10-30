Wildberries первым в онлайне в России запустил QR-платежи на сайте

Фото: Пресс-служба Wildberries.ru / РИА Новости

Онлайн-ретейлер Wildberries первым среди интернет-магазинов запустил оплату на сайте через Систему быстрых платежей, сообщили РБК в пресс-службе банка «Русский стандарт», который обеспечил техническое подключение магазина.

На первом этапе оплачивать покупки в Wildberries по QR-коду смогут клиенты четырех банков — Промсвязьбанка, «Русского стандарта», «Ак Барса» и СКБ-банка. Для этого при оформлении заказа на сайте надо выбрать оплату с помощью QR-кода, далее отсканировать его через мобильное приложение на смартфоне. Wildberries планирует ввести для клиентов, которые воспользуются новым платежным способом, кешбэк в размере до 10% стоимости товара.

Следующим этапом станет запуск оплаты по СБП в мобильном приложении самого Wildberries и во всех пунктах выдачи заказов онлайн-ретейлера (свыше 5 тыс. точек).

Система быстрых платежей была запущена Банком России в начале 2019 года для денежных переводов между разными банками по номеру телефона. На первом этапе переводы могли совершать друг другу только физические лица. Сейчас развиваются переводы от физических лиц в пользу юридических, куда входит оплата покупок по QR-коду в офлайн и онлайн-магазинах. В системе участвуют 17 банков, в том числе ВТБ, Альфа-банк, Тинькофф Банк, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк, Росбанк, Совкомбанк и др.