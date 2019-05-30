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Спрос россиян на наличную валюту вырос впервые с осени
Чистый спрос россиян на наличную валюту вырос впервые с осени — сразу на 40% за месяц. Граждане воспользовались мартовским укреплением рубля, чтобы купить валюту подешевле и приготовиться к летним отпускам, говорят эксперты
Фото: Павел Смертин / ТАСС

По итогам марта 2019 года чистый спрос россиян на наличную иностранную валюту вырос к февралю на 40% и составил $1,2 млрд против февральских $834 млн, следует из опубликованной 30 мая статистики Банка России. Это первый рост показателя почти за полгода — с октября 2018 года. До этого чистый спрос на валюту постепенно снижался.

Речь идет о сальдо операций физических лиц — разнице между спросом россиян на валюту и предложением. Под спросом подразумевается не только обмен валюты в банках, но и снятие иностранной наличности со своих валютных счетов. В марте спрос россиян на валюту вырос к февралю на 13% до $4,5 млрд.

  • Основной рост пришелся на купленную в обменнике и полученную по конверсии валюту (+25% к февралю или $2,5 млрд). Масштабы обналичивания своих валютных счетов за месяц почти не изменились, составив около $2 млрд. Две трети спроса пришлись на доллар, треть на евро и менее 1% ($67 млн) — на другие валюты.
  • Продажа россиянами валюты выросла к февралю всего на 5% до $3,3 млрд. Сюда входит как обмен валюты обратно на рубли, так и зачисление наличных на валютный счет. Структура предложения схожа с покупкой: 70% объема приходится на доллар, 29% — на евро.
  • При этом чисто обменные операции, когда граждане покупали на валюту рубли, составляют лишь треть всего объема предложения ($1,1 млрд, +7% к февралю). Зачисление же наличности на валютные счета составило $2,2 млрд (+4%).

Рекорд 2014 года

За всю историю наблюдений ЦБ с 2012 года рекордное значение чистого спроса россиян на наличную валюту было достигнуто в декабре 2014 года, после резкого ослабления российской валюты (курс доллара достигал 80 руб.). Спрос россиян на валюту был тогда на $8,2 млрд больше предложения.

Минимальное же сальдо было зафиксировано в марте 2015 года (когда курс доллара снижался до 57 руб.) — минус $1,4 млрд, то есть предложение валюты тогда было намного выше спроса. Это довольно редкая ситуация: за семь с лишним лет было всего четыре месяца, когда предложение валюты гражданами превышало спрос (февраль 2013 года и весь первый квартал 2015 года).

С чем связан спрос на валюту

«В марте до второй декады месяца рубль укреплялся, но затем конгресс США одобрил законопроект о борьбе с российским влиянием в Венесуэле. Курс рубля резко вырос с 63,6 до 65 за доллар. После этого инвесторы, спекулянты и население в целом могли усилить спрос», — отмечает эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Альберт Короев. Бегства россиян из валютных вкладов не было, и основная активность была сосредоточена на поле наличного обмена, добавляет он.

Рост спроса на валюту объясняется двумя факторами, говорит зампред правления Локо-банка Андрей Люшин. «Первая причина — укрепление рубля в марте. Обычно когда его курс растет, спрос граждан на валюту возрастает, так как это классическое восприятие «создания денег из воздуха». Вторая причина — сезонный фактор и подготовка к отпуску», — пояснил Люшин.

Автор: Георгий Макаренко
Теги: иностранная валюта, Банк России, сальдо
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