Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,28 56,69 EUR Нал. 70,58 69,78 USD Бирж. 56,81 +0,15 EUR Бирж. 70,11 +0,36 USD ЦБ. 56,61 -0,19 EUR ЦБ. 69,80 -0,73 EUR/USD 1,23 +0,00 BTC/USD Бирж. 9226,20 -369,00 MOEX 2318,01 +0,27% RTS 1283,18 -0,18% Brent 64,94 -0,84% DJIA 25189,70 -0,58% Nasdaq 7585,93 +0,33% FTSE 7214,76 -0,13%
МВД проверит руководство Бинбанка и «Открытия» на причастность к хищениям
Лента новостей
Тереза Мэй рассказала о ставшем причиной отравления Скрипаля веществе 21:09, Общество Волошин призвал не «нести сто чемоданов» при реформе госуправления 21:08, Экономика В Совфеде назвали возможных заказчиков отравления Скрипаля 21:07, Общество Эстония присоединилась к противникам строительства «Северного потока-2» 20:53, Экономика Тереза Мэй потребовала объяснений от России из-за отравления Скрипаля 20:26, Политика Постпред США в ООН предупредила о готовности повторить удар по Сирии 20:25, Политика Российский депозитарий зафиксировал дефолт Венесуэлы 20:17, Экономика Мединский назвал смерть Табакова невосполнимой утратой 20:07, Общество Роскосмос подал жалобу против «Прогресса» о срыве сроков по «Фотону-М» 20:05, Общество Всемирный банк поучаствует в реконструкции Русского музея 20:05, Общество Никита Михалков заявил о незаменимости Олега Табакова 19:56, Общество Магнитогорский «Металлург» вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина 19:55, Спорт Собчак пожаловалась в президиум Верховного суда на регистрацию Путина 19:50, Политика Популярность общественных сетей Wi-Fi снизилась за полгода в два раза 19:42, Технологии и медиа Минобороны отвергло претензии в нарушении Ил-76 воздушной границы Эстонии 19:37, Политика Первые леди Юбера де Живанши: кто вдохновлял французского кутюрье 19:34, Фотогалерея  Путин пообещал вернуться к практике выдачи земли фермерам вне тендеров 19:32, Общество В МГУ объяснили повышение зарплат сотрудников выполнением майских указов 19:24, Общество Сервис YouDo заявил об удвоении доходов «мужей на час» 19:20, Технологии и медиа «Современник» рассказал о главной ошибке из-за скандала с Ефремовым 19:10, Общество «Локомотив» продлил беспроигрышную серию в чемпионате России 19:09, Спорт В МХТ им. Чехова назвали дату прощания с Олегом Табаковым 19:03, Общество Эстония обвинила российский Ил-76 в нарушении своей воздушной границы 18:56, Политика Путин направил соболезнования в связи с крушением самолета в Катманду 18:56, Общество Матвиенко выразила соболезнования в связи со смертью Табакова 18:54, Общество Какое поколение потребителей самое желанное и выгодное для бизнеса 18:48, РБК и Билайн LinkedIn изменит условия пользования из-за новых правил Евросоюза 18:45, Технологии и медиа В Смоленске застрелили убившего партнера по бизнесу мужчину 18:43, Общество
МВД проверит руководство Бинбанка и «Открытия» на причастность к хищениям
Санация «по списку», 30 окт 2017, 13:07
0
МВД проверит руководство Бинбанка и «Открытия» на причастность к хищениям
Ведомство запросило у ЦБ сведения о возможной противоправной деятельности руководства санируемых банков, а также «Югры» и должностных лиц самого Банка России. Работу взяло на контроль главное управление экономической безопасности
Фото: Владислав Шатило / РБК

Министерство внутренних дел (МВД) запросило у ЦБ сведения о возможных противоправных действиях руководителей и сотрудников Бинбанка и банка «ФК Открытие», а также о «возможной противоправной деятельности» должностных лиц самого Банка России, связанной с хищением активов санируемых банков и лишенного лицензии банка «Югра», сообщает «Интерфакс».

По данным агентства, МВД сообщило о направленном в ЦБ запросе в своем ответе на просьбу комитета Госдумы по финансовому рынку прояснить информацию о причинах потери этими тремя банками своих активов.

В документе отмечается, что вопрос взят на контроль руководством главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД.

В пресс-службе собственника банка «Югра» Алексея Хотина РБК пояснили, что до введения временной администрации от МВД вопросов к деятельности банка не было.

«Акционеры банка «Югра» неоднократно выражали обеспокоенность деятельностью назначенной ЦБ временной администрации, которая, как представляется, может быть причиной ухудшения финансовых показателей банка. Прежнее руководство «Югры» передали в управление банк с показателями без нарушений нормативов. И в условиях введенного моратория финансовое состояние «Югры» не могло кардинально ухудшиться, иначе как в результате недобросовестных действий незаконно введенной временной администрации, целью которой должно было стать предотвращение банкротства кредитной организации», - пояснил представитель Хотина.

ЦБ объявил о начале санации «ФК Открытие» 29 августа. Банк стал первым из санированных по новой схеме при прямом участии ЦБ как инвестора, входящего в капитал с использованием находящегося под управлением регулятора Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС).

В середине сентября глава ЦБ Эльвира Набиуллина рассказала об излишне рискованной бизнес-стратегии банка, возможном завышении стоимости облигаций «Россия-30», значившихся на его балансе, а также о подозрительной выплате бонусов накануне санации.

24 октября стало известно, что ЦБ предложил бывшим топ-менеджерам «ФК Открытие» добровольно вернуть премии, полученные в 2017 году.

О санации Бинбанка ЦБ объявил 21 сентября, он также проходит процедуру финансового оздоровления через ФКБС. По последним оценкам ЦБ, затраты на санацию Бинбанка составят ​около 350–370 млрд руб.

Банк «Югра», основным бенефициаром которого является Алексей Хотин, лишился своей лицензии в конце июля. В качестве причин отзыва разрешения на осуществление банковской деятельности ЦБ назвал падение нормативов достаточности капитала ниже 2%, манипуляции со вкладами граждан, операции, имевшие признаки вывода активов.

В конце октября стало известно, что величина дыры в капитале «Югры» может составить 135 млрд руб.

Авторы: Евгений Калюков, Екатерина Литова.
Теги: Бинбанк , «Югра» , «ФК Открытие» , ЦБ , МВД
Главное
Тереза Мэй потребовала объяснений от России из-за отравления Скрипаля Политика
Материалы по теме
ЦБ списал средства со счетов Шишханова и Гуцериева в Бинбанке Финансы
В ЦБ назвали необходимую для оздоровления Бинбанка и «ФК Открытие» сумму Финансы
ЦБ предложил экс-менеджерам «ФК Открытие» добровольно вернуть бонусы Финансы
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.