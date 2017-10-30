МВД проверит руководство Бинбанка и «Открытия» на причастность к хищениям

Министерство внутренних дел (МВД) запросило у ЦБ сведения о возможных противоправных действиях руководителей и сотрудников Бинбанка и банка «ФК Открытие», а также о «возможной противоправной деятельности» должностных лиц самого Банка России, связанной с хищением активов санируемых банков и лишенного лицензии банка «Югра», сообщает «Интерфакс».
По данным агентства, МВД сообщило о направленном в ЦБ запросе в своем ответе на просьбу комитета Госдумы по финансовому рынку прояснить информацию о причинах потери этими тремя банками своих активов.
В документе отмечается, что вопрос взят на контроль руководством главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД.
В пресс-службе собственника банка «Югра» Алексея Хотина РБК пояснили, что до введения временной администрации от МВД вопросов к деятельности банка не было.
«Акционеры банка «Югра» неоднократно выражали обеспокоенность деятельностью назначенной ЦБ временной администрации, которая, как представляется, может быть причиной ухудшения финансовых показателей банка. Прежнее руководство «Югры» передали в управление банк с показателями без нарушений нормативов. И в условиях введенного моратория финансовое состояние «Югры» не могло кардинально ухудшиться, иначе как в результате недобросовестных действий незаконно введенной временной администрации, целью которой должно было стать предотвращение банкротства кредитной организации», - пояснил представитель Хотина.
ЦБ объявил о начале санации «ФК Открытие» 29 августа. Банк стал первым из санированных по новой схеме при прямом участии ЦБ как инвестора, входящего в капитал с использованием находящегося под управлением регулятора Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС).
В середине сентября глава ЦБ Эльвира Набиуллина рассказала об излишне рискованной бизнес-стратегии банка, возможном завышении стоимости облигаций «Россия-30», значившихся на его балансе, а также о подозрительной выплате бонусов накануне санации.
24 октября стало известно, что ЦБ предложил бывшим топ-менеджерам «ФК Открытие» добровольно вернуть премии, полученные в 2017 году.
О санации Бинбанка ЦБ объявил 21 сентября, он также проходит процедуру финансового оздоровления через ФКБС. По последним оценкам ЦБ, затраты на санацию Бинбанка составят около 350–370 млрд руб.
Банк «Югра», основным бенефициаром которого является Алексей Хотин, лишился своей лицензии в конце июля. В качестве причин отзыва разрешения на осуществление банковской деятельности ЦБ назвал падение нормативов достаточности капитала ниже 2%, манипуляции со вкладами граждан, операции, имевшие признаки вывода активов.
В конце октября стало известно, что величина дыры в капитале «Югры» может составить 135 млрд руб.