Чистый спрос россиян на наличную валюту вырос впервые с осени — сразу на 40% за месяц. Граждане воспользовались мартовским укреплением рубля, чтобы купить валюту подешевле и приготовиться к летним отпускам, говорят эксперты

Фото: Павел Смертин / ТАСС

По итогам марта 2019 года чистый спрос россиян на наличную иностранную валюту вырос к февралю на 40% и составил $1,2 млрд против февральских $834 млн, следует из опубликованной 30 мая статистики Банка России. Это первый рост показателя почти за полгода — с октября 2018 года. До этого чистый спрос на валюту постепенно снижался.

Речь идет о сальдо операций физических лиц — разнице между спросом россиян на валюту и предложением. Под спросом подразумевается не только обмен валюты в банках, но и снятие иностранной наличности со своих валютных счетов. В марте спрос россиян на валюту вырос к февралю на 13% до $4,5 млрд.

Основной рост пришелся на купленную в обменнике и полученную по конверсии валюту (+25% к февралю или $2,5 млрд). Масштабы обналичивания своих валютных счетов за месяц почти не изменились, составив около $2 млрд. Две трети спроса пришлись на доллар, треть на евро и менее 1% ($67 млн) — на другие валюты.

Продажа россиянами валюты выросла к февралю всего на 5% до $3,3 млрд. Сюда входит как обмен валюты обратно на рубли, так и зачисление наличных на валютный счет. Структура предложения схожа с покупкой: 70% объема приходится на доллар, 29% — на евро.

При этом чисто обменные операции, когда граждане покупали на валюту рубли, составляют лишь треть всего объема предложения ($1,1 млрд, +7% к февралю). Зачисление же наличности на валютные счета составило $2,2 млрд (+4%).