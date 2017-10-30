МВД проверит руководство Бинбанка и «Открытия» на причастность к хищениям

Ведомство запросило у ЦБ сведения о возможной противоправной деятельности руководства санируемых банков, а также «Югры» и должностных лиц самого Банка России. Работу взяло на контроль главное управление экономической безопасности

Фото: Владислав Шатило / РБК

Министерство внутренних дел (МВД) запросило у ЦБ сведения о возможных противоправных действиях руководителей и сотрудников Бинбанка и банка «ФК Открытие», а также о «возможной противоправной деятельности» должностных лиц самого Банка России, связанной с хищением активов санируемых банков и лишенного лицензии банка «Югра», сообщает «Интерфакс».

По данным агентства, МВД сообщило о направленном в ЦБ запросе в своем ответе на просьбу комитета Госдумы по финансовому рынку прояснить информацию о причинах потери этими тремя банками своих активов.

В документе отмечается, что вопрос взят на контроль руководством главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД.

В пресс-службе собственника банка «Югра» Алексея Хотина РБК пояснили, что до введения временной администрации от МВД вопросов к деятельности банка не было.

«Акционеры банка «Югра» неоднократно выражали обеспокоенность деятельностью назначенной ЦБ временной администрации, которая, как представляется, может быть причиной ухудшения финансовых показателей банка. Прежнее руководство «Югры» передали в управление банк с показателями без нарушений нормативов. И в условиях введенного моратория финансовое состояние «Югры» не могло кардинально ухудшиться, иначе как в результате недобросовестных действий незаконно введенной временной администрации, целью которой должно было стать предотвращение банкротства кредитной организации», - пояснил представитель Хотина.

ЦБ объявил о начале санации «ФК Открытие» 29 августа. Банк стал первым из санированных по новой схеме при прямом участии ЦБ как инвестора, входящего в капитал с использованием находящегося под управлением регулятора Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС).

В середине сентября глава ЦБ Эльвира Набиуллина рассказала об излишне рискованной бизнес-стратегии банка, возможном завышении стоимости облигаций «Россия-30», значившихся на его балансе, а также о подозрительной выплате бонусов накануне санации.

24 октября стало известно, что ЦБ предложил бывшим топ-менеджерам «ФК Открытие» добровольно вернуть премии, полученные в 2017 году.

О санации Бинбанка ЦБ объявил 21 сентября, он также проходит процедуру финансового оздоровления через ФКБС. По последним оценкам ЦБ, затраты на санацию Бинбанка составят ​около 350–370 млрд руб.

Банк «Югра», основным бенефициаром которого является Алексей Хотин, лишился своей лицензии в конце июля. В качестве причин отзыва разрешения на осуществление банковской деятельности ЦБ назвал падение нормативов достаточности капитала ниже 2%, манипуляции со вкладами граждан, операции, имевшие признаки вывода активов.

В конце октября стало известно, что величина дыры в капитале «Югры» может составить 135 млрд руб.