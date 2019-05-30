Спрос россиян на наличную валюту вырос впервые с осени

По итогам марта 2019 года чистый спрос россиян на наличную иностранную валюту вырос к февралю на 40% и составил $1,2 млрд против февральских $834 млн, следует из опубликованной 30 мая статистики Банка России. Это первый рост показателя почти за полгода — с октября 2018 года. До этого чистый спрос на валюту постепенно снижался.
Речь идет о сальдо операций физических лиц — разнице между спросом россиян на валюту и предложением. Под спросом подразумевается не только обмен валюты в банках, но и снятие иностранной наличности со своих валютных счетов. В марте спрос россиян на валюту вырос к февралю на 13% до $4,5 млрд.
- Основной рост пришелся на купленную в обменнике и полученную по конверсии валюту (+25% к февралю или $2,5 млрд). Масштабы обналичивания своих валютных счетов за месяц почти не изменились, составив около $2 млрд. Две трети спроса пришлись на доллар, треть на евро и менее 1% ($67 млн) — на другие валюты.
- Продажа россиянами валюты выросла к февралю всего на 5% до $3,3 млрд. Сюда входит как обмен валюты обратно на рубли, так и зачисление наличных на валютный счет. Структура предложения схожа с покупкой: 70% объема приходится на доллар, 29% — на евро.
- При этом чисто обменные операции, когда граждане покупали на валюту рубли, составляют лишь треть всего объема предложения ($1,1 млрд, +7% к февралю). Зачисление же наличности на валютные счета составило $2,2 млрд (+4%).
Рекорд 2014 года
За всю историю наблюдений ЦБ с 2012 года рекордное значение чистого спроса россиян на наличную валюту было достигнуто в декабре 2014 года, после резкого ослабления российской валюты (курс доллара достигал 80 руб.). Спрос россиян на валюту был тогда на $8,2 млрд больше предложения.
Минимальное же сальдо было зафиксировано в марте 2015 года (когда курс доллара снижался до 57 руб.) — минус $1,4 млрд, то есть предложение валюты тогда было намного выше спроса. Это довольно редкая ситуация: за семь с лишним лет было всего четыре месяца, когда предложение валюты гражданами превышало спрос (февраль 2013 года и весь первый квартал 2015 года).